Verdächtige Person Mutmasslicher Einbrecher in Zofingen festgenommen – vermutlich war er in Aarau unterwegs Eine Polizei-Patrouille nahm nach einer Meldung einen jungen Mann fest. Er wird verdächtigt, einen Einbruchdiebstahl in Aarau verübt zu haben. 02.02.2021, 17.01 Uhr

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der mutmasslich einen Einbruch in Aarau begangen hat. (Symbolbild) Kantonspolizei St.Gallen

(lzu) Gestern Montag, kurz vor 21 Uhr, meldete eine Drittperson ein verdächtiges Fahrzeug am Waldrand in Zofingen. Eine ausgerückte Polizei-Patrouille traf dort auf einen 24-jährigen Kosovaren. Aufgrund seiner Aussagen und seines Verhaltens wurde er für eine genauere Kontrolle zum Polizeiposten geführt.



Der Angehaltene dürfte zuvor einen Einbruch in Aarau verübt haben, schreibt die Kantonspolizei. Der junge Mann wurde aufgrund dringenden Tatverdachts festgenommen. Es sei nicht auszuschliessen, dass er allenfalls mit einer zweiten Person unterwegs war. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.



Personen, welche Angaben zu verdächtigem Verhalten im Bereich der Mühlethalstrasse in Zofingen machen können, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlung Süd in Buchs (Tel. 062 835 80 26) in Verbindung zu setzen.