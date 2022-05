Menziken und Burg sagen Ja zur Fusion

Wynental Praktisch unbestritten: Die Fusion von Menziken und Burg wird Tatsache Schon an der Gmeind und jetzt an der Urne zeigten sich die Stimmberechtigten der beiden Dörfer sehr fusionswillig. Nadja Rohner 15.05.2022, 10.47 Uhr

So einig wie hier im Februar an der Gmeind in Burg waren sich die Stimmberechtigten nun auch an der Urne. Pascal Bruhin (pbr)

Selten verlief eine Fusion im Aargau derart einmütig. Bereits an der Gemeindeversammlung war das Resultat deutlich, beide Dörfer sagten Ja. An der Urne segneten nun die Stimmberechtigten sowohl in Menziken als auch in Burg die Fusion per 1.1.23 ab.