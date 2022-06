Unterkulm Zu heiss im Klassenzimmer: Glasfassade des Unterkulmer Bezirksschulhauses wird demontiert Die heissen Sommertage machen der Lehrer- und der Schülerschaft in Unterkulm zunehmend zu schaffen. Die Gemeinde unternimmt nun einen Pilotversuch, um das Gebäude abzukühlen. Florian Wicki Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Die Glasfassade des Bezirksschulhauses in Unterkulm wird demontiert, weil sich das Gebäude sonst zu stark erhitzt. zvg

Nicht alle freuen sich über das schöne Wetter und über den Sommer: Bereits seit längerer Zeit leiden sowohl die Schulkinder als auch die Lehrpersonen im Bezirksschulhaus Unterkulm unter den heissen Sommertemperaturen. Hauptsächlich Schuld sind die Fensterfronten und die teilweise vorgesetzte Glasfassade des 2005 fertiggestellten Schulhauses, welche die Schulzimmer regelrecht aufheizen.

Das Problem habe sich in den letzten zwei bis drei Jahren zugespitzt, erklärt der Unterkulmer Gemeindeschreiber Beat Baumann auf Anfrage: «Zuerst gab es Versuche mit schattierender Fensterfolie, die kurzfristig halfen, längerfristig aber nicht zum Ziel geführt haben.»

Inzwischen seien Kühlung und Belüftung der Klassenzimmer nur noch ganz kurz in den frühen Morgenstunden möglich, so Baumann, danach ströme nur noch warme Aussenluft in die ohnehin schon warmen Klassenzimmer. Sowohl die Hitze als auch der mangels ausreichender Lüftung reduzierte Sauerstoffgehalt in den Klassenzimmern beeinträchtige den Schulbetrieb.

Pilotprojekt soll für Schatten sorgen

Die einfachste Abhilfe wäre eine mechanische Klimatisierung, etwa mit einer Klimaanlage, so Baumann. Das bleibt vorerst aber Ultima Ratio, führt er aus:

«Als Energiestadt möchten wir zuerst verantwortungsbewusstere und ökologischere Massnahmen ausprobieren.»

Deshalb hat sich die Gemeinde mit der kantonalen Energieberatung zusammengesetzt und nach Alternativen gesucht. Nun wird in einer Art Pilotprojekt die Glasfassade des Bezirksschulhauses in den kommenden Wochen demontiert. Danach wird rund um das Gebäude ein Gerüst aufgestellt und darüber ein Tuch gespannt, eine Art überdimensionales Sonnensegel. Gleichzeitig werden in den Klassenzimmern sowohl Temperatur als auch Sauerstoffgehalt mit Messgeräten überwacht.

Im Herbst soll das Gerüst wieder demontiert und die Messergebnisse ausgewertet werden – basierend darauf will der Gemeinderat danach über das weitere Vorgehen entscheiden. Laut Baumann kostet der Versuch rund 30'000 Franken – am teuersten schlägt dabei die vorsichtige Demontage der Glasfassade mit rund 20'000 Franken zu Buche.

