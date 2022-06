Wetterunsicherheit: Pelerine für den Maienzug?

Zwischenruf Düstere Aussichten für den Maienzug - diesmal nur mit Pelerine? Die Wetterunsicherheit vor dem Maienzug macht nun selbst die grössten Optimistinnen und Optimisten nervös. Eine Pelerinen-Strumpfhosen-Suche unter den Augen mitleidsvoller Verkäuferinnen. Katja Schlegel 29.06.2022, 05.00 Uhr

Um den Blick auf den Turm der Stadtkirche kommt am am Freitagmorgen keiner herum: Gilt das Schönwetterprogramm, wird die Schweizer Fahne aufgezogen. Gilt das Schlechtwetterprogramm, weht eine grün-weisse Fahne. Und wehen die Pelerinen. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

«Nur dran glauben, das kommt schon gut», sagt die Verkäuferin, aufmunternd lächelnd. Fürs Jugendfest bei ihr im Dorf habe es letzten Samstag auch schitter ausgeschaut, aber dann: «Schönster Sonnenschein.» Ja, nickt man zerknirscht, man glaubt ja seit Tagen hartnäckig daran und möchte das auch weiterhin, aber das ist nicht so einfach. Die verschiedenen Meteo-Apps zeigen mal dies, mal das, doch je näher der Maienzug rückt, desto düsterer werden die Wetteraussichten. Inzwischen melden gar die Apps, die Anfang Woche einzig ungewohnte Kälte prognostiziert haben, für den Freitagmorgen Regen.

Die Folge: Die Optimisten werden nun für ihr Optimistischsein bestraft. Strumpfi, Leggins, Jäggli müssen her, und zwar plötzlich, Pelerinen und Schirm sowieso, in Weiss oder durchsichtig geht das ja grad noch in Ordnung. Doch die Suche gestaltet sich schwierig. Unifarbene Kinderkleider findet man eh kaum, geschweige denn schneeweisse Pullis oder Jäggli, die Leggins sind bestimmt in der benötigten Grösse ausverkauft und weisse dicke Strümpfe sind nicht Saison. «Exgüsi», sagt die Verkäuferin, «aber nämed Sie doch die do». Dünne Strümpfli, die aussehen wie Stützstrümpfe? So kalt wirds schon nicht werden.

Aber dann vielleicht doch eine Pelerine, damit das Kind nach dem Umzug nicht trieft? Leere Regale bei den Grossverteilern, vereinzelt gibt es noch welche für Erwachsene. «Alles schon weg», heisst es auch bei den Schuhläden, «aber wir hätten noch Pink und Neongrün».

Es ist zum Verzweifeln. Oder halt eben: Zum dran glauben, dass sich das Ganze doch noch zum Guten wendet. Es wird schon trocken bleiben. Und wenn es denn auch Bindfäden regnen sollte – freuen wir uns doch an dem, was zählt: Es ist wieder Maienzug!