Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse: Das sagt der Busbetrieb-Chef

Versuchsbetrieb Busbetrieb-Chef zu Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse: «Das hat für uns Vor- und Nachteile» Die Busbetrieb Aarau AG (BBA) ist mit allen Linien vom angekündigten Versuchsbetrieb mit Tempo 30 auf der Aarauer Bahnhofstrasse betroffen. Geschäftsführer Peter Baertschiger freut sich über die einen Neuerungen – auf andere blickt er mit Sorge. Nadja Rohner 06.02.2022

Die Bushaltestellen «Kunsthaus» werden zu Fahrbahnhalten. Der Randstein wird auf 22 Zentimeter erhöht. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Ab Ende März oder Anfang April startet auf der Bahnhofstrasse in Aarau der einjährige Versuchsbetrieb mit Tempo 30. Er läuft in zwei Phasen; einmal mit und einmal ohne Velospur. Der Kanton und die Stadt wollen daraus Erkenntnisse für die spätere, definitive Gestaltung dieser wichtigen Verkehrsachse ziehen.

Ganz besonders betroffen vom Versuchsbetrieb ist die Busbetrieb Aarau AG (BBA). Denn alle Linien führen über die Bahnhofstrasse – und stehen dort nicht selten im Stau. BBA-Chef Peter Baertschiger war denn auch in die Planung involviert. Vollends glücklich ist er dennoch nicht. «Sicher gibt es für uns Vor- und Nachteile», sagt er. Der grösste Vorteil: Der Fussgängerstreifen beim McDonalds wird aufgehoben. Diese stark frequentierte Strassenquerung hat aktuell keine Ampel, was aufgrund der Vortrittsregelung bedeutet, dass die Buschauffeure und -chauffeusen die Fussgänger zwingend passieren lassen müssen. Das sorgt heute für zusätzliche Verspätungen. Tempo 30, wo die Fussgänger zwar überall queren dürfen, aber keinen Vortritt mehr haben, wird da Erleichterung bringen. «Tempo 30 bedeutet für uns aber auch, dass wir in Randstunden, wo man auf der Bahnhofstrasse eher mal schneller fahren könnte als 30, nochmals ein paar Sekunden verlieren werden», sagt Baertschiger. Viel macht das aber nicht aus.

An diesem Fussgängerstreifen müssen Busse heute oft warten. Er wird nun aber verschwinden. Darüber ist der BBA-Geschäftsführer gar nicht traurig. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Sorgen bereitet dem BBA-Chef allerdings die Haltestelle Kunsthaus vor dem «Manor». Die ist heute eine Busbucht, wird aber demnächst zu einem Fahrbahn-Halt ausgebaut, wo der Bus dann auch nicht mehr überholt werden kann. Das hat zwar die Vorteile, dass der Bus einfacher wieder wegfahren kann und dass sich nicht mehr zwei Busse hintereinander in die zu kurze Buchs quetschen müssen. Auch wird aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes die Haltekante auf 22 cm erhöht. Das ist für die Betroffenen zwar gut und richtig. Baertschiger fürchtet aber, dass die vielen Lieferwagen, die dort normalerweise auf dem breiten Trottoir parkieren, wenn ihre Fahrer im City-Märt zugange sind, nun nicht mehr aufs Trottoir hinauf kommen. Und dass sie dann so abgestellt werden, dass sie dem Bus im Weg sind. «Uns wurde versprochen, dass die Stadtpolizei dafür sorge, dass dies nicht passiert», so Baertschiger. Er lässt aber durchblicken, dass sich die BBA bei Durchfahrtsproblemen in der Altstadt aufgrund von zugestellten Gassen auch oft auf sich alleine gestellt sehe und er deshalb nicht glaubt, dass dies so reibungslos funktionieren werde. «Irgendwo müssen diese Lieferwagen ja hin.»

