Aarburg: Älteste Badi des Kantons während des Umbaus

Aarburg So präsentiert sich die älteste Badi des Kantons während des Umbaus Die Umbau- und Sanierungsarbeiten laufen in Aarburg auf Hochtouren. Geht es nach den Verantwortlichen, findet die Wiedereröffnung im Juli statt. Janine Müller, Zofinger Tagblatt Jetzt kommentieren 07.02.2022, 20.38 Uhr

Aktuell laufen die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Badi Aarburg. Besichtigung auf der Baustelle mit Architekt Lukas Epprecht (links) und Lars Bolliger, Leiter Abteilung Bau Planung Umwelt. Janine Müller

Erd- und Sandhaufen türmen sich am Ende des Bassins. Und dort, wo normalerweise Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen ziehen, sind Bauarbeiter dabei, Armierungsnetze zu versetzen und das Becken neu zu betonieren. Die Funken sprühen, das Knattern von Maschinen ist überall zu hören an diesem sonnigen Winternachmittag. Dort, wo das Männer-WC ist, haben die Arbeiter frisch gemauert und eine WC-Anlage gebaut, die künftig von aussen her begehbar ist und entsprechend auch von Gästen des «Aare Chill» genutzt werden können.

Die charakteristischen Kabinen sind natürlich nicht abgebrochen worden. Lediglich die Türen und die Holzbänke haben die Arbeiter entfernt. Letztere werden dann aber wieder – frisch saniert – montiert. Ebenso die Kleiderhaken in den Kabinen. Wiedererkennen werden die Badegäste auch den Brunnen sowie die beiden kleinen Kaltwasserbecken direkt am Anfang des Beckens beim Ausgang der Badi. Es sind diese kleinen Dinge, die den Charme der ältesten Badi des Aargaus ausmachen und die erhalten werden sollen – ja müssen, weil die Badi unter Schutz gestellt wird.

Dieses Drohnenbild zeigt die Badi-Baustelle von oben. Philipp Muntwiler

Die Vorgabe an den Architekten Lukas Epprecht der Epprecht-Architekten AG war klar: Die Badi soll wieder möglichst in ihren Ursprungszustand zurückgesetzt werden. Er bringt schon einiges an Erfahrung mit, was die Arbeit mit älteren Gebäuden betrifft. «Es ist aber jedes Mal eine neue Herausforderung, zumal es sich dieses Mal um eine vormoderne, also relativ neue Anlage handelt. Das ist eine neue Erfahrung für mich.»

Während das Hauptgebäude, wo die Kasse und das Bademeisterbüro untergebracht sind, wie auch die Kopfbauten der klassischen Architektur zugeordnet werden kann, sei der Garderobenbereich von der Bauweise her eher der modernen Architektur zugehörig, erklärt Epprecht.

Das Becken wurde zu 90 Prozent rückgebaut

Die Bauarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren. Das Becken wurde zu 90 Prozent rückgebaut, das neue wird wieder in Sichtbeton gebaut. Das Nichtschwimmerbecken wird vergrössert – auf Kosten des Schwimmerbeckens. Auch der Umgang wird aus Beton gefertigt. Nicht mehr geben wird es den Mauerabsatz zwischen Umgang und Wasser – in Anlehnung an das Originalbecken aus dem Jahr 1931. Ansonsten wird die Aufteilung der Räume sehr ähnlich sein, ausser, dass es im einen Kopfgebäude, wo früher noch ein Kiosk drin war, eine WC-Anlage erstellt wird. Das andere, aareseitige Kopfgebäude wird weiter vom «Aare Chill» genutzt.

Besichtigung auf der Baustelle mit Architekt Lukas Epprecht (links) und Lars Bolliger, Leiter Abteilung Bau Planung Umwelt. Janine Müller

Weiter wird es nur noch einen Durchgang auf die Liegewiese geben, damit die Barfusszone besser vom Rest getrennt ist. Am Kopf des Beckens, dort, wo früher die Sprungbretter waren, entstehen Sitzstufen aus Holz. Das Gebäude, indem bis jetzt die Technik untergebracht war, gibt es inzwischen nicht mehr. Das neue Technikgebäude entsteht derzeit bei den Parkplätzen links vom Eingang. Dieses wurde leicht angehoben, um es vor Hochwasser möglichst zu schützen.

«Eine Herausforderung sind die drei verschiedenen Abwasserleitungen», sagt Lukas Epprecht. «Es braucht unheimlich viele Leitungen.» Einerseits ist da das Schmutzwasser, das direkt der Kanalisation zugeführt wird. Andererseits ist da das Regenwasser das auf die Umgänge fällt, also Mischwasser, das im Sommer in die Kanalisation fliesst und im Winter direkt der Aare zugeführt wird. Dazu kommt noch das Dachwasser, das ganzjährig der Aare zugeführt wird.

Hochwasser verunmöglichte den Baustart

«Die Bauarbeiten sind im Zeit- und Kostenplan», sagt Lars Bolliger, Leiter Abteilung Bau Planung Umwelt der Gemeinde Aarburg. Und dies, obwohl der Anfang der Bauarbeiten alles andere als einfach war. Das Hochwasser letzten Sommer verunmöglichte den Baustart. Auch jetzt sei der Fortschritt der Arbeiten davon abhängig, wie das Wetter mitmacht und wie sich der Wasserstand der Aare präsentiert, so Bolliger.

«Wir müssen trotz Kälte dafür besorgt sein, dass der Sichtbeton gut gelingt», ergänzt Epprecht. Eine der wichtigsten Arbeiten stand gleich zu Beginn an: «Zuerst musste ein Teil des bestehenden Gebäudes stabilisiert werden. Durch die Nähe zur Aare und dem schwankenden Grundwasserspiegel hob und senkte sich jeweils das Gebäude», erklärt Epprecht.

Aktuell laufen die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Badi Aarburg. Janine Müller

Geht es nach den Verantwortlichen, wird in knapp sechs Monaten Wiedereröffnung der Badi Aarburg gefeiert. Bolliger und Epprecht wollen kein genaues Datum nennen, sprechen aber von Mitte Juli. Dann soll die älteste Badi des Aargaus wieder den Wasserratten gehören und nicht mehr den Baumaschinen.

