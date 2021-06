Wahlen: Wir zeigen, wo es spannend und wo es zum Gähnen ist

Region Aarau Jetzt wird gewählt: Wir zeigen, wo es spannend und wo es zum Gähnen ist Die Ersten haben schon gewählt, die Nächsten tun es am Wochenende und die meisten am 26. September. Schon jetzt ist klar, welche kommunalen Wahlen aus welchen Gründen etwas Spezielles sein werden. Urs Helbling 10.06.2021, 19.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben Sie schon abgestimmt oder gewählt? Die letzte Möglichkeit bietet sich dieses Wochenende. Nicht nur national wird abgestimmt, auch kommunal. In der Region Aarau West werden auch viele Gemeinderäte neu gewählt. Doch nicht überall ist es spannend. Eine Übersicht.

Buchs: Der Männerklub

Urs Affolter (64), FDP, hat als Ammann nur Männer um sich.

Alex Spichale

Die Voraussetzungen, eine Spur weiblicher zu werden, wären gut: Es sind zwei Gemeinderatssitze neu zu vergeben. Doch aus den verschiedensten Gründen gibt es bisher noch keine Frauenkandidatur (die Anmeldefrist läuft am 13. August um 12 Uhr ab). Fünf Neue bewerben sich um die zwei freien Mandate. Vermögen sie allenfalls auch einen Bisherigen zu bedrängen?

Lenzburg: Der Hitchcock

Barbara Portmann (46), GLP, möchte in die Exekutive einziehen. zvg.

Drei Mitglieder des Stadtrates treten zurück, fünf Neue bewerben sich. Es wird eng in Lenzburg. Verhilft Barbara Portmann der GLP zum ersten Stadtratssitz? Vermag Sabine Sutter-Suter das Mandat von der Mitte zu halten? Schafft Corin Ballhaus das Gleiche für die SVP? Und ist die FDP stark genug, um mit Sven Ammann den zweiten Sitz zu halten? Die SP strebt mit Beatrice Taubert ein zusätzliches Mandat an.

Aarau: Der Schlafwagen

Silvia Dell’Aquila (45), SP, ist bereits Grossrätin. Iris Krebs

In der Kantonshauptstadt war es schon lange nicht mehr so zum Gähnen. Es zeichnen sich langweilige Wahlen ab. Aktuell gibt es für sieben Sitze nur sieben Kandidaturen. Die SVP tut sich bei der Suche eines Herausforderers schwer – und grosse Chancen hat sie ohnehin nicht. Gut möglich, dass für Silvia Dell’Aquila auf dem Weg zum Stadtrat die parteiinterne Nomination die grösste Hürde war.

Reinach: Die Wundertüte

Bruno Rudolf (54), SVP, ist bereits Vizeammann.

Colin Frei

Jahrzehntelang war es für keine Frage, wer Gemeindeammann wird: Martin Heiz. Aber jetzt macht er Schluss. Bruno Rudolf scheint in der Pole-Position zu sein. Doch es gibt grosse Konkurrenz: Ammann werden möchten auch Gemeinderat Julius Giger (56, parteilos), der ehemalige Gemeinderat Thomas Brem (54, parteilos) und Markus Bitterli (65, parteilos). Wahlausgang? Völlig offen.

Hallwil: Der Ausdauernde

Walter Gloor (69), parteilos, kandidiert mit seinen vier Kollegen wieder. Urs Helbling

Er ist seit Januar 1994 Gemeindeammann von Hallwil – also seit 27 Jahren. Walter Gloor wird künftig aller Voraussicht nach der dienstälteste Gemeindeammann in der AZ-Region Aargau West sein. Und er könnte darüber hinaus im kleinen Hallwil ein ganz spezieller werden: der Letzte. Das Dorf lässt abklären, ob eine Fusion etwa mit Seon oder Dürrenäsch Sinn machen würde.

Schöftland: Der Putschversuch

Rolf Buchser (58), FDP, ist seit 2014 Gemeindeammann. Severin Bigler

Zuerst schien es so, als würde der Gemeinderat erneut in corpore – und in Minne – antreten. Gemeindeammann Rolf Buchser schien ungefährdet. Doch dann erklärte SP-Gemeinderätin Anja Gestmann (58): «Es gibt einen Ruf nach Veränderung im Dorf.» Sie wolle deshalb Ammann werden. Dann outete mit Mauro Bino (63, Die Mitte) auch ein Hegmatte-Retter seine Ambitionen.

Suhr: Das Fragezeichen

Thomas Baumann (61), Grüne/Zukunft Suhr, ist auch Grossrat. Timo Orubolo

Irgendwie hatte niemand damit gerechnet, dass Marco Genoni (58) nach nur vier Jahren als Gemeindepräsident zurücktreten wird. Einen zwingenden Nachfolger gibt es nicht – aber mehrere mehr oder weniger deutliche Absagen. Bedeckt hält sich bisher nur einer: Thomas Baumann, der letztes Jahr in den Grossrat gewählt wurde. Wenn er irgendwann Ja sagt, dürfte er es werden.

Menziken: Das Zusammenraufen

Hans Heinrich Leuzinger (64), SVP, beisst sich durch.

zvg

Hans Heinrich Leuzinger hat mit seinem überfallmässigen Versuch, das Ressort Bildung zu übernehmen, viele vor den Kopf gestossen. Er krebste zurück – und niemand hätte sich gewundert, wenn er ganz das Handtuch geworfen hätte. Doch Leuzinger kandidiert wieder und zwingt so den Gemeinderat, sich zusammenzuraufen – es sei denn, das Volk verweigert ihm die Wiederwahl.

Holderbank: Die Unvollständigen

Herbert Anderegg (63), parteilos, hängt noch eine Legislatur an.

Alex Spichale

Herbert Anderegg möchte das Generationenprojekt neues Schulhaus noch vollenden. Er tritt darum als Gemeindeammann wieder an. Aber er braucht dringend zwei neue Kollegen. Der Versuch, den Langzeitgemeinderat Werner Schneider im März zu ersetzen, ist gescheitert – Schneider musste in die Verlängerung. Akuten Kandidatenmangel hat es etwa auch in Leimbach und Boniswil.

Rupperswil: Die Frauen

Mirjam Tinner (62), parteilos, ist Gemeinderätin und will Ammann werden. Pino Stranieri

Mirjam Tinner-Forster steht stellvertretend für eine Reihe von Frauen, die entweder schon Gemeindeammann sind oder es noch werden wollen. In verschiedenen Gemeinden, etwa in Staufen und in Schafisheim, werden Frauenkandidaturen erwartet. Ob es in den Dorfregierungen ab Januar 2022 mehr Frauen haben wird, wird sich weisen – es gab auch prominente Rücktritte.