Vor 50 Jahren Haarscharfer Entscheid: So standen die Männer im West-Aargau zum Frauenstimmrecht Mit einem hauchdünnen Vorsprung sagten die Aargauer vor 50 Jahren Ja zum Frauenstimmrecht. Im Gebiet Aargau West hatte das Frauenstimmrecht in den meisten Gemeinden keine Chance. Katja Schlegel 30.01.2021, 05.00 Uhr

Befürworterinnen des Frauenstimmrechts posieren im Vorfeld der nationalen Abstimmung vom 7. Februar 1971 zum Frauenstimmrecht auf Bundesebene mit Ja-Plakaten in Zürich. Str / KEYSTONE

«Durchbruch zum Frauenstimmrecht». So titelte das «Aargauer Tagblatt» am 8. Februar 1971. Ein Durchbruch auf nationaler Ebene, mit 621'403 zu 323'596 Stimmen oder knapp 66 Prozent ist das Ja deutlich.

Im Kanton Aargau aber ist es haarscharf. Nur gerade 240 Stimmen liegen zwischen Ja und Nein. 39'469 Aargauer befürworten die nationale Vorlage zum Frauenstimmrecht, 39'229 nicht. Etwas deutlicher ist das Ja für das Frauenstimmrecht im Kanton.

Anti-Frauenstimmrechts Plakat, zu sehen in der Ausstellung "50 Jahre Frauenstimmrecht in Aarau" im Aarauer Rathaus. Britta Gut

Auf Bezirksebene sagen fünf Bezirke Ja; Aarau, Baden, Brugg, Rheinfelden und Zofingen. Am stärksten sind die Gegner des Frauenstimmrechts im Bezirk Muri: Hier stimmen nur 37,3 beziehungsweise 39,2 Prozent der Männer Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei – aus heutiger Sicht hohen – 73 Prozent. Damals galt aber noch Stimmzwang.

1959 noch sagten vier von fünf Aargauer Nein

Das knappe Ergebnis im Aargau überraschte nicht. In keinem anderen Kanton wurde der Abstimmungskampf – von beiden Seiten – heftiger geführt. Das «Aargauer Tagblatt» schrieb:

«Während gesamtschweizerisch die Gegnerschaft sich recht spät organisierte und eigentlich nie eine bedeutende und vereinte Stosskraft entfaltete, war der Widerstand im Aargau härter.»

So war beispielsweise der Präsident der «Eidgenössischen Aktion gegen das Frauenstimmrecht» ein Brugger, Fürsprecher Markus Herzig.

Für ein Nein hatte im Vorfeld auch die Erfahrung von 1959 gesprochen, der ersten eidgenössischen Abstimmung über das Frauenstimmrecht: Damals hatte der Aargau das Frauenstimmrecht mit 61'000 Nein zu 18'000 Ja regelrecht abgeschmettert. Dazu schreibt der AT-Redaktor:

«Die Betrachtung dieser Zahl und das Wissen um die doch recht konservative Grundhaltung des Aargauer Stimmbürgers liessen eine Annahme vielen Stimmbürgern als kleines Wunder erscheinen.»

Sein Fazit nach dem Abstimmungssonntag: «Nun, das kleine Wunder ist geschehen.»

Der grösste Widerstand kam aus einer Wynentaler Gemeinde

Im Bezirk Aarau (53,8 bzw. 55,9 Prozent Ja) hielten sich die 13 Gemeinden die Waage: Zur eidgenössischen Vorlage sagten sechs Gemeinden Ja (Aarau, Buchs, Küttigen, Rohr, Suhr und Unterentfelden), zur kantonalen Vorlage sieben: In Erlinsbach kippte eine einzige Stimme das Ergebnis ins Ja-Lager.

Am deutlichsten für das Frauenstimmrecht sprachen sich die Aarauer aus mit 62,6 (nationale Vorlage) beziehungsweise 64,9 Prozent (kantonale Vorlage). Die steifste Brise schlug den Frauen aus Densbüren entgegen: Hier sagten nur 36,4 beziehungsweise 37,5 Prozent Ja.

Im Bezirk Lenzburg (47,3 bzw. 49 Prozent Ja) stimmten drei der 20 Gemeinden in beiden Vorlagen fürs Frauenstimmrecht: Lenzburg, Möriken und Staufen. Einen Sonderfall bot Brunegg mit einem Unentschieden beim Stimmrecht auf nationaler Ebene: 28 stimmten dafür, 28 dagegen. Bei der kantonalen Vorlage rappelte sich ein zusätzlicher Nein-Sager auf; mit 28 zu 29 Stimmen sagte Brunegg Nein.

Die ablehnendste Haltung im Bezirk nahmen die Ammerswiler ein; sie bodigten beide Vorlagen mit 62,4 beziehungsweise 58,8 Prozent Nein. Am aufgeschlossensten waren die Lenzburger; sie sagten mit 56,5 beziehungsweise 59 Prozent Ja.

Im Bezirk Kulm hiessen mit Beinwil am See, Menziken, Reinach und Schöftland vier von 17 Gemeinden das Frauenstimmrecht knapp gut – zumindest im Aargau.

Auf nationaler Ebene ist das Kulmer Ergebnis vernichtend; in keiner einzigen Gemeinde wurde die Vorlage angenommen. Am heftigsten war die Ablehnung der nationalen Vorlage in Leutwil mit einem Ja-Anteil von 25,2 Prozent. Immerhin sagten 28,4 Prozent Ja zur kantonalen Vorlage. Unter dem Strich die wenigsten Unterstützer fand das Frauenstimmrecht bei den Gemeinden im Gebiet Aargau West in Zetzwil mit 26,6 beziehungsweise 26,4 Prozent Ja-Stimmen.