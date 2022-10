Bundesgericht Er wollte seine Frau und deren Kinder töten und sie in einem Leintuch wegbringen, das er mit ihren Namen beschriftet hatte Ein psychisch kranker Mann wehrte sich bis vor Bundesgericht dagegen, dass er wirklich töten wollte. Was er alles vorbereitet hat, um genau das zu tun, spricht klar dagegen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Wie er seine Frau und deren Kinder töten wollte, wurde nicht abschliessend geklärt. Dabei hatte er aber ein Klappmesser und dass er die Tat vorbereitet hatte, sehen aber alle Gerichtsinstanzen für erstellt an. Symbolbild: Dusan Ladjevic / iStockphoto

In einem geliehenen Auto fuhr er 300 Kilometer von Deutschland zum Wohnort seiner Frau in der Schweiz. Mit dabei hatte er eine Sporttasche, vier Paar Handschuhe und ein Leintuch, in der Jacke ein Klappmesser.

Ausserdem einen Notizzettel, auf dem er notiert hatte, welche Grenzübergänge in der Schweiz spät abends geöffnet sind – um die bewachten zu umgehen. Auf seiner Reise an einem Mai-Abend vor zwei Jahren hielt er an, um einen Akku-Scheinwerfer und einen Stift zu kaufen, ausserdem eine Karte, auf welcher er seinen weiteren Weg zu seiner Ehefrau notierte.

Irgendwo auf einem Parkplatz unterwegs hielt er erneut an. Er holte das Leintuch und den Stift hervor und notierte darauf die Namen seiner Frau und ihrer Kinder. Ausserdem die Worte «Tag der Abrechnung» und «Tod» sowie das aktuelle Datum und die Uhrzeit.

Bei ihr angekommen trat er, vermummt mit Kappe, Mundschutz, Sonnenbrille und Handschuhen in die Wohnung. Er blendete seine Ehefrau mit dem Scheinwerfer und sagte zu ihr, er würde jetzt abrechnen. Er riss sie an den Haaren, sie weinte. Er zog im Schlafzimmer das Laken vom Bett und legte stattdessen jenes, das er beschriftet hatte, darauf.

Er kommentierte diese Aktion damit, dass er nun die Frau und ihre Kinder töten und sie im Leintuch wegbringen werde, bevor er Suizid begehe. Ausserdem drohte er seiner Frau damit, ihr den Kopf mit dem mitgebrachten Scheinwerfer zu zertrümmern und sagte, er habe auch eine Pistole mit Schalldämpfer dabei.

In Behandlung wegen psychischer Störung

Das alles klingt wie aus einem – schlechten – Krimi. Ist aber tatsächlich so passiert. Und wurde in erster Instanz am Bezirksgericht in Aarau verhandelt. Danach am Obergericht und nun schliesslich auch am Bundesgericht.

Eins vorneweg: Schuldig ist der Mann zwar, aber eben doch nicht. Er habe schuldlos die Straftaten «Drohung» und «strafbare Vorbereitungshandlungen zur mehrfachen vorsätzlichen Tötung» begangen. Denn er leidet an einer bipolaren affektiven Störung, «einer schwergradigen, chronischen, potenziell lebenslangen psychischen Erkrankung mit guter Behandelbarkeit», wie es im Urteil des Bundesgerichts heisst. Es wurde denn auch gerichtlich eine Therapie angeordnet.

Ehefrau wollte Verfahren einstellen lassen

Der heute 45-Jährige bemängelte vor Bundesgericht zwei Dinge. Erstens habe seine Ehefrau mehrfach beantragt, dass das Verfahren sistiert, also eingestellt, werden soll. Dies habe das Obergericht aber nicht zugelassen.

Richtigerweise, wie das Bundesgericht nun urteilt. Eine Sistierung sei die Ausnahme und nicht der Regelfall. Diese Ausnahme kann greifen, wenn das Opfer Gattin oder Gatte des Täters ist, die Tat während der Ehe oder innerhalb eines Jahres nach der Scheidung begangen wurde. Wenn es aber, wie im vorliegenden Fall, um Offizialdelikte geht, überwiegt grundsätzlich das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung.

Alles nur Symbolik, sagt er

Zweitens bestreitet der Beschuldigte, dass er geplant habe, jemanden zu töten. Er habe mit dem Leintuch seine Beziehung zur Ehefrau «symbolisch beerdigen» wollen. Das sehen sowohl das Ober- als auch das Bundesgericht anders. Die lange Fahrt, das Leintuch, das er mit dem extra zu diesem Zweck gekauften Filzstift beschriftet habe, die Drohung; mit all dem sei er «an der psychologischen Schwelle zur Tatausführung angelangt».

Weiter zitiert das Bundesgericht die Vorinstanz mit diesem Satz: «Der letzte entscheidende Schritt in das Tötungsdelikt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gebe, liege unter diesen Umständen nahe.» Er habe auch nicht von sich aus sein Vorhaben aufgegeben, sondern weil die Polizei kam. Irgendwo im ganzen Drama hatte die Mutter es geschafft, ihre Tochter aus der Wohnung zu schleusen und mit ihrer Hilfe die Polizei zu rufen.

Dagegen, dass es nur um Symbolik gegangen sei, spreche das, was der Mann auf das Leintuch geschrieben hatte. Das könne «nur so verstanden werden, dass der Beschwerdeführer seine Ehefrau und deren Kinder habe beseitigen wollen». Auch wenn nicht ganz klar ist, wie er töten wollte, sei doch klar, dass er ebendies geplant habe.

Es bleibt also bei den Urteilen, die schon das Obergericht gefällt hatte. Die Kosten gehen fast alle auf die Staatskasse. Die knapp 30’000 Franken für die amtliche Verteidigung ebenso wie die Verfahrenskosten von rund 8500 Franken der ersten Instanz. Das Bundesgericht erhebt keine Gerichtskosten, das Obergericht hatte die 4000 Franken für sein Verfahren dem Beschuldigten auferlegt. Zurückgegeben werden ihm das Klappmesser und die vier Paar Arbeitshandschuhe. Vernichtet wird das Leintuch.

Urteil: 6B_563/2022

