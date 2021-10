SBB-Tageskarten: In diesen Gemeinden können Sie profitieren

Vergleich Nur noch wenige Gemeinden im Westaargau setzen auf SBB-Tageskarten – eine Übersicht Noch bis Ende 2023 können Gemeinden Tageskarten für den öffentlichen Verkehr anbieten. Viele aber haben das Angebot längst schon eingestellt. In den verbleibenden Gemeinden in der Region gibt es die Karten derweil bereits ab 25 Franken. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 22.10.2021, 16.30 Uhr

Nicht mehr so beliebt wie auch schon: Die SBB-Tageskarte ist ein Auslaufmodell.

Bruno Kissling

Oft war es ein Hin und Her, bis man endlich eine ergattern konnte. Tagelang waren sie nicht nur im Sommer ausgebucht, die bei Familien und Senioren besonders beliebten SBB-Tageskarten. Nicht erst im Zuge der Pandemie aber blieben viele Exemplare liegen.

Vor einem Jahr folgte schliesslich die Hiobsbotschaft: Wegen der Digitalisierung soll das Angebot in seiner heutigen Form gleich ganz abgeschafft werden. So hätten Sparbillette und Spartageskarten zu einem rückläufigen Umsatz bei den Tageskarten geführt, wie die ÖV-Branchenorganisation Alliance SwissPass damals schrieb.

Erhältlich sein soll das Produkt deshalb nur noch bis Ende 2023. Trotzdem halten Gemeinden wie Suhr und Schöftland, die in ihren jeweiligen Regionen über das grösste Angebot verfügen, nach wie vor daran fest. Ganze sechs Karten bietet etwa Suhr an. Damit läuft es Aarau den Rang ab, das noch 2017 über acht Stück (heute vier) verfügte.

Bei dieser Anzahl soll es bleiben, wie es auf Anfrage bei der Gemeinde Suhr heisst. Wie viel man verkaufe, hänge etwa von Wetter und Coronamassnahmen ab. Man sei aber sehr zufrieden. So sei die Nachfrage seit einiger Zeit wieder gross – auch, weil man Karten an Externe verkaufe.

Ähnlich klingt es in Schöftland, wo auch im kommenden Jahr vier Exemplare zur Verfügung stehen. Die Auslastung sei zwar seit der Pandemie rückläufig, es seien aber positive Tendenzen feststellbar. Dazu möchte man die Dienstleistung für die Gemeinde aufrechterhalten. «Dies auch unter Berücksichtigung der Buchungsanstiege seit diesem Sommer», so Gemeindeschreiber Michael Urben.

In Seon, das Spitzenreiter in der Region Lenzburg ist, hat der Gemeinderat wiederum beschlossen, die Tageskarten aus dem Budget 22 zu kippen. Darüber befinden werden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im November.

Wer einen Verlust von 10'000 Franken einfuhr – und wer auf Last Minute setzt

Anderorts wurde der Stecker bereits früher gezogen. Waren es in der Region Aargau West Anfang 2017 noch 33 Gemeinden mit gesamthaft 98 Karten im Angebot, so sind es nun 68 – dies verteilt auf 25 Gemeinden.

Nicht mehr dazu gehört etwa Lenzburg, das seit einem Jahr auf den Verkauf verzichtet. Wie die Stadt im entsprechenden Jahresbericht schilderte, wurden von den 730 möglichen Karten-Tagen zuletzt bloss 483 verkauft. Dies entspricht einer Auslastung von 66 Prozent – eingefahren wurde so ein Verlust von gut 10'000 Franken.

Auch Schafisheim, das sich 2015 noch über eine Auslastung von rund 97 Prozent freuen durfte, verzichtet auf eine Weiterführung. Dazu gesellte sich zuletzt Hirschthal. Der Kostendeckungsgrad werde wegen rückläufigen Verkaufs und erhöhter Anschaffungskosten seitens der SBB nicht mehr erreicht, so die Gemeinde.

Dazu hielt Schmiedrued fest, «dass es sich beim Tageskartenverkauf nicht um ein Kerngeschäft der Gemeinde handelt». Die Mehrheit sei zudem an nicht in Schmiedrued wohnhafte Personen gegangen. Auch Uerkheim, das ein Jahr verzichtete, wird weiterhin nicht mehr auf das Angebot setzen, wie es auf Anfrage heisst. In Holderbank kam man zu diesem Schluss derweil bereits vor zehn Jahren.

Die noch verbliebenen Gemeinden ködern Reisefreudige nun mit budgetfreundlichen Angeboten. Spezielle Last-Minute-Preise gibt es unter anderem in Unterentfelden, Schlossrued, Muhen oder Oberkulm. Noch freie Karten können dort für 30 beziehungsweise 25 Franken bezogen werden.

Auf einen anderen Ansatz setzt Biberstein. Dort kann ein sogenannter Umweltschutzrabatt in Höhe von 125 Franken geltend gemacht werden. Von der Vergünstigung profitieren können alle, die über ein GA oder ein Jahresabonnement verfügen, in dem Busfahrten von Biberstein nach Aarau eingeschlossen sind.

