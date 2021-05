Vergleich Essen für Kinder: Was die Mittagstische in der Region Aargau West kosten Von 8 bis 30 Franken – die einen kochen selbst, andere lassen das Essen aus Zürich kommen. Die Redaktion hat sich im Gebiet Aargau West umgeschaut und verschiedene Tarife zusammengetragen. Cynthia Mira, Valérie Jost, Florian Wicki und Katja Schlegel 27.05.2021, 05.00 Uhr

Mittagessen in einer Kindertagesstätte. (Symbolbild) Zvg

Mittagstische für schulpflichtige Kinder sind beliebt. Die Redaktion hat sich im Gebiet Aargau West umgeschaut und verschiedene Tarife gesammelt. Beim Vergleich zu berücksichtigen ist, dass die Tarife nicht nur für das eigentliche Mittagessen, sondern häufig auch für die Betreuung über die Mittagszeit gelten, die wiederum unterschiedlich lang ausfallen. Zudem sind bei gewissen Angeboten Subventionen bereits berücksichtigt, bei anderen nicht.

In Niederlenz werden die Schülerinnen und Schüler durch die Kindertagesstätte Kimi betreut, hinter der die Zürcher Firma Kimi Krippen AG steht. Gekocht wird vor Ort, Plätze hat es insgesamt 15 am Mittagstisch, die Kosten belaufen sich bei einem kurzen Aufenthalt (12 bis 13 Uhr) auf 18 Franken, bei einem langen Aufenthalt (12 bis 13.30 Uhr) auf 30 Franken.

Das Essen für den Mittagstisch der Kreisschule Chestenberg in Möriken-Wildegg kommt aus der Badi-Küche und kostet 15 Franken, die Benützung der Infrastruktur und der Betreuung mit selbst mitgebrachtem Essen 8 Franken. Der Mittagstisch versorgt ausserdem die Oberstufenschüler aus Holderbank, die dieselbe Schule besuchen. Die Holderbanker Primarschüler können den Mittagstisch ihrer Schule besuchen, wofür diese eigens einen Koch angestellt hat. Die Kosten belaufen sich ebenfalls auf 15 Franken pro Mittag und Kind.

In Lenzburg wechselt der Lieferant

Hunzenschwil hat für den Mittagstisch eine externe Version gewählt: Das Angebot wird von den Tagesstrukturen Hunzenschwil bereitgestellt, die von der K&F KiTS GmbH aus Ennetbaden getragen wird. Das Unternehmen bezieht das Essen von der Cateringfirma Menu and More AG aus Zürich. Die Mittagsbetreuung kostet 23 Franken.

In Lenzburg findet der Mittagstisch mit jeweils 80 Plätzen im Schulhaus Mühlematt statt. Das Angebot kostet 22 Franken und wird noch bis August vom Schloss-Hotel Falkenstein in Niedergösgen geliefert; der Vertrag sei gekündigt und es werde momentan nach einem neuen Lieferanten gesucht, heisst es seitens der Tagesstrukturen.

Der Mittagstisch in Seengen steht Kindergärtnern und Schülern aller Jahrgänge offen. Das Essen wird durch die Betreuerinnen des Mittagstisches im Primarschulhaus frisch gekocht und kostet je nach Einkommen der Eltern 7, 11 oder 14 Franken.

Auch in Meisterschwanden wird der betreute Mittagstisch für alle Stufen inklusive Kindergarten angeboten. Er findet (bis auf Mittwoch) täglich von 11.40 bis 13 Uhr im Tagesstrukturen-Zimmer im Schulhaus Eggen statt und kostet mit 12 Franken vergleichsweise wenig.

Tendenz: Je städtischer, desto teurer

In Küttigen ist der Mittagstisch in der Tagesstruktur und Krippe Chamäleon integriert. So gibt es unterschiedliche Betreuungsangebote. Eine Hortgruppe wird in Küttigen betreut und eine weitere in Rombach. Der Mittagstisch dauert von 11.50 bis 14.00 Uhr und findet in der Alten Mühle an der Hauptstrasse 36 statt. Es gibt aber auch Module für einen halben respektive ganzen Nachmittag. Die Organisation Meals for Kids beliefert diverse Tagesstätten, vor Ort wird das Essen nochmals erwärmt. Das Angebot kostet 20 Franken.

Besonders breit ist das Angebot in Aarau, wo verschiedene Institutionen Mittagstische anbieten. Bei den Institutionen des Vereins Erziehung und Bildung, kurz VEB (Spielvilla Schachen, Clubhaus Telli, Aarau Rohr), kostet die Mittagsbetreuung inklusive Essen 25 Franken, bei den Känguru-Kitas (Gemeinnütziger Frauenverein Aarau, Standorte Aarau, Freihof, Telli, Guyerweg) 30 Franken. Wie der Mittagstisch in Hunzenschwil bekommen auch die Känguru-Kitas das Zmittag von Menu and More aus Zürich geliefert.

Der Mittagstisch in Suhr (von 11.50 bis 13.25 Uhr) kostet 23 Franken. Die Mahlzeit liefert das Altersheim Steinfeld in Suhr. Für 40 Franken können die Kinder auch bis 15.15 Uhr bleiben. Die Betreuungspersonen helfen dann bei Bedarf bei den Hausaufgaben. Weil die Trägerschaft des Mittagstisches ein Verein ist, fällt ein Mitgliederbeitrag von 120 Franken pro Jahr an.

In Reinach kann mit Bons bezahlt werden

In Unterkulm bietet der Verein Pro Jugend Mittleres Wynental den Mittagstisch an. Das Essen wird vor Ort zubereitet. Die Betreuung und das Mittagessen kosten für Kinder bis zum Kindergarten 8 Franken, für Schulkinder 10 Franken. Daneben sind in Unterkulm auch Lehrlinge und Erwachsene willkommen – für sie kostet das Menü 12 Franken. In Oberkulm wird der betreute Mittagstisch (Neudorfturnhalle) von der Gemeinde angeboten. Die Kosten betragen 12 Franken.

Der Verein Kindertagesstätte Pink Panther bietet den Eltern von Reinach und Umgebung einen Mittagstisch an. Dieser ist täglich geöffnet und kostet 14 Franken. Die Kinder können für regelmässige Besuche angemeldet werden. Alternativ können Bons gekauft werden, mit denen man bei unregelmässigen Besuche das Essen bezahlen kann.

In der Kita Menziken gibt es Mittagessen für die Kindergarten- und Schulkinder der Gemeinde. Das alles für 18 Franken, besucht das Kind den Mittagstisch von 11.45 bis 13.15 Uhr, oder 23 Franken, falls das Kind bis 14.10 Uhr bleibt.

In Schöftland kocht das Alterszentrum für die Kinder

In Schlossrued dürfen Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Schlossrued sowie Lehrpersonen der Schule Schlossrued und Lehrlinge der Gemeindekanzlei den Mittagstisch nutzen. Pro Kind kostet der Mittagstisch 8 Franken, Lernende bezahlen 10 Franken und Erwachsene 12 Franken, das Essen wird vom Restaurant Storchen zubereitet. In Schöftland steigen die Preise um 10 Franken

Das Alterszentrum in Schöftland liefert die Mahlzeiten für den Mittagstisch im Schulzentrum. Die Mahlzeit und die Beaufsichtigung von 11.45 bis 13.30 Uhr kostet 15 Franken. Dieser wird aber nur noch bis am 25. Juni durch die Schule angeboten. Ab Juli liegt die Zuständigkeit dann bei der Tagesstruktur Schöftland (Trägerin ist ebenfalls die VEB aus Aarau). Gekocht wird das Zmittag aber weiterhin vom Alterszentrum. Die Kosten liegen künftig mit 25 Franken deutlich höher, dafür sind ausgebildete Fachpersonen für die Betreuung der Kinder zuständig. Der Mittagstisch beginnt um 12 Uhr und dauert bis 13.30 Uhr.

Der VEB betreibt auch den Mittagstisch in Erlinsbach mit zwei Standorten (Kilbighuus und Altes Schuelhüsli). Dieser wird von 12 Uhr bis 13.15 Uhr angeboten. Die Kosten für das Mittagsangebot liegen bei 23 Franken.