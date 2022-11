Er wurde abgehört und bleibt in U-Haft

Urteil Er will raus – aber eben vielleicht nicht nur aus der Untersuchungshaft: Darum bleibt er vorerst drin Er sei ein «Vollblut-Aarauer» und wolle deshalb nicht flüchten, behauptet ein Mann, der mit dem Handel von grossen Mengen von Kokain und Marihuana in Verbindung gebracht wird. Mehrere Anträge, rauszukommen, scheiterten. Nun auch vor Obergericht. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.11.2022, 20.00 Uhr

Seit Ende Februar sitzt der 29-Jährige in der Untersuchungshaft. Severin Bigler

Er will raus. Unbedingt. Was menschlich verständlich ist, wenn man bedenkt, dass der 29-jährige schon seit acht Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Man versteht aber auch, warum nun das Obergericht entschieden hat, dass er das weiterhin muss.

Aber der Reihe nach. Im Februar dieses Jahres wurde der Mann verhaftet. Die kantonale Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, qualifizierter Geldwäscherei und mehrfacher Urkundenfälschung. Telefonate des Mannes wurden abgehört, Nachrichten mitgelesen. Beziehungsweise werden; denn die «regelrechte Flut an Informationen», wie es im kürzlich gefällten Urteil heisst, wird immer noch ausgewertet.

Auf jeden Fall habe sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann «in verschiedene Betäubungsmittelgeschäfte mit unterschiedlichen Personen international verwickelt gewesen sei». Von grossen Mengen Kokain und Marihuana ist die Rede.

Nun denn; er wurde also verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt. Mehrfach wehrte er sich gegen diese Zwangsmassnahme. Mehrfach scheiterte er nicht nur, die Haftdauer wurde jeweils gar verlängert. Auch das Obergericht weist seine Beschwerde nun ab, er bleibt vorerst, wo er ist: in Lenzburg, hinter Gittern. Es bestehe weiterhin Fluchtgefahr. Und die, dass er die Untersuchung des Falles zu vereiteln oder etwas zu verdunkeln versuche (Kollusionsgefahr).

Er nennt sich einen «Vollblut-Aarauer»

Die Fluchtgefahr bestreitet der Mann dezidiert. Er besitze zwar eine andere Staatsangehörigkeit, denke aber nicht daran, in dieses Land zu flüchten. Er sei in der Schweiz aufgewachsen und habe sein ganzes Leben hier verbracht, seine Kernfamilie sei hier zu Hause. Er sei ein «Vollblut-Aarauer», schrieb er gar in seiner Beschwerde gegen die U-Haft. Weil er sich in der Schweiz so wohlfühle, habe er trotz Erfolg im Beruf «viele Jobangebote von internationalen Konzernen» abgelehnt.

Telefongespräche, die abgehört wurden, sprechen aber eine andere Sprache. Er könne sich vorstellen, die Schweiz zu verlassen, weil man hier zu viele Steuern zahle, hat der Mann laut Behörden gesagt. Er hatte offenbar sogar von Plänen gesprochen, ein Haus im Ausland zu kaufen. Er sei international gut vernetzt und pflege intensive internationale Kontakte zu Leuten, die auf der Flucht seien.

Der Mann tut das hingegen als «belanglose Gespräche ohne konkrete Fakten, Belege oder Taten» ab. Es bringt ihm aber nichts. Die Fluchtgefahr bestehe, konstatiert das Obergericht. Und verweist auf ein weiteres Gespräch, das nach der Festnahme eines Drogenlieferanten stattgefunden hatte. Er habe seine Verlobte aufgefordert, «die Koffer zu packen» und gesagt, «alles müsse weg».

Wer «singe», sei ein toter Mann

Auch zu verdunkeln gebe es nichts mehr, meint der Mann. Das «vorzuhaltende Tatsachenfundament» bestehe aus Observationsergebnissen und beschlagnahmten Gegenständen. Er sage nur nichts aus, weil er Angst um sich und seine Familie habe. Wer «singe», sei ein toter Mann, sagte er einst bei einer Einvernahme. Der 29-Jährige behauptet, dass er Gebrauch von seinem Aussageverweigerungsrecht mache, werde nun gegen ihn verwendet. Er werde mit verlängerter Untersuchungshaft bestraft und das sei «total unfair». Alle übrigen Mittäter und Mittäterinnen seien inzwischen auf freien Fuss gesetzt worden.

Auch da hält das Obergericht deutlich dagegen. «Der Beschwerdeführer scheint massgeblich in einen qualifizierten Betäubungsmittelhandel mit internationalen Verflechtungen involviert gewesen zu sein, ist aber nicht geständig und verweigert weitestgehend die Aussagen», heisst es im Urteil. Es liege deshalb auf der Hand, dass die kantonale Staatsanwaltschaft die strafrechtlich relevanten Fragen zu Art, Umfang und Organisation des Betäubungsmittelhandels und der Rolle des Mannes anderswie klären müsse.

Etwa, wie es das Zwangsmassnahmengericht nach einer Beschwerde des Mannes gegen die U-Haft geschrieben hatte, durch Einvernahmen von Mitbeschuldigten und Konfrontationseinvernahmen. Der Mann habe deshalb ein erhebliches Interesse daran, auf weitere Beschuldigte oder Zeugen einzuwirken oder sich mit ihnen abzusprechen.

«Grosse Klappe, nix dahinter»

Und dann ist da noch das Geld. Der Erlös aus dem mutmasslich gross angelegten Betäubungsmittelhandels, in dem er wohl «eben nicht nur in ganz untergeordneter Stellung beteiligt gewesen» sei. Gefunden wurde noch nichts – und eine Kaution von 20'000 bis 30'000 Franken sei nicht ausreichend, um der Fluchtgefahr zu begegnen.

Es existiere kein Erlös, meint der Mann hingegen. «Was seine Aussagen vor seiner Verhaftung anbelange, gelte das Sprichwort ‹Grosse Klappe, nix dahinter›», ist seine Aussage im Urteil nachzulesen. Ausserdem könnten seine Eltern eine grössere Summe aufbringen, würden seinen Verbleib in der elterlichen Wohnung und die Überwachung sicherstellen. Es bringt aber alles nichts: Er bleibt vorerst, wo er seit Ende Februar schon ist. In der Untersuchungshaft in Lenzburg.

