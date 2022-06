Wynental Gemeinderat fühlt sich vom Kanton überrumpelt: In Leimbach wird eine neue Asylunterkunft eröffnet In der alten Bäckerei, gleich neben der Schule, sollen in den kommenden Wochen rund 25 Asylsuchende einziehen. Das wurde an der Gemeindeversammlung verkündet. Florian Wicki, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 10.06.2022, 21.59 Uhr

Leimbach hat rund 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Britta Gut

An der Gemeindeversammlung vom Freitagabend brachte der Gemeinderat Leimbach diese Nachricht ganz zum Schluss: Wie Frau Gemeindeammann Hannelore Zingg ausführte, sind vor drei Wochen Vertreter des Kantons auf den Gemeinderat zugegangen und haben um eine Sitzung gebeten, es gehe um eine kantonale Asylunterkunft.

Drei Gemeinderatsmitglieder haben das Treffen wahrgenommen. Sie wurden vom Kanton informiert, dass bereits ein Mietvertrag für eine Liegenschaft unterschrieben sei, die Gemeinde könne quasi nichts mehr gegen die Asylunterkunft für rund 25 Personen unternehmen. Bereits im Juni sollen die ersten Asylsuchenden einziehen.

In der Schule fehlt der Platz

Der Gemeinderat finde das Vorgehen nicht in Ordnung, gab Frau Ammann an der Gemeindeversammlung zu verstehen. Aktuell wisse das Gremium nicht, was für Asylsuchende nach Leimbach kommen würden. Es können Ukrainer sein, aber auch andere.

Falls es ukrainische Familien mit schulpflichtigen Kindern seien, so könnte das ein Problem für die sehr volle Schule geben, hiess es. Die betroffene Liegenschaft, eine alte Bäckerei, liegt direkt neben dem Schulhaus. Die neue Eigentümerschaft habe sie erst vor einigen Monaten gekauft und offenbar direkt dem Kanton zur Miete angeboten, wie es Zingg an der Versammlung erzählte.

Der Gemeinderat des 500-Seelen-Dorfs fordert nun vom Kanton, dass er laufend informiert wird, und dass auf die Platzverhältnisse in der Schule Rücksicht genommen wird. Auch drückte das Gremium an der Gemeindeversammlung seine Bedenken aus, wonach das Thema einen Keil ins Dorf treiben könnte. Am 22. Juni um 19 Uhr gibt es eine Infoveranstaltung.

