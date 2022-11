Drohne und Rega-Heli kommen sich gefährlich nahe

Untersuchung läuft Drohne und Rega-Heli kommen sich über Aarau gefährlich nahe Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat eine Untersuchung eröffnet, weil eine grosse Drohne und ein vom Kantonsspital abfliegender Helikopter eine Annäherung in der Luft hatten. Jetzt kommentieren 25.11.2022, 13.53 Uhr

Mit diesem Heli wäre die Drohne beinahe kollidiert. Die Rega hat die Polizei informiert. Reto Martin

Ende Oktober wäre es in Aarau beinahe zu einem Crash zwischen einer grossen Drohne und einem Rega-Helikopter gekommen. Das geht aus einem Vorbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hervor, der kürzlich publiziert wurde. Untersucht wird ein «schwerer Vorfall», eine sogenannte «Airprox» – also eine Annäherung in der Luft.

Laut Sust-Vorbericht war der Helikopter mit der Immatrikulationsnummer HB-ZQG am Freitag, 28. Oktober, in Aarau um 18.39 Uhr – in der Dämmerung – mit Ziel Delémont gestartet. An Bord waren der Pilot und zwei Besatzungsmitglieder.

Das Drohnenmodell Matrice 600.

Was dann etwa 365 Meter über dem Boden passiert ist, schildert die Rega-Medienstelle auf Anfrage so: «Nach der Übergabe eines Patienten im Kantonsspital Aarau startete ein Rettungshelikopter zu einem Anschlusseinsatz in Richtung Nordwesten. Kurz nach dem Start bemerkte der Pilot ein rot-weiss blinkendes, stationär schwebendes Flugobjekt in fast gleicher Höhe, das sich als Drohne herausstellte. Der Pilot führte eine Ausweichbewegung aus. Die Rega meldete den Vorfall umgehend der Polizei.»

Ein Zusammenstoss hätte böse ausgehen können. Laut Sust-Vorbericht handelte es sich bei der Drohne nicht um ein kleines Spielzeug, sondern um eine grosse «Matrice 600». Diese kann, je nach Ausführung, deutlich über 10'000 Franken kosten.

So sieht die Drohne im Einsatz aus.

Laut Hersteller DJI wurde das Modell für die professionelle Luftbildfotografie und Einsätze in der Industrie entwickelt. Sie wiegt alleine bis zu 9,6 Kilogramm und kann mit Zubehör bestückt werden. Im Extremfall könnte sie mit über 15 Kilo in der Luft sein. Der Durchmesser beträgt über einen Meter.

Das Gebiet um Aarau gehört nicht zu den Flugverbotszonen für Drohnen, obwohl hier aufgrund der beiden Spitäler relativ viele Helikopter landen und starten. Flugverbotszonen gibt es im 5-Kilometer-Radius um Flugplätze, im Aargau sind etwa «Birrfeld», «Schupfart», «Triengen», aber auch der Heliport Holziken relevant. Das Kantonsspital Baden liegt innerhalb der Drohnenflugverbotszone des Flugplatzes Birrfelds.

