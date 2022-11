Unterentfelden: Reglemente für Naturschutz sollen geändert werden

An der Landfläche Untere Quellmatte in Unterentfelden soll Ackerbau betrieben und gleichzeitig die Biodiversität gefördert werden können, so wie auf den benachbarten Feldern auf Suhrer Gemeindegebiet. Doch: Die Nutzungsordnung der Gemeinde steht im Weg.

Daniel Vizentini 29.11.2022, 05.00 Uhr