Wöschnau/Erlinsbach Das schöne Wetter lockt: Warum die Polizei auch dieses Jahr Ausflügler auf den verbotenen «Sandbänken» verzeigen wird Seit 2019 gelten im Naturreservat Grien strenge Regeln: Feuerchen sind verboten, Hunde müssen an die Leine, Velofahrer absteigen. Und: Es gibt Zonen, die nicht betreten werden dürfen. Der Kanton Solothurn ist entschlossen, das Verbot durchzusetzen – der Projektleiter erklärt, weshalb das so wichtig ist. Nadja Rohner 25.03.2021, 05.00 Uhr

Die Insel, auf der Jonas Lüthy steht, darf nicht mehr betreten werden. Das gegenüberliegende Ufer darf jedoch schon. Dort kann man baden, aber kein Feuer machen. Nadja Rohner

Es sehe ganz anders aus als letztes Jahr, sagt Jonas Lüthy. Der Projektleiter beim Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn ist seit Herbst nicht mehr auf der Insel im Naturreservat «Grien» zwischen Wöschnau und Erlinsbach SO gewesen. Jene Insel mit den beliebten Kies- und Sandbänken; jene Insel, die seit 2019 nicht mehr betreten werden darf.

Die Leute haben im ersten Coronasommer freilich nicht verstanden, weshalb ihr beliebtes Naherholungsgebiet nun zum Schutz der Tiere zur Sperrzone erklärt wurde. Es gab eine Anzeigenflut, viel Ärger, eine Petition.

Am kalten Montagmorgen im März, an dem Lüthy die AZ erstmals seit dem Sommer 2020 wieder auf die Insel mitnimmt – mit schriftlicher Spezialgenehmigung – ist von Besuchern nichts zu sehen. Dafür wird deutlich, wie sehr die Natur hier bereits umgestaltet hat. Ein Hochwasser, wohl das von Ende Januar, hat grosse Teile der Insel überspült. Es ist viel sandiger als davor; man fühlt sich stellenweise wie in Dünen am Meer:

Die zahlreichen Sandschrecken wird’s freuen. Winde und die starken Schneefälle Anfang Jahr liessen ausserdem zahlreiche Bäume umstürzen – die Eschenwelke (eine neue Pilzkrankheit) hat es leichter gemacht. Sie führt zum Absterben der Wurzeln und Herunterfallen von abgestorbenen Ästen.

Den einst gut sichtbaren Weg muss man sich nun erklettern. Aber das macht nichts. Abgesehen von ganz wenigen Auserwählten, darunter phasenweise die Fischer, soll hier ja gar niemand mehr durchlaufen.

Ab April, so hofft Lüthy, sollen hier auf den Kiesflächen und im Uferbereich der Insel Brutplätze entstehen. Flussuferläufer und Flussregenpfeifer sind auf dem Rückweg aus Afrika. «Wir hoffen auf eine Revierbildung», so der Experte. «Dank des Betretverbots finden die Tiere nun genügend Ruhe.»

Deshalb wird ab April auch die Kantonspolizei Solothurn wieder vermehrt unterwegs sein. Sie ist mit der Aufsicht im Kantonalen Naturreservat «Grien-Wöschnau» beauftragt. Ausflügler, die das Betretverbot der Insel, der vorgelagerten Sandbänke und des Biotops im östlichen Bereich des Schutzgebiets missachten, müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Das kostet um die 200 Franken.

Auch die vorgelagerten kleinen Inseln und Sandbänke sind Sperrzone. Nadja Rohner

Im letzten Mai erwischte es 146 Personen, im Juni 59, im Juli und August je vier. Teilweise, weil die Nachricht über die Konsequenzen die Runde gemacht hatte, teilweise, weil weniger kontrolliert wurde. «Denn die aufwendigen Kontrollen wurden möglichst risikobasiert verteilt», so Jonas Lüthy. 71 Prozent der 2020 angezeigten Personen kamen aus dem Aargau, primär aus der Region Aarau.

Im Gegensatz zum Solothurner Niederamt, wo der Kanton mit dem Niederämter Anzeiger 32'000 Flyer in alle Haushalte verteilen liess, konnte laut dem Projektleiter jenseits der Kantonsgrenze nicht breit über die neuen Regeln informiert werden. «Die Verbots- und Informationstafeln standen dennoch gut sichtbar an verschiedensten Orten im Grien», sagt Lüthy. Und:

«Es ist wirklich nicht unser Ziel, möglichst viele Menschen zu büssen – deshalb hoffen wir, dass die Respektierung der Nutzungseinschränkungen diesen Frühling grösser ist als letztes Jahr.»

Gegen das Betretverbot haben im August vergangenen Jahres die Aarauer GLP-Mitglieder Fiona Wiedemeier und Andreas Holenstein mobil gemacht. Ihre Petition «Wir wollen die Aare zurück» wurde von 558 Personen unterzeichnet und forderte unter anderem, dass «die beliebten Badestrände der Sandbänke wieder für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden», wenigstens zeitweise.

Aber Jonas Lüthy winkt ab: Nichts zu machen, «das Grien ist ein Auengebiet von nationaler Bedeutung». Er habe Verständnis für den Wunsch nach mehr Bademöglichkeiten: «Das Anliegen ist berechtigt – aber das muss die Stadt Aarau auf ihrem Gebiet lösen.» Immerhin: An der östlichen Ecke des Grien, direkt gegenüber der Insel und im zugänglichen Bereich, hat das Hochwasser die Sandfläche deutlich vergrössert. Hier darf man baden, aber kein Feuer machen. Und Hunde müssen an die Leine.

Das Hochwasser hat auch die Tamarisken-Setzlinge verschwinden lassen. Der Kanton liess die Pflänzchen teuer aus Samen aus dem Bernbiet ziehen und mit freiwilligen Naturschützern auf die Kiesfläche verpflanzen. Jonas Lüthy hofft, dass sie genügend Wurzeln geschlagen haben, um nicht weggeschwemmt worden zu sein.

«Wenn sie nur mit Kies überdeckt sind, schaffen sie es wieder heraus. Aber sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass man die Natur besser schützt, solange sie noch vorhanden ist – wenn man sie wieder ansiedeln muss, wird es mühsam.»

Eines der Betretverbotsschilder auf der Insel wurde beim letzten Hochwasser samt Fundament gefällt. Kein Wunder, ist von den Tamarisken nichts zu sehen. Nadja Rohner

Sorgen macht dem Projektleiter das Eniwa-Kraftwerkprojekt mit Entfernung des Mitteldamms. Und zwar deshalb, weil während der Bauzeit das gesamte Aarewasser in jenes Bett geleitet wird, in dem die Insel liegt.

«Sie wird während etwa sieben Monaten stark überflutet werden. Wir hoffen, dass nicht so viel Material weggespült wird, dass wir am Ende einen starken Landverlust haben. Ansonsten ist vorgesehen, das fehlende Material mit Kiesschüttungen zu ersetzen, da ja von Aare aufwärts wegen der zahlreichen Stauwehre kein Geschiebe mehr kommt.»