Zwei Bauarbeiter verurteilt, weil sie Brände verursachten

Wildegg/Küttigen Zwei Bauarbeiter waren unvorsichtig und verursachten Brände – jetzt wurden sie verurteilt Bitumen ist als Baustoff fast unverzichtbar. Aber der Umgang damit ist heikel – wegen Feuergefahr. Wer nicht aufpasst, wird bei einem Brand zur Kasse gebeten. Und das nicht zu knapp. Nadja Rohner, Noemi Lea Landolt 08.10.2022, 05.00 Uhr

Im November 21 kam es zum Brand in Wildegg. Der Schaden war gross. Feuerwehr Maiengrün / Aargauer Zeitung

Gleich zwei Bauarbeiter wurden in den letzten Wochen per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt, weil sie sich des etwas antiquiert klingenden Straftatbestands «fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst» schuldig gemacht haben. Beides Mal spielte Bitumen eine Rolle. Das ist ein pechschwarzes Kohlenwasserstoff-Gemisch, welches beim Hochbau zum Abdichten verwendet wird – noch häufiger kommt es im Strassenbau zum Einsatz.

So sieht Bitumen – hier im Strassenbau verwendet – aus. Bruno Kissling

«Arbeiten im Zusammenhang mit Schweissen, Löten oder das Verflüssigen von Bitumen und ähnlichen Stoffen sind praktisch immer mit einer erhöhten Brandgefahr verbunden», hält die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau in einem dieser Strafbefehle fest. Solche Arbeiten dürften nur unter Wahrung der erforderlichen Brandschutzvorkehrungen ausgeführt werden, Vorsichtsmassnahmen seien unumgänglich.

Dazu gehört beispielsweise, brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich zu entfernen, während des Arbeitens die Flammen des Brenners sorgfältig zu überwachen und Löschmittel für den Notfall bereitzuhalten. «Nach der Arbeit ist die gesamte Gefahrenzone gründlich und wiederholt auf Glimmstellen, Schwelgeruch und Rauchbildung zu kontrollieren», so die Staatsanwaltschaft.

Lange unbemerkt – Schaden umso grösser

Zum einen Brand kam es Ende November beim Kreisel an der Lenzburgerstrasse in Wildegg: Hier stand der Dachstock eines älteren Mehrfamilienhauses, das gerade saniert wurde, in Flammen. «Bewohner bemerkten am Montag, 29. November 2021, gegen 18.30 Uhr, dass dichter Qualm aus dem Dach drang», schrieb die Kantonspolizei damals in ihrer Mitteilung. «Die alarmierte Feuerwehr stiess zunächst auf Glutnester und leitete die Löscharbeiten ein. In der Folge wieder angefacht weiteten sich diese Brandherde rasch zu einem offenen Feuer im Dachstock aus.»

Weil sich die Löscharbeiten als sehr schwierig und aufwendig gestalteten – die Glutnester hatten sich laut Einsatzleiter im ganzen Dach verteilt, Ziegel musten entfernt werden – waren an die 100 Feuerwehrleute aus vier verschiedenen Feuerwehren im Einsatz. Der Sachschaden durch den Brand, Löschwasser und herunterfallende Ziegel belief sich auf rund 366'000 Franken.

Der Brand entwickelte sich in einem Mehrfamilienhaus an der Lenzburgerstrasse. Leserreporter

Die Staatsanwaltschaft schreibt im Strafbefehl, der Bauarbeiter habe Bitumenfolie verlegt und diese an den Rändern durch Erhitzen mit einem Gasbrenner verklebt – ein normaler Vorgang. Dabei habe sich aber ein Glimmbrand entwickelt, der auf das Unterdach übergriff und sich von dort ausbreitete. Es wäre die Pflicht des Bauarbeiters gewesen, den Arbeitsbereich nach Abschluss der Arbeiten mit dem Bitumen eingehend auf einen allfälligen Glimmbrand zu kontrollieren.

Dass so einer entstehen kann, hätte der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aufgrund seiner Berufserfahrung wissen müssen. Er wird verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 90 Franken (Total: 4500 Franken) und einer Busse von 1100 Franken sowie 1000 Franken Strafbefehlsgebühr.

Zum zweiten Brand kam es am 28. März 2022 in Küttigen. Betroffen war die «Baumgarten»-Baustelle im Ortsteil Rombach. Das Feuer entstand auf dem Flachdach des Rohbaus. Es konnte zwar rasch gelöscht werden, doch die Rauchsäule war weitherum zu sehen. Es entstand ein Sachschaden von 12'500 Franken.

Die Rauchsäule in Rombach war weitherum zu sehen. Andrea Husistein

Für diesen Brand wurde nun ein Dachdecker zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 120 Franken (Total: 10'800 Franken) sowie einer Busse von 2700 Franken verurteilt. Hinzu kommen 1030 Franken Strafbefehlsgebühren. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hält fest, der Mann sei daran gewesen, Dachabschlüsse des Ablaufs mit Bitumen fertigzustellen. «Um 9 Uhr legte er das Abflammgerät zur Seite, ohne den Gashahn zuzudrehen, und begab sich für die Pause in den Container in der Tiefgarage. Durch den Brenner, der noch immer in Betrieb war, fingen die auf dem Dach gelagerten Bitumenreserven Feuer.» Mittels Feuerlöscher versuchten die Arbeiter zwar noch, den Brand selber einzudämmen, es brauchte dann aber doch die Feuerwehr.

