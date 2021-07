Aargau Bei diesem Wetter campen – ist das eine gute Idee? Vier Betreiber aus der Region zwischen Hoffen und Bangen In Künten und Aarburg sind Campingbetreiber froh, ist ihr Areal durch einen Damm geschützt. In Kaiseraugst vertraut man auf das Kraftwerk. In Ottenbach ZH, direkt an der Aargauer Kantonsgrenze, heisst es derweil: Land unter. Redaktion 14.07.2021, 19.57 Uhr

Gespannt beobachten die Betreiber und Nutzer wassernaher Campingplätze die Pegelstände. Wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Müssen sie evakuieren? Reisen die Gäste vorsichtshalber ab? Wir haben uns bei vier Betreibern umgehört.

Ein Damm schützt den Campingplatz Sulz in Künten. Zvg

Der Campingplatz Sulz hat eine Grösse von drei Hektaren und liegt mitten im Herzen des Reusstals direkt am Fluss. Die Situation war am Mittwoch angespannt, aber der Betrieb läuft. «Der Damm ist Gold wert», sagt Platzwart Beat Bütler. Der Damm wurde erstellt, nachdem der Campingplatz beim Hochwasser 2005 nahezu komplett überflutet wurde.

Heute sieht die Situation um einiges besser aus. Die Touristenwiese sei aufgrund der Niederschläge zwar feucht und matschig, aber nicht unter Wasser. Etwas anders präsentiert sich die Situation bei den Festplätzen. Dort hat es stellenweise bis zu 30 Zentimeter Wasser. Am Dienstag rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen an, um Wasser abzupumpen. Drei Jahresstandplätze mussten von den Campern aus Sicherheitsgründen verlassen werden.

Beim Hochwasser 2005 wurde der Campingplatz Sulz nahezu komplett überflutet.

Archivbild: Toni Widmer

«Wir raten den Leuten nicht von einem Besuch ab, sagen ihnen aber, dass Unternehmungen nur beschränkt möglich sind», sagt Bütler. Wander- und Uferwege sind gesperrt oder unter Wasser, die Personenfähre über die Reuss hat den Betrieb eingestellt. Sonst gebe es keine Einschränkungen, der Betrieb laufe, das Restaurant sei geöffnet, sagt Bütler. Derzeit befinden sich rund 50 Touristen und 100 Saisonniers auf dem Areal.

Camping Sulz: Bei den Festplätzen musste die Feuerwehr am Dienstag Wasser abpumpen. Zvg

Vereinzelt haben Familien mit Zelt ihren Besuch abgesagt, auch die «Böötler» fehlen, «dafür sind Touristen von gesperrten Campings aus dem Tessin zu uns gekommen», sagt Bütler. Beim Camping Sulz geht man derzeit davon aus, dass am Wochenende Normalbetrieb herrscht. Am Freitag wird wie immer übers Wochenende eine zusätzliche Wiese geöffnet. Bis anhin lief die Saison ausgezeichnet. «Wir waren zehn Wochenenden in Folge ausgebucht», sagt Bütler. (Andreas Fretz)

Entspannt sieht man die Lage in Kaiseraugst – obwohl der Rhein kaum zwei Meter vor den vordersten Zelten und Wohnwagen vorbei fliesst. Einige hundert Meter unterhalb des Campingplatzes liegt das Kraftwerk Augst-Wyhlen. Das Tosen der Wassermassen ist sogar zu hören. «Droht der Rhein über das Ufer zu treten, wird Wasser abgelassen», sagt Campingplatz-Betreiber Reto Demarmels. In den vergangenen Jahren habe das immer funktioniert. «Ich mache mir auch jetzt keine Sorgen.»

In Kaiseraugst fliesst der Rhein wenige Meter neben den Zelten vorbei. Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Seinen Gästen rate er lediglich davon ab, im Fluss schwimmen zu gehen oder mit dem Kanu oder Stand-up-Brett loszuziehen. «Das ist derzeit zu gefährlich. Die Fliessgeschwindigkeit ist verhältnismässig hoch, trotz Stauwehr. Ausserdem ist das Wasser trüb und es hat viel Schwemmmaterial», so Demarmels.

Die Gäste auf dem Campingplatz scheinen die Situation ebenfalls locker zu nehmen. Anna Salner und Jerome Wicki etwa haben ihr Zelt direkt am Wasser aufgeschlagen. «Wir sind schon zum dritten Mal hier in Kaiseraugst auf dem Campingplatz und haben bis jetzt noch nie ein Hochwasser oder Überschwemmungen erlebt», sagt Wicki. «Wir haben keine Angst.» Schöneres Wetter, klar, das würden sie sich aber trotzdem wünschen.

Tele Züri

Der Campingplatz Reussbrücke im zürcherischen Ottenbach an der Kantonsgrenze zum Oberfreiamt wurde nach dem Unwetter am Dienstag komplett überflutet. Die Feuerwehr Ottenbach hat zusammen mit dem Zivilschutz versucht, das Wasser abzupumpen.

Ueli Glättli, Besitzer des Campingplatzes, sagt: «Es drückt mir das Herz ab.» Im Frühling habe er den Platz mit viel Einsatz für die neue Saison parat gemacht. «Jetzt kommt das Wasser und alles ist kaputt», so Glättli.

Er befürchtet, dass seine Wiese Schaden genommen hat: «Die Reuss schiebt Sand mit. Wenn man ihn auf der Wiese hat und er antrocknet, ist das wie Beton.» Er gibt sich aber kämpferisch: «Jetzt müssen wir das Beste daraus machen.» (Melissa Schumacher / Tele Züri)

Der Camping Wiggerspitz in Aarburg, der einzige Campingplatz in der Region Zofingen, dient vielen Gästen als Durchgangsplatz. Beat Meyer, der Präsident des Campings, sagt: «Wir hatten einen guten Start in die Saison und auch wieder holländische und deutsche Gäste. Viele bleiben nur für einen Tag oder etwas länger und reisen dann weiter Richtung Süden. Aber wir haben auch Standplätzer.» Das regnerische Wetter hat sich laut Meyer bisher nicht negativ auf den Betrieb des Campings ausgewirkt. «Aber die Velofahrer fehlen», sagt er.

Am Mittwoch war die Situation auf dem Platz entspannt. «Wir erwarten auch keine Probleme. Direkt an der Wigger hat es einen Damm, und wir haben ebenfalls einen», erklärt Meyer. Der Campingplatz sei somit gut geschützt. Zudem seien die Wohnwagen und -mobile relativ hoch gelegen. «Sollte es aber wirklich zu einem Hochwasser kommen, wären wir in der Lage, den Platz zu evakuieren – wie schon 2007.» Dank dem Regulierwehr Port in Bern sei die Gefahr heute aber deutlich kleiner. Dieses drosselt den Abfluss aus dem Bielersee in die Aare. (Ilir Pinto / Zofinger Tagblatt)