Zivilstandsämter und ihre Aufgaben

Zivilstandsämter Das Amt für alle Lebenslagen: In Aarau ist der Trautermin 22.2.2022 schon ausgebucht Von Geburt bis Tod: Die Zivilstandsämter begleiten Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Aktuell sind etwa Anfragen in Zusammenhang mit der «Ehe für alle» und für Termine an den Schnapszahl-Hochzeitsdaten. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Das Thema Hochzeiten treibt die Zivilstandsämter um – sei es die «Ehe für alle» oder zwei besonders beliebte Hochzeitsdaten. Daniel Vizentini

Diesen Hochzeitstag könnte man sich leicht merken: der 2.2.2022. Alternativ und nicht minder einfach im Kopf zu behalten wäre der 22.2.2022. Beide Schnapszahl-Tage sind schon ausgebucht beim Zivilstandsamt Aarau (Gemeinden Aarau, Biberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden).

Bis zu einem Jahr im Voraus kann man bei den regionalen Zivilstandsämtern Termine für die Hochzeit buchen. Und das empfiehlt sich teilweise auch: «Die Samstage 2022 sind schon gut gebucht. Ebenso die Freitagnachmittage - die sind immer sehr beliebt bei den Paaren», heisst es etwa auf Anfrage beim Zivilstandsamt Lenzburg, das sämtliche Gemeinden des Bezirks umfasst.

Heirat und Scheidung, Geburt und Tod

Die Zivilstandsämter sind involviert, wenn es um die schönsten Tage des Lebens geht, sei es die Heirat oder die Geburt eines Kindes. Aber auch, wenn ein Todesfall oder eine Scheidung dokumentiert werden muss. Beim Zivilstandsamt Menziken (Gemeinden Beinwil am See, Birrwil, Burg, Dürrenäsch Gontenschwil, Leimbach, Leutwil, Menziken, Oberkulm, Reinach, Teufenthal, Unterkulm sowie Zetzwil) etwa halten sich Eheschliessungen und Scheidungen fast die Waage: 115 bis 120 Trauungen würden jedes Jahr beurkundet, dem gegenüber stehen 85 bis 95 Scheidungen.

Alle befragten regionalen Zivilstandsämter geben an, aktuell gut bis voll ausgelastet zu sein. In Aarau seien momentan vor allem Dienstleistungen betreffend Geburten und Todesfällen stark gefragt. «Da es sich um natürliche Ereignisse handelt, kann nur vermutet werden, weshalb dies so ist. Insbesondere bei den Todesfällen kann dies mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen, das Zivilstandsamt kennt die Todesursache jedoch nicht», heisst es.

Definitiv einen Einfluss hatte und hat die Pandemie auf Hochzeiten. Die Gesellschaften seien, gezwungenermassen, weil mehr Abstand benötigt wurde, kleiner geworden, heisst es etwa in Lenzburg auf Anfrage. Die Trauungen wurden teilweise kürzer, weil man sich nicht unnötig lange im selben Raum aufhalten soll. Aktuell gilt: Maximalbelegung sind zwei Drittel der Raumkapazität (maximal aber 50 Personen) und Maskenpflicht für alle. Auch für das Brautpaar, das die Masken erst ablegen darf, wenn es sitzt.

«Ehe für alle» und unbürokratische Geschlechtsänderung

Auch zwei Gesetzesänderungen beschäftigen die Ämter: das Ja zur «Ehe für alle» und ein Beschluss des Bundesrats, wonach per Januar 2022 das eingetragene Geschlecht nicht mehr per Gerichtsverfahren, sondern unbürokratisch auf dem Zivilstandsamt im Personenregister geändert werden kann.

Dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder aber ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln, ist ab dem 1. Juli 2022 möglich. Menziken, Lenzburg und Schöftland (umfasst die Gemeinden Reitnau, Hirschthal, Schlossrued, Holziken, Schmiedrued, Kirchleerau, Schöftland, Kölliken, Staffelbach, Moosleerau, Uerkheim, Muhen sowie Wiliberg) hatten diesbezüglich bereits konkrete Anfragen, Aarau noch nicht. Betreffend der Änderung des Geschlechts im Personenregister hatten Menziken und Lenzburg bereits Anfragen.

