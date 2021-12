Aarau: Kerzen für Menschen in Armut angezündet

Weihnachtsaktion 1,3 Millionen Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen: In Aarau wurden für sie Kerzen der Verbundenheit angezündet Im Rahmen der Aktion «Eine Million Sterne» haben Passanten zusammen mit der Caritas Aargau den Graben in Aarau in ein regelrechtes Lichtermeer verwandelt. 19.12.2021, 11.15 Uhr

Die Aktion Eine Million Sterne verwandelte die Region um den Aarauer Graben in ein Kerzenmeer. Nathalie Philipp, Caritas

Ein Stern aus mehreren hundert Kerzen erstrahlt in der Aarauer Innenstadt. Dafür besorgt waren am Samstagabend die Caritas Aargau sowie Passantinnen und Passanten.

Im Rahmen von «Eine Million Sterne» hatte Caritas Aargau dazu eingeladen, ein Zeichen der Solidarität mit den rund 1,3 Millionen Armutsbetroffenen und Armutsgefährdeten in der Schweiz zu setzen. Das schreibt das katholische Hilfswerk in einer Mitteilung.

Zum gleichen Zeitpunkt fanden an rund 100 Orten in der ganzen Schweiz grosse und kleine «Eine Million Sterne»-Aktionen statt, zehn davon im Aargau. Mit tausenden leuchtende Kerzen haben Aargauerinnen und Aargauer so ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt.

Kerzen wurden mit Wünschen für Betroffene beschriftet

Kurz nach Ladenschluss zündeten Freiwillige und Mitarbeitende von Caritas Aargau am Graben in Aarau die ersten Kerzen an. Gemäss Angaben der Caritas seien in der Folge «etliche Passantinnen und Passanten» dazu gekommen, um selbst eine Kerze anzuzünden oder um eine der 166 Wunschkerzen abzuholen. Diese konnten im Vorfeld der Aktion online erstellt werden. Weiter schreibt das Hilfwerk in der Mitteilung: «In friedlicher Stimmung entstand so ein leuchtender Stern mit langem Schweif. Viele der Besucherinnen nutzen die Möglichkeit, die Kerzen spontan mit persönlichen Anliegen und guten Wünschen zu beschriften.»

Die Kerzen wurden spontan mit Wünschen beschriftet. Nathalie Philipp, Caritas

Solidarität zeigen, Mut machen

Maurizio Robucci, Sozialarbeiter bei Caritas Aargau und Organisator des Anlasses in Aarau, erklärt, dass der Graben in Aarau aus einem bestimmten Grund für den Anlass ausgesucht worden ist. Dort würden die Menschen nach ihren Einkäufen vorbeikommen. Die Caritas wollte diese Personen einladen, kurz und gemeinsam innezuhalten. Das Kerzenlicht solle jenen Menschen Hoffnung geben, denen es derzeit nicht so gut ginge, sagt Robucci. Die Coronakrise habe viele Menschen aus einer vermeintlich stabilen Lebenssituation in existenzielle Not gebracht. Deshalb wollte das Hilfswerk mit der Aktion «Eine Million Sterne» ein Zeichen der Solidarität setzen und den Betroffenen Mut machen. (az/cri)