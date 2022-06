Die Buchserin Lena-Marie Lutz ringt nicht nur um Pucks

Interview «Es braucht mehr Geld für den Frauensport»: Eishockeyspielerin Lena-Marie Lutz ringt nicht nur um Pucks Die Aargauerin Lena-Marie Lutz (20) spielt für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und ist in der Spitzensport-Rekrutenschule. Sie spricht über die Lohnungleichheit, wie Schminke an Spieltagen hält und über ihren Muskelkater. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Lena Marie Lutz (hinten) im Vorbereitungsspiel zwischen der Schweizer Damen Eishockey-Nationalmannschaft und Japan vor den Olympischen Spielen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit 20 Jahren stand Lena-Marie Lutz bereits für die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz. Nebenbei schloss sie die Kauffrau-Ausbildung auf der Stadtverwaltung Aarau ab und macht aktuell die Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen. Die AZ traf die Buchserin zum Gespräch.

Frau Lutz, wann hatten Sie das letzte Mal Muskelkater?

Lena-Marie Lutz: Das ist nicht so lange her. Wir haben hier in Magglingen vor fünf Wochen angefangen mit der Spitzensport-Rekrutenschule und die erste Woche war hart. Wir begannen mit dem Training und gleichzeitig mit der militärischen Grundausbildung. Zuvor hatte ich nach einer sehr langen Saison drei Wochen Ferien. Dann braucht es nicht viel: Ein Training reichte für Muskelkater.

Zu Ihrem Beruf als Profi-Eishockeyspielerin gehören nicht nur Muskeln, sondern Disziplin und Stärke. Was ist für Sie die wichtigste Voraussetzung?

Gesundheit. Das habe ich den vorherigen Jahren ein wenig vernachlässigt und das hat mich in der letzten Saison etwas eingeholt. Irgendwann hängt es an und du wirst nicht mehr jünger. Ich bin 20 Jahre alt und sage das jetzt schon.

Eishockey sei ein Männersport. Stimmt das?

Es ist ein rauer Sport, aber für mich ist es kein Männersport. Man hört oft, dass Frauen nichts im Hockey zu suchen haben, aber Fraueneishockey hat sich als attraktive Sportart etabliert. Im Gegensatz zu den Männern können wir allerdings nicht davon leben.

Welche Vorurteile gibt es im Fraueneishockey?

Viele sagen, der Sport wäre zu hart für uns Frauen. Es ist eine sehr schnelle, dynamische und körperbetonte Sportart. Jedoch trainieren auch wir diszipliniert die gleichen Elemente wie unsere männlichen Pendants, allerdings mit anderen beruflichen Voraussetzungen. Wir versuchen somit das Niveau des Fraueneishockeys stets zu verbessern.

Was kann man tun, damit auch Frauen vom Sport leben können?

Diese Frage versuchen viele zu beantworten. Es braucht mehr Geld für den Frauensport. Ein Anfang ist, dass das SRF auch unsere Spiele streamt. Solange nicht jemand viel Geld in die Hand nimmt und uns auf das Level setzt, auf welchem die Männer heute sind, wird es enorm schwierig, vom Eishockey leben zu können. Zum Beispiel sollte jedes A-Team der Männer ein Frauenteam integrieren.

Wie viel verdienen Sie als Hockeyspielerin?

Quasi nichts. Ich kann froh sein, dass ich kein Geld drauflegen muss. Vielleicht das Benzingeld für die Saison ist gedeckt, sonst nichts.

Sie haben für kommende Saison noch keinen Vertrag. Wie entscheiden Sie sich für einen Klub?

Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Ich habe keinen Agenten. Das heisst, ich muss mich um alles selbst kümmern. Es gibt viele Faktoren, die in diese Entscheidung einfliessen. Wichtig ist, dass man sich Zeit lässt und nichts unter Druck unterschreibt.

Wieso?

Als Spielerin muss man vorsichtig sein, dass man nicht über den Tisch gezogen wird. Vor allem, weil man alles selbst macht und oftmals nicht ausreichend vertragliches Hintergrundwissen hat. Es ist schade, dass es nur sehr wenige Agenten bei uns Frauen gibt. Aber ich verstehe das. Sie verdienen kein Geld, weil wir auch keines verdienen.

Sie können also nicht vom Eishockey leben und müssen gleichzeitig einen Job haben. Leidet der Sport darunter?

Ja, wenn man das mit den Kanadierinnen und Amerikanerinnen vergleicht. Diese studieren vielleicht noch nebenbei. Ich glaube kaum, dass sie noch in einem Anstellungsverhältnis sind. Irgendetwas leidet immer darunter, entweder das Arbeiten oder der Sport. Man schafft es nicht, beides zu hundert Prozent zu machen, sonst leidet die Gesundheit.

Was machen Sie neben dem Eishockey?

Ich habe eine Ausbildung als Kauffrau abgeschlossen und bis im Dezember 2021 gearbeitet. Im Januar und Februar war ich an den Olympischen Winterspielen. Im April habe ich hier in Magglingen mit der Rekrutenschule (RS) begonnen. Allgemein ist es sehr schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der einen immer für den Sport frei stellt.

Was verdienen Sie in der Spitzensport-Rekrutenschule?

Ganz normal Erwerbsausfallentschädigung und Sold, so wie alle Rekruten. Für viele Athletinnen ist diese 18-wöchige Rekrutenschule die einzige Möglichkeit, als Profi zu trainieren und zu leben. Deshalb absolvieren sie auch verhältnismässig viele Frauen. Es ist auch die bestmögliche Vorbereitung für den Winter.

Wie geht es nach der RS militärisch für Sie weiter?

Dann haben wir Wiederholungskurse (WK). Das sind mindestens 30 Tage und höchstens 130 Tage, welche wir abverdienen können. Camps mit der Nationalmannschaft können wir uns ebenfalls als WK anrechnen lassen.

Sind Sie dafür, dass das Militär für alle obligatorisch wird?

Solange wir Frauen nicht das Gleiche verdienen, soll es freiwillig bleiben. Ich sehe viele Frauen nicht in der Armee.

Sie haben eine Militäruniform und eine Eishockeyausrüstung. Was haben Sie sonst noch in Ihrem Kleiderschrank?

Neben zwei paar Schlittschuhen und endlichen Sportschuhen kommt der «Girls-Stuff» sicher auch nicht zu kurz. Ich habe Spass daran, mich schön zu kleiden und am Morgen vor dem Spiegel zu stehen und mich zu schminken.

Schminken Sie sich vor einem Spiel?

Wenn wir im Fernsehen kommen, dann sicher.

Geht das mit dem Schwitzen nicht weg?

Nein. Fixingspray ist der Zaubertrick. Mit dem hält dann alles.

Sie waren bei der Weltmeisterschaft sowie bei den Olympischen Spielen. Was ist der Weg zu so einem Aufgebot?

Das ist ein Prozess. Man ist an mehreren Turnieren zuvor dabei, hat immer wieder Gespräche mit dem Coach und kann sich selbst ein ungefähres Bild machen. Für Olympia wussten wir, dass wir bis Ende Dezember Bescheid bekommen würden. Bei mir war es tatsächlich so, dass am 31. Dezember das Telefon geklingelt hat: Mein Coach hat dann gesagt, dass ich mit nach Peking kann.

Was ging durch Ihren Kopf, als plötzlich das Telefon klingelte?

Ich habe den ganzen Tag in den Bergen verbracht, währenddessen hat der Headcoach mich angerufen. Der Coach hat mich dann gefragt, was ich im Januar, Februar mache und ob ich Zeit habe. Mein ganzes Leben ist um den Sport geplant, darum war ich sofort dabei.

Welche Erfahrungen konnten Sie in Peking sammeln?

Die Erlebnisse, die man an den Olympischen Spielen sammeln kann, sind unglaublich. Der Einlauf unserer Delegation an der Eröffnungsfeier ist etwas, das ich nie vergessen werde. Auch die Wertschätzung für mein Zuhause bei den Eltern ist in dieser Zeit gestiegen.

Haben Sie sich allein gefühlt?

Ja. Man fühlt sich allein. Man war in dieser Bubble und durch die Coronafälle gab es noch kleinere Bubbles. Man konnte nirgendwo hin und war auf diesem Gelände ‹gefangen›. Jedem ist es ähnlich ergangen.

Sie haben mit 20 Jahren bereits bei der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen gespielt. Welche weiteren sportlichen Ziele verfolgen Sie?

Ich möchte noch an weiteren Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen. Medaillen bei den Weltmeisterschaften und am besten auch an den nächsten Olympischen Spielen wären cool. Dann will ich Schweizer Meisterin werden, den Cup-Sieg habe ich bereits. Ebenfalls könnte ich mir vorstellen, einmal im Ausland zu spielen und so natürlich nationale Titel zu gewinnen.

Haben Sie eine konkrete Idee?

Schweden wäre sicher eine coole Destination, aber auch Amerika. Ich bin noch im Zwiespalt. Wenn ich arbeiten will, muss ich in der Schweiz bleiben. Dafür ist das Hockeyniveau hier nicht so hoch wie im Ausland.

