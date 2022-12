Mutmasslicher Drogenhändler bleibt in U-Haft

Urteil Der «Vollblut-Aarauer», der mutmasslich in internationale Drogengeschäfte verwickelt ist, bleibt in U-Haft Er wäre lieber im Hausarrest oder würde eine Kaution zahlen. Beide Massnahmen können aber nicht verhindern, dass der 29-Jährige versucht, Zeugen oder Mitbeschuldigte zu beeinflussen, urteilt nun auch das Bundesgericht. Eva Wanner Jetzt kommentieren 12.12.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Handel von grossen Mengen Kokain und Marihuana wird der Mann in Verbindung gebracht. Bild: Raphael Rohner

Auch die letzte Instanz beschied: Er bleibt drin, der 29-Jährige, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt. Die kantonale Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, qualifizierter Geldwäscherei und mehrfacher Urkundenfälschung. Es wurde abgehört, Nachrichten wurden mitgelesen und es verhärtete sich offenbar der Verdacht, dass er «in verschiedene Betäubungsmittelgeschäfte mit unterschiedlichen Personen international verwickelt gewesen sei».

Vom Handel mit grossen Mengen von Kokain und Marihuana ist die Rede beim Urteil des Obergerichts, welches sich mit dem Mann auseinanderzusetzen hatte. Beziehungsweise mit seinem Gesuch, aus der U-Haft entlassen zu werden – zu Gunsten anderer Massnahmen. Dem Urteil war auch zu entnehmen, dass sich der Mann als «Vollblut-Aarauer» bezeichnet. Aus der Schweiz weg wolle er nicht.

Lieber Kaution oder Hausarrest

Nachdem ihn das Obergericht sitzen liess, wo er ist, wandte sich der Mann an das Bundesgericht. Auch dieses urteilt nun, dass die Haft verhältnismässig sei. Anders sieht das der Beschuldigte; er fand, die Flucht- und die Verdunkelungsgefahr könnte man auch anders bannen.

Zwei Möglichkeiten schwebten ihm vor. Einmal eine Sicherheitsleistung, eine Kaution also. Diese hätten seine Eltern bezahlt. Dazu erläutert die höchste Instanz, dass eine solche Leistung so hoch angesetzt werden muss, «dass sich die beschuldigte Person lieber dem Strafverfahren stellt, als den Drittpersonen den Verlust der Kaution zuzumuten». Weiter heisst es, die Vorinstanz habe richtig festgestellt, dass der Mann die Kaution verfallen lassen könnte. Denn bei seinen Delikten hat er wohl einen Erlös erzielt, den er – mutmasslich – beiseitegeschafft hat. Er könnte versuchen, an dieses Geld zu gelangen.

Auch wäre mit einer Sicherheitsleistung, in welcher Höhe auch immer, die Verdunkelungsgefahr nicht gebannt. Ebenso wenig bei der zweiten Ersatzmassnahme, die der «Vollblut-Aarauer» vorgeschlagen hatte: dem Hausarrest. Die Zuweisung des Wohnrayons nennt es das Bundesgericht und konstatiert, dass dies oft nicht ausreiche. Dies wegen der fehlenden Personenkontrollen an den Landesgrenzen im Schengenraum. Und eben: Selbst wenn dem Mann ein solcher Arrest aufgebrummt und er zusätzlich überwacht würde, bestünde noch die Gefahr, dass er Zeugen oder Mitbeschuldigte zu beeinflussen versucht. Nur eines gesteht ihm das Bundesgericht am Ende zu: die unentgeltliche Rechtspflege. Die 1500 Franken für seinen Anwalt gehen also auf die Gerichtskasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen