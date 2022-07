26-Jähriger aus Buchs fährt täglich über 500 km Velo durch Europa

Quer durch Europa Robin Gemperle fährt täglich über 500 Kilometer Velo – aktuell führt der Aargauer das «Transcontinental»-Rennen mit an Der 26-jährige Buchser bestreitet gerade das «Transcontinental»-Rennen von Belgien über Tschechien, Tirol und den Balkan bis nach Bulgarien. Aktuell legt er im Durchschnitt unglaubliche 500 Kilometer pro Tag zurück. Nach vier Tagen in Deutschland, Tschechien und Italien fährt er aktuell durch Kroatien in Richtung Montenegro. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 29.07.2022, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robin Gemperle aus Buchs schafft unglaubliche Distanzen mit seinem Velo. zvg

20 Stunden Velofahren am Tag, rund drei Stunden schlafen, schnell etwas essen und sich waschen – und weiter geht's. So sieht aktuell die Routine von Robin Gemperle aus. Der 26-Jährige aus Buchs bestreitet in diesen Tagen das «Transcontinental»-Velorennen, eine verrückt anmutende Tour mit erstaunlichen Distanzen.

280 Teilnehmende sind Anfang Woche im belgischen Geraardsbergen losgefahren. Das Ziel: Eine Distanz von rund 4000 Kilometer quer durch Europa zu überbrücken, mit vier slalomartig angeordneten Checkpoints in Tschechien, im Südtirol, Montenegro und Rumänien bis zur Zieleinfahrt in Bulgarien am Schwarzen Meer.

Anders als übliche Velorennen gibt es beim «Transcontinental» keine direkte Unterstützung und Begleitung durch ein Team, kein Auto, das mit einer Gruppe ständig mitfährt. Die Teilnehmenden sind weitgehend auf sich selbst gestellt, müssen ihr Equipment mittragen, etwaige technische Probleme selber lösen und die genaue Route und Taktik eigenständig planen.

Robin Gemperle schlief in den letzten Tagen zum Beispiel auf einem Bänklein an einer Bushaltestelle oder auf einem gedeckten Parkplatz. Nur etwa drei Stunden lang, wie das Tracking-Gerät verrät, das alle Teilnehmenden mittragen. Bei Followmychallenge.com kann man Gemperles Route praktisch in Echtzeit mitverfolgen. Stand jetzt war er (mit der Startnummer 197) 3 Tage und 20 Stunden mit dem Velo unterwegs und hat insgesamt nur 20 Stunden gestoppt zum Essen oder Schlafen. Über 2300 Kilometer hat er so zurückgelegt, im Schnitt sind das über 500 Kilometer am Tag. Aktuell fährt er in Kroatien nahe der Küste entlang.

In seinen Storys auf Instagram, die er bei seinen wenigen Pausen hochlädt, sieht man ihn etwa nach mehreren Stunden Velofahrt über die Tiroler Alpen rasch zwei Hotdogs und eine Cola Zero hinunterschlingen, bevor es mit der Fahrt bald wieder losgeht.

Aktuell gehört er zum Trio, das das Rennen anführt

Gerade die anstrengende Strecke von Bayern über Österreich, ganz kurz auch übers Bündner Val Müstair bis ins italienische Bormio meisterte der Mountainbike-Profi wie kein anderer und übernahm dort die Führung des Rennens. Bei einer solch langen Fahrt gehört auch Taktik dazu: Wie in den täglichen Berichten auf der «Transcontinental»-Website zu entnehmen ist, beschloss er, seine Schlafpause vorzuziehen und seine beiden nächsten Mitbestreiter kurzzeitig vorbeifahren zu lassen.

Den Checkpoint hoch in den Alpen erreichten sie so theoretisch als Erste. Doch während sie schliefen, zog Robin Gemperle unverzüglich weiter über die alpine Passstrecken in Richtung Balkan. Noch auf dem Umbrail-Pass vor Bormio gab es sich laut Berichten munter und guter Dinge. Gegenüber «Transcontinental» sagte er:

«Ich sehe mich im Moment nicht am Zusammenbrechen. Ich schlafe ungefähr drei Stunden pro Nacht, das scheint auszureichen.»

Grossgeworden im Racing Club Gränichen

Da Robin Gemperle, wenn er nicht gerade schläft, ständig am Velofahren ist, gestaltete sich eine direkte Kontaktaufnahme mit ihm als schwierig. Dennoch nahm er sich – beim Fahren – kurz Zeit für die AZ. In seinen Sprachnachrichten hört man regelrecht, wie er während des Sprechens nach Luft lechzt, gleichzeitig aber eine unglaubliche Lockerheit versprüht für jemanden, der gerade die Tiroler Alpen auf einem Fahrrad bezwingt.

Ihm gehe es gut, kurz vor dem nächsten Checkpoint laufe alles nach Plan, berichtete er. Mehr zu den Hintergründen und seiner Laufbahn erzählen konnte aber sein jüngerer Bruder Dario (24), der aktuell in Aarau ist. Gemeinsam sind die beiden quasi auf Fahrrädern aufgewachsen. Angefangen habe vieles beim Racing Club Gränichen, dem die beiden schon als Kinder beitraten. Robin und Dario Gemperle kamen in die Mountainbike-Nationalmannschaft, in das absolute Topteam von Nino Schurter, nahmen an Europa- und Weltmeisterschaften teil.

Robin Gemperle, noch als 15-Jähriger an einem Bikerennen in Gränichen 2011 im Trikot des Racing Clubs. zvg

Lange Europatouren mit Velos ohne Gangschaltung

Mit dem Studium musste das Velofahren etwas zurückgesteckt werden. Mehr zum Spass – und als zusätzliche Herausforderung – verabschiedeten sich die beiden Brüder zeitweise von den Mountainbikes und begannen, lange Touren mit Velos ohne Gangschaltung zu fahren.

Von Aarau aus pedalten sie nach Amsterdam, dann nach Kopenhagen, später mal nach Riga oder Biarritz. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Julian Meier stellen sich Dario und Robin Gemperle immer wieder neuen Herausforderungen. Die 600 Kilometer nach Paris schafften sie in 24 Stunden. «Letzten Sommer fuhren wir innert 48 Stunden nach Barcelona, ohne zu schlafen», erzählt Dario.

Dario Gemperle, Julian Meier und Robin Gemperle (von links) 2019 nach der Ankunft in Paris. zvg

Robin wollte deshalb nun wissen, wie gut er in einem Rennen abschneiden würde. Mit Dario steht er regelmässig in Kontakt. «Beim Start war sein Ziel, nach zehn Tagen in Bulgarien anzukommen», sagt Dario. «Im Moment sieht es aber so aus, als ob sie es schneller schaffen werden.»

Gegenüber «Transcontinental» sagte Robin sinngemäss: Bisher sei das Rennen nur in seiner vertrauten, westeuropäischen Umgebung verlaufen. Nun werde sich zeigen, wie gut er mit den osteuropäischen Strassen zurechtkomme. Ein Preisgeld gibt es für den Sieger der Riesentour laut Dario übrigens nicht. Nur «Ruhm und Ehre», sagt er.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen