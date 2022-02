Zwischennutzung im Zentrum von Suhr: Bevölkerung soll mitreden

Zwischennutzung Veränderungen im Zentrum von Suhr: Nun tut sich beim Gilgen was Die Fläche des ehemaligen Restaurants wird zwischengenutzt: Die Gemeinde will die Bevölkerung zu einer Mitwirkung einladen, möglicherweise schon im Frühling. Eine Neugestaltung der Mittleren Dorfstrasse scheint aber noch in weiter Ferne. Daniel Vizentini 25.02.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde hat die Landfläche an der Oberen Dorfstrasse, wo früher der Gilgen stand, für 1,5 Millionen Franken erworben. Daniel Vizentini

Auch wenn sich in den letzten Jahren einige Geschäfte in Richtung Bahnhof verschoben haben: Das eigentliche Herz und Zentrum von Suhr bleibt die Mittlere Dorfstrasse. Eine Neugestaltung, allenfalls als verkehrsberuhigte Gegend, wurde schon seit längerem in den Raum gestellt. Sie steht aber im Interessenskonflikt mit dem Gewerbe, das Autozufahrten und Parkplätze gerne behalten möchte.