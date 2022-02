Rekordergebnis: Erstmals über eine Milliarde Umsatz bei Siegfried

Zofingen Rekordergebnis bei Siegfried: Erstmals mehr als eine Milliarde Umsatz Die Siegfried Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2021 mit 1.102 Milliarden Schweizer Franken den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte. Auch der Reingewinn ist mit über 95 Millionen ein Rekordergebnis. 23.02.2022, 09.24 Uhr

Das Pharmaunternehmen Siegfried in Zofingen. Britta Gut

Siegfried erzielt zum ersten Mal in der nahezu 150-jährigen Unternehmensgeschichte einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken. Mit 1.102 Milliarden Schweizer Franken lagen die Verkäufe 30.5 Prozent über Vorjahr (845.1 Millionen Franken). Das teilt das Pharmaunternehmen mit Sitz in Zofingen am Mittwoch mit.