Aarburg Der Alte Friedhof ist jetzt eine ruhige Parkanlage zum Verweilen Der Alte Friedhof an der Oltnerstrasse in Aarburg wurde in den vergangenen Wochen umgestaltet. Jetzt ist auch klar, wer den Säulenschmuck bei den Eingängen gestalten darf. pd / Zofinger Tagblatt 11.01.2022, 15.57 Uhr

Der Alte Friedhof in Aarburg wurde saniert und wird im Frühling 2022 der Bevölkerung zugänglich gemacht. Janine Mueller

Der Alte Friedhof in Aarburg ist fertig umgestaltet. Das teilt der Gemeinderat Aarburg mit. Er wurde in den vergangenen Wochen sanft erneuert. Denn die Örtlichkeit verlangte nach einem pietätsvollen Umgang. Neue Nutzungen werden nun durchaus zugelassen. «Sie sollen jedoch dem Ort und den zurechtgemachten, alten Familiengräbern angemessen sein», hält der Gemeinderat in der Mitteilung fest. Beispielsweise seien Bühnenstandorte geschaffen worden, wo an lauen Sommerabenden Konzerte oder Lesungen veranstaltet werden können. Weiter wurde ein Geschichtenpfad angelegt sowie die Beete für den Religionsgarten erstellt. «Die Verwandlung des Alten Friedhofs zu einer ruhigen Parkanlage darf als geglückt bezeichnet werden, auch wenn noch nicht alles ganz fertig ist und die Anlage saisonbedingt noch geschlossen bleibt», hält der Gemeinderat fest.