Unterentfelden Wurde der Herzlibaum von Vandalen heimgesucht? «Jemand hat diesem friedlichen Ort seine Hoffnung genommen» Im Wald in Unterentfelden widerstand eine herzförmige Weide einst dem heftigen Lothar-Sturm. Immer wieder mit Herzen geschmückt, wuchs sie mit der Zeit zu einer Art spirituellem Kraftort heran. In den letzten Wochen waren nun plötzlich aber fast alle Herzen weg. Daniel Vizentini 06.01.2023, 05.00 Uhr

Der Herzlibaum in Unterentfelden, in einer alten Aufnahme von 2007. Bild: zvg

Als der Sturm Lothar Ende 1999 über die Schweiz fegte, hinterliess er in vielen Wäldern ein Bild der Verwüstung. So auch in Unterentfelden, wo aber eine damals junge Weide inmitten gefallener Bäume stehen blieb. Der Wald erholte sich und die Weide wuchs, kurioserweise in Herzform. Nun als Herzlibaum bekannt, wurde er spontan immer wieder geschmückt, vor allem in der Weihnachtszeit, mit Stoff- oder Keramikherzen sowie Puppen oder Schutzengel. Jedes Schmuckstück stand für einen Wunsch, wird nachgesagt.