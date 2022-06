Hier entstehen in Suhr über 730 Wohnungen

Wachstum In Suhr entstehen in der nächsten Zeit über 730 Wohnungen – wir zeigen wo Suhr wächst: Nicht nur der Bereich um den Bahnhof mit der derzeit auffallenden Überbauung des Henz-Areals, sondern auch die Tramstrasse wird in den kommenden Jahren ein weitgehend neues Gesicht erhalten. Aktuell entsteht Wohnraum für 1500 oder gar mehr Menschen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiten im Henz-Areal in Suhr schreiten rasch voran. Ende 2023 sollen die Wohnungen bezogen werden. Severin Bigler

Schon seit Jahren herrscht rege Bautätigkeit in Suhr. Trotzdem hat man derzeit das Gefühl, dass so viele – vor allem grosse – Bauprojekte in Planung oder schon im Bau sind wie noch nie. Zählt man die neuen Wohnungen zusammen, die in den nächsten Jahren entstehen sollen, ergibt das eine Zahl, von der man nur noch staunen kann: Mindestens 730 sind es. Geht man davon aus, dass in jeder Wohnung im Durchschnitt zwei Personen leben werden, so kann man von vielleicht knapp 1500 neuen Menschen in Suhr sprechen. Die Gemeinde hätte rund 12'500 Einwohnende, so viele wie heute Brugg oder Spreitenbach, doppelt so viele wie Buchs.

Vor allem wird sich auffallend das Bild entlang der Hauptverkehrsachse ändern, der Tramstrasse. Dort alleine sind 5 von den 12 hier aufgelisteten Bauprojekten anvisiert. An der prominentesten Stelle zwischen Mittlerer Dorfstrasse, Schule und Gemeindehaus wurden erst vor wenigen Monaten die Häuser an der Tramstrasse 15, 17 und 19 abgerissen, wo zuvor etwa das alte Lokal von Blumen Racheter drin war. Doch auch gleich bei der Dorfeinfahrt nach dem Steinfeld, im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Blumen Hoch, wird sich quasi das Willkommensbild Suhrs stark ändern. Ein Bauprojekt, das bisher zu mehreren Einsprachen führte, ist dort dasjenige des «Avendoparks», wo eine grosse Coop-Tankstelle mit Pronto-Shop und 32 Wohnungen entstehen sollen.

Das sind die aktuellen Wohnüberbauungsprojekte in Suhr, aufgelistet nach der Anzahl geplanter Wohnungen:

202 Wohnungen: Henz-Areal

Beim Henz-Areal ist die letzte Geschosshöhe schon bald erreicht. Severin Bigler

Das wohl auffallendste und auch das grösste aktuelle Bauprojekt ist die Überbauung am Areal vom früheren Stahlhändler Henz unmittelbar beim Bahnhof Suhr. 202 Wohnungen sind dort gerade in Bau, das dazugehörige Hochhaus mit seinen 12 Etagen hat praktisch seine endgültige Höhe erreicht. Die 59 Eigentumswohnungen wurden innert weniger Monate verkauft. Die Makler legten sich dabei auch mächtig ins Zeug, mit einem Showroom beim Bahnhof samt Virtual-Reality-Rundgang durch die künftigen Wohnungen. 143 davon werden vermietet.

146 Wohnungen: Überbauung Neumattweg Ost

Die frühere Fabrik von Sprecher+Schuh wird einer grossen Wohnüberbauung weichen. Michael Küng (3.6.2020)

Das Areal Neumattweg Ost, wo noch die alten Fabrikhallen von Sprecher+Schuh stehen, untersteht einer Gestaltungsplanpflicht. Arbeiten dazu laufen seit Jahren, im letzten publizierten, möglichen Bauprojekt war von 146 Wohnungen die Rede, verteilt auf 13 Gebäude. Das praktisch neue Wohnquartier soll als vereinendes Bindeglied zwischen dem urban geprägten Bahnhofsbereich samt der dicht befahrenen Hauptstrasse zu den Wohnhäusern dahinter dienen. Öffentliche Durchgänge und ein öffentlicher Platz in der Mitte sind ebenfalls Teil des Projekts, das qualitativ hochstehend ausfallen soll.

138 Wohnungen: Parkresidenz Mühle (das Huggler-Areal)

Aus dem Huggler-Areal in Suhr wird demnächt die Parkresidenz Mühle mit 138 Wohnungen. Das historische Mühlegebäude (links) bleibt erhalten und wird restauriert. Daniel Vizentini

Ein Projekt, das sich schon seit mehreren Jahren hinzieht, ist die Grossüberbauung vom Huggler-Areal. Die neue «Parkresidenz Mühle» soll 138 Wohnungen mit zwischen 1 und 5 Zimmern anbieten. Als Investitionssumme wurden 72 Millionen Franken angegeben. Kürzlich kam wieder Bewegung in das Projekt. Im Oktober 2021 wurde die Baubewilligung erteilt, man habe bereits «mit der Entmietung» der Mieterschaft begonnen, hiess es zuletzt.

73 Wohnungen: «Wohnen und Leben am Stadtbach» (Bachstrasse 26)

So düfte die neue Überbauung von der Tramstrasse aus aussehen. Visualisierung: Zur Verfügung gestellt

Sehr ansprechend gelegen zwischen Tram- und Bachstrasse ist das Projekt «Wohnen und Leben am Stadtbach». 73 Wohnungen sind dort geplant, 52 im Eigentum und 21 zum Mieten. Das Vorhaben steht noch auf Stufe Planung Bauprojekt, das Baubewilligungsverfahren ist für 2023 vorgesehen, die Fertigstellung 2026.

35 Wohnungen: «Der Geist der Gärtnerei» (Areal Blumen Hoch)

Die Gärtnerei Blumen Hoch schloss Ende 2021 und wird einer Überbauung weichen. Daniel Vizentini

Die Gärtnerei Blumen Hoch an der Tramstrasse 71 ging Ende letztes Jahr zu. An deren Stelle sollen vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen mit je 3 bis 5 Zimmern entstehen. Diese Überbauung mit dem Namen «Der Geist der Gärtnerei» soll über 20 Millionen Franken kosten.

32 Wohnungen: «Avendopark» Alpha (mit Coop-Tankstelle) und Beta

Die Baubewilligung ist noch nicht da, trotzdem müssen die Mieter nun Ende Monat raus. Das Haus dürfte bald danach abgerissen werden. Daniel Vizentini

Unter den Anwohnenden umstritten war bisher das Projekt «Avendopark» unmittelbar neben der Gärtnerei. Vor nun einem Jahr lag das Baugesuch für eine Coop-Tankstelle samt Laden und 14 Einzimmerwohnungen auf. Sieben Einwendungen gingen gegen dieses Teilprojekt «Alpha» ein. Gegen das zweite Teilprojekt «Beta», das gleich hinter der Tankstelle zwei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern vorsieht, gingen drei Einsprachen ein. Laut Angaben der heutigen Mieterschaft müssen die Räume im früheren Bauernhaus, das für die Überbauung weichen soll, jetzt Ende Juni geräumt werden. Die Abrissarbeiten dürften gleich danach folgen.

31 Wohnungen: Mittlere Dorfstrasse 3/7

Die Gebäude von Hypothekarbank und Denner an der Mittleren Dorfstrasse 3 und 7 in Suhr werden umgebaut. Bauherr ist Daniel Suter, Ehemann der Gemeindepräsidentin Carmen Suter. Fierz Rüfenacht Architekten/zvg

Ein inzwischen älteres Projekt ist die Überbauung und Sanierung der Gebäude an der Mittleren Dorfstrasse 3 und 7. Dem Suhrer Dorfkern dürfte das Bauvorhaben ein modernes Gesicht verleihen. Stand 2018 waren 31 Wohnungen geplant, bei einer Investitionssumme von 7,8 Millionen Franken. Das Projekt steht indirekt in Verbindung mit einer künftigen Überbauung der inzwischen abgerissenen Häuser an der Tramstrasse und einer möglichen, bisher umstrittenen Verkehrsberuhigung der Mittleren Dorfstrasse.

30 Wohnungen: Frohdörfli 26 und 28

Visualisierung der geplanten Neubauten im Suhrer Frohdörfli 26 und 28. Archplan Architekten/zvg

Die Siedlung im Frohdörfli wurde bereits gesamtsaniert. Bei zwei Bauten lohnt sich aber eine Renovierung nicht: Sie werden ersetzt. Es wird weniger Wohnungen geben: Statt den heute 40 werden es künftig 30 sein. Die Profond Anlagestiftung investiert über 10 Millionen Franken.

21 Wohnungen: Überbauung am Kirschenweg

Am Kirschenweg beim Steinfeld in Suhr werden alte Häuser abgerissen und zwei Mehrfamilienhäuser errichtet. Die Profile sind bereits ausgesteckt, hier von der Tramstrasse aus sichtbar. Daniel Vizentini

21 weitere Wohnungen sollen in einer noch freien Fläche am Kirschenweg entstehen, umrandet von bestehenden Mehrfamilienhäusern. Eine Baulücke im Wohnquartier nahe an der Dorfstrasse wird somit geschlossen.

11 Wohnungen: Kyburgweg

Diese Fläche am Bahnhof Süd wird bald überbaut, der Rest des grossen Areals dürfte in den nächsten Jahren grosse Veränderungen erfahren. Daniel Vizentini

Für den gesamten Bereich vom Bahnhof Süd werden für die kommenden Jahre grosse Bauprojekte erwartet. Die gut erschlossene Lage soll vom früheren Industrie- in einen Wohnschwerpunkt übergehen. Bisher sind aber noch keine grösseren Projekte oder Gestaltungspläne veröffentlicht worden – ausser einem, das zwei Häuser mit elf Wohnungen auf einer noch freien Grünfläche am Kyburgweg vorsieht.

7 Wohnungen: «Wohnen im Glück» (Haltestelle Schweizerhof)

Bei der Haltestelle Schweizerhof in Suhr ist die Überbauung «Wohnen im Glück» geplant. Daniel Vizentini

Gleich an der Tramstrasse bei der Haltestelle Schweizerhof gelegen verspricht die Swiss Immoprime AG «Wohnen im Glück» mit sieben «topmodernen Eigentumswohnungen». Das alte Haus wurde bereits abgerissen.

4 Wohnungen: Wohnen am Bach (Häfeli-Areal Bachstrasse)

Auf dem früheren Häfeli-Areal an der Suhrer Bachstrasse soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Daniel Vizentini

(29.10.2021)

Vier weitere Wohnungen entstehen an der Bachstrasse, unmittelbar beim Dorfkern, anstelle des früheren Häfeli-Areals.

Noch kein Bauprojekt: Tramstrasse 15/17/19 (bei Blumen Racheter)

Die Häuser an der Tramstrasse 15/17/19 wurden abgerissen. Die Fläche nahe beim Gemeindehaus ist noch leer. Daniel Vizentini

Bereits als auffallende Baulücke mitten im Dorf klafft die Fläche an der Tramstrasse 15 bis 19, deren Häuser kürzlich abgerissen wurden. Projekte für eine Überbauung dort sind noch keine spruchreif. So nahe beim Gemeindehaus dürfte es sich aber um den derzeit vielleicht begehrtesten Ecken Suhrs handeln.

