Wildpark Roggenhausen Aarau «Roggi»-Restaurant: Die Umbaupläne schreiten nicht wie geplant voran Es wird mindestens Herbst 2023, bis das Restaurant fertig umgebaut ist. Denn auch eineinhalb Jahre nach Bewilligung des entsprechenden Kredits hat die Projektierung noch nicht begonnen. Nadja Rohner 06.05.2021, 05.00 Uhr

Das Restaurant im Wildpark Roggenhausen. Ueli Wild / AAR

Wenn sich die Aarauer Ortsbürgerinnen und Ortsbürger am 14. Juni zu ihrer Versammlung treffen, fehlt auf der Traktandenliste ein Geschäft, das allgemein erwartet – ja, einst gar angekündigt – worden war: der Baukredit für die Gesamtsanierung des Restaurants im Wildpark Roggenhausen. Das Restaurant im rund 200 Jahre alten Bauernhaus war letztmals 1978 generalüberholt worden. «Ohne Sanierung könnte der Betrieb in den weiteren Jahren nicht aufrechterhalten werden», hatte der Stadtrat 2019 an die Ortsbürger geschrieben. Damals war die Rede davon, an der Sommergmeind 2021 den Baukredit genehmigen zu können. Doch daraus wird nichts – das Projekt hat ein Jahr Verspätung.

Neues Restaurant, neue Wohnungen

Der Totalumbau des Restaurants samt Kiosk und Wirtewohnung war schon zweimal Gegenstand einer Ortsbürgergemeindeversammlung. 2017 bewilligte sie rund 94'000 Franken für eine Machbarkeitsstudie von der Andreas Marti & Partner Architekten AG. Sie enthält Vorschläge sowohl zum baulichen Teil als auch zum künftigen Gastrokonzept. Gestützt auf diese Studie kam man zum Schluss, dass sich der Gastronomiebetrieb künftig auf ein Geschoss konzentrieren sollte. Es soll ausserdem eine neue Küche, eine neue Buvette, eine neue Terrasse und neue Sanitäranlagen geben. Und: Anstelle der Wirtewohnung mit sechs Zimmern sind zwei neue Dreizimmerwohnungen angedacht. Auch, weil davon ausgegangen wird, dass das Restaurant künftig als Zweit- oder Drittbetrieb und nicht als Haupteinnahmequelle einer Wirtefamilie geführt wird.

Das Projekt kostet rund 4,5 Millionen Franken

In der Grobkostenschätzung ging man von 4,45 Mio. Franken Baukosten aus; wovon rund 950'000 Franken auf die Wohnungen entfallen würden. Basierend auf diese Berechnung beantragte der Stadtrat bei der Ortsbürgergemeindeversammlung zwei Projektierungskredite (Restaurant- und Wohnungsteil separat) im Umfang von gesamthaft 374'000 Franken. Er schrieb: «Auch wenn das Restaurant Roggenhausen für die Ortsbürgergemeinde nicht ein gewinnbringendes Renditeobjekt ist, so ist es doch für den Wildpark, die Stadt Aarau und die Region ein wichtiger Teil des Freizeitangebotes und als solches ein wichtiger Teil der Leistungen an die Öffentlichkeit der Ortsbürgergemeinde.» Die Versammlungsteilnehmer liessen sich überzeugen und bewilligten im Dezember 2019 den Kredit, mit welchem die Ausarbeitung des Bauprojekts finanziert werden sollte.

Vorbereitung der Submission braucht länger

Die Projektierung ist nun, bald anderthalb Jahre später, noch nicht gemacht. Genau genommen wurde noch gar nicht damit begonnen. Laut Margrit Röthlisberger, Leiterin Portfoliomanagement fürs Ortsbürgergut, übersteigt der Betrag für die Projektierung den Schwellenwert, über welchem die Planeraufträge im Einladungsverfahren ausgeschrieben werden müssen. «Die Erarbeitung der entsprechenden Ausschreibungsunterlagen hat mehr Zeit in Anspruch genommen, weshalb der Baukredit noch nicht jetzt, sondern voraussichtlich im Sommer 2022 den Ortsbürgern zum Beschluss vorgelegt wird», sagt sie. Das bedeutet: Vor Herbst 2023 gibt es kein neues Restaurant im «Roggi».