Aarauer Telli: Polizei-Parkplätze bringen Stau und Ärger

Verkehr Ärger in der Aarauer Telli: Polizei-Parkplätze bringen Stau Die zweite Fahrspur zum Kreisel bei der Coop-Tankstelle musste zu Gunsten zweier Parkplätze des Polizeikommandos weichen. Zur neuen Verkehrssituation stellt der pensionierte Kantonspolizei-Sprecher und Einwohnerrat (SVP) Max Suter diverse Fragen an den Stadtrat. Nadja Rohner 27.12.2021, 05.00 Uhr

Früher war hier eine zweite Fahrspur. Diese musste für zwei Parkplätze für den Güterumschlag des Polizeikommandos weichen. ksc / Aargauer Zeitung

In den grossen Wohnblöcken in der Aarauer Telli («Staumauern») wohnen Tausende Menschen. Die Tiefgaragenausfahrt von den Blöcken mit der Adresse Delfterstrasse und Neuenburgerstrasse führt am Polizeikommando vorbei zum Kreisel bei der Coop-Tankstelle. Das gilt auch für die Ausfahrt aus dem Einkaufszentrum («Tellizentrum»).