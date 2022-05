Aargau: Verwaltungsgericht stützt Bevölkerungsschutz-Fusion

Bevölkerungsschutz «Entscheid liegt beim Regierungsrat»: Verwaltungsgericht stützt Fusion Suhren- und Uerkental wehren sich vehement gegen Zusammenlegung mit Zofingen und Wartburg. Das Verwaltungsgericht lässt sie aber abblitzen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Region Suhrental-Uerkental und seine beteiligten Gemeinden wehren sich allerdings mit Händen und Füssen gegen die geplante Fusion. Alex Spichale

Bereits vor rund acht Jahren entschied der Regierungsrat, wie der Zivilschutz im Kanton Aargau neu organisiert werden soll. Dabei beschloss er unter anderem: Die drei Bevölkerungsschutzregionen Zofingen Region (Brittnau, Murgenthal, Rothrist, Strengelbach, Vordemwald, Zofingen), Wartburg (Aarburg und Oftringen) sowie Suhrental-Uerkental sollen fusionieren.

Zu Letzterer gehören Bottenwil, Hirschthal, Holziken, Kirchleerau, Kölliken, Moosleerau, Muhen, Reitnau, Safenwil, Schlossrued, Schmiedrued, Schöftland, Staffelbach, Uerkheim und Wiliberg. Das neu zusammengefügte Gebilde würde die Bezeichnung Bevölkerungsschutzregion Aargau West tragen.

Gemeindeverband zieht vors Verwaltungsgericht

Der Gemeindeverband Bevölkerungsschutz Region Suhrental-Uerkental und seine beteiligten Gemeinden wehren sich allerdings mit Händen und Füssen dagegen und zogen vor Verwaltungsgericht. «Wir sind der Ansicht, dass unsere Organisation gut aufgestellt ist und wir die Aufträge in unseren 15 Verbandsgemeinden auch weiterhin alleine erfüllen können», sagte Gemeindeverbandspräsident Daniel Zünd (Safenwil) vor einem Jahr im «Landanzeiger».

Nun liegt das Verwaltungsgerichtsurteil vor: Es tritt nicht auf die Beschwerde der Gemeinden ein. «Das Recht der Gemeinden auf Anhörung oder Konsultation bewirkt in keiner Weise, dass sie über ihre Zuteilung zu einer Bevölkerungsschutzregion selbstständig entscheiden oder in ­dieser Frage auch nur mitbe­stimmen könnten», so das Verwaltungsgericht.

«Der Entscheid über die Grenzziehung der Bevölkerungsschutzregionen liegt letztlich allein beim Regierungsrat.»

Die Gemeindeautonomie spiele hier überhaupt keine Rolle. Der Regierungsrat erlaube zudem «ausdrücklich» , dass die einzelnen Kompanien des Bataillons samt Material weiterhin dezentral stationiert werden dürfen, die Milizstrukturen erhalten bleiben und die Kompanie für das Suhren- und Uerkental auch weiterhin hauptsächlich aus den eigenen Einwohnern rekrutiert werden.

Entscheid kann ans Bundesgericht weitergezogen werden

Es sei deshalb nicht ersichtlich, wie sich die geplante Fusion nachteilig auf die Leistungsfähigkeit des Bevölkerungs- und Zivilschutzes in diesen ­Gebieten auswirken könnte.

Das Gericht schreibt auch, es sei offen, ob tatsächlich – wie von den Gemeinden und dem Verband befürchtet – die Kosten steigen. Und selbst wenn sei das durch erwartete Verbesserungen in anderer Hinsicht (Leistungsfähigkeit, Effizienz, Vermeidung von Unterbeständen «durchaus zu rechtfertigen».

Der Entscheid kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. «Wir haben darüber noch nicht beraten», sagt Gemeindeverbandspräsident Daniel Zünd auf Anfrage.

