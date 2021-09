Wo in Aarau überall Hochhäuser entstehen könnten

Verdichtung Aarau Regio feiert die «Renaissance der Hochhäuser»: Wo sie überall entstehen könnten Der Sachplan «Hochhaus» für die Region liegt seit Montag auf. Von den 17 Aarau-Regio-Gemeinden sollen nur Aarau, Buchs und Suhr welche bauen dürfen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 21.09.2021, 08.00 Uhr

Vier Türme sind beim künftigen FC-Aarau-Stadion im Torfeld Süd geplant. HRS Real Estate AG / zur Verfügung gestellt

Die Region Aarau plant ihr Siedlungsbild gemeinsam: Nach langer Arbeit und der Beurteilung durch den Kanton startete gestern die öffentliche Mitwirkung zum regionalen Sachplan «Hochhaus». Anders als beim Hochhauskonzept von 2019, das lediglich empfehlenden Charakter hat, wird dieser Sachplan für die 17 Gemeinden des Planungsverbands Aarau Regio rechtlich verbindlich sein.

In der Region gibt es aktuell 25 Hochhäuser von 29 bis 79 Metern Höhe, das Höchste ist dasjenige vom kantonalen Finanzdepartement beim Einkaufszentrum Telli. Neue Hochhäuser dürfen laut Sachplan nur noch in drei Gemeinden entstehen: In Aarau beim Torfeld Nord und Süd, der Rohrerstrasse West, beim Kantonsspital und in der Telli. In Buchs könnten Hochhäuser an der Aarauerstrasse und in Neubuchs gebaut werden. In Suhr über weite Gebiete zwischen Tram- und Neue Aarauerstrasse sowie im ganzen Bereich südlich des Bahnhofs. In den Aarauer Goldern oder der Suhrer Wynematte dürften beim Sanieren bestehender Hochhäuser weitere Wohntürme errichtet werden.

Eine Übersicht der Hochhausgebiete laut Sachplan. Rot sind bereits geplante, in dunkelblau mögliche Türme. Aarau Regio

Geprüft werden muss die Qualität und sogar die Wirtschaftlichkeit

Nebst dem Festsetzen dieser klaren Zonen will Aarau Regio wirksame Qualitätskriterien definieren. Neue Hochhäuser über 30 Meter müssen laut Sachplan «einen Mehrwert für den Stadtraum generieren», etwa den Aussenraum miteinbeziehen und aufwerten. Entstehen dürfen Hochhäuser nur an verkehrsmässig gut bis sehr gut erschlossenen Lagen.

«Little Istanbul» könnte zum kleinen Times Square der Region werden, samt Hochhaus als Eingangspforte beim Bavaria-Knoten. Daniel Vizentini

Die Bevölkerung soll bei Hochhausprojekten angehört werden. Unter den künftigen Bewohnenden wird eine hohe soziale Durchmischung erwartet. Verlangt wird auch der Einsatz erneuerbarer Energiequellen sowie eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Punkto Aussehen der Türme gibt es ein Gebot für Diskretion: Die neuen Hochhäuser sollen ausdrücklich nicht durch auffälliges oder blendendes Material sowie kontrastreiche Farben «zelebriert werden». Beim Schattenwurf wurden je nach Gebiet 2 bis 2,5 Stunden Beschattungsdauer als verträglich festgelegt.

Das Torfeld Nord beim Wenk und der Rohrerstrasse wären mögliche Standorte. Daniel Vizentini

Interessant ist auch, dass die Wirtschaftlichkeit von Hochhausprojekten seitens der Behörden geprüft werden muss. Man wolle «den Gemeinden anwendungsorientiertes wirtschaftliches Know-how zur Verfügung zu stellen», steht im Sachplan.

Reine Bürohochhäuser werden in der Region mangels wirtschaftlicher Perspektiven bereits ausgeschlossen. Für Wohnhochhäuser hingegen wird der Markt vorsichtig positiver eingeschätzt: Einwandfrei sei die Nachfrage eigentlich nur in Aarau. Buchs, Suhr und theoretisch auch Unterentfelden eignen sich laut wirtschaftlicher Beurteilung je nach Objekt. In allen anderen Gemeinden, darunter selbst in kleinen Zentren wie Schönenwerd oder Oberentfelden, gäbe es laut Sachplan «keinen aufnahmefähigen Markt» für Hochhäuser.

Ein Projekt für ein weiteres Hochhaus bei den «Staumauern» gibt es bereits. Daniel Vizentini

Die Mitwirkung dauert bis Ende Oktober. Danach wird der Sachplan «Hochhaus» direkt von den Gemeinderäten beschlossen und vom Kanton genehmigt.