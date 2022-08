Alt Ammann Heinz Lüscher plant Tiny Houses auf seinem Garten

Unterentfelden Tiny Houses mitten im Dorf geplant – auf dem Garten vom früheren Gemeindeammann Heinz Lüscher Nach 36 Jahren im Gemeinderat ging Heinz Lüscher Ende 2021 in Rente, schon zuvor hörte er mit der Schafzucht auf. Nun ist viel Platz im Garten frei – statt das Areal überbauen zu lassen, überlegen er und seine Ehefrau sich, Tiny Houses aufstellen zu lassen. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Heinz Lüscher, ehemaliger Gemeindeammann und Gemeinderat während 36 Jahren, will jetzt, da er pensioniert ist, auf seinem Garten vier bis sechs Tiny Houses aufstellen lassen. Im Bild (von links): Die Verantwortlichen Robert und Petra Kochgruber sowie Heinz Lüscher. Daniel Vizentini

Tiny Houses sind im Trend und stehen nun immer mehr nicht irgendwo weit weg am Siedlungsrand, sondern mitten im Dorfkern. In Unterentfelden plant die Appenzeller Firma Kochgruber Design vier bis sechs solche Tiny Houses an der Oberdorfstrasse, gleich bei der Bahnhaltestelle. Und die noch freie Landfläche dort gehört niemand geringerem als Heinz Lüscher und seiner Ehefrau Iris.

Ende letztes Jahr zurückgetreten nach 36 Jahren im Gemeinderat, davon die letzten 16 als Ammann, hat Heinz Lüscher nun viel Freizeit. Die Schafzucht auf der grossen Landfläche hinter seinem Haus hatte er schon zuvor aufgegeben. Was nun tun mit dem freien Platz? «Da wir Kinder haben, ist für uns klar, dass wir das Land nicht verkaufen wollen», sagt er. Eine Arealüberbauung mit Mehrfamilienhäusern so mitten im Dorf zu veranlassen, wäre vielleicht die lukrativste, aber nicht die aus Sicht der Familie beste Lösung gewesen, wie er sagt.

Um das Land aber dennoch sinnvoll zu nutzen und eine Verdichtung dieser so zentral gelegenen Fläche zu erreichen, kamen die Lüschers auf die Idee mit den Tiny Houses: kleine Häuser von bis zu 25 Quadratmetern, «autark und energieeffizient, funktional und präzise wie ein Schweizer Uhrwerk gebaut». So steht es auf der Website der Firma «Das-Tiny-House.ch» geschrieben.

In einem Video wird bereits für die künftigen Tiny Houses in Unterentfelden geworben. Screenshot: zvg

Hinter dem Unternehmen steht das Ehepaar Robert und Petra Kochgruber. Er Architekt, sie Projektmanagerin. Jahrelang bereisten sie die Welt auf ihrem Wohnmobil und wissen aus eigener Erfahrung bestens, was es braucht, um auf kleinem Raum zu leben, ohne gross auf Wohnqualität verzichten zu müssen.

Dieses Jahr lassen sie in Gais AR ihre ersten Tiny Houses errichten. Anders als bei üblichen Anbietern bewegen sich die Tiny Houses der Kochgrubers bewusst im Premium-Segment, mit Preisen von 250'000 bis zu 315'000 Franken. Dafür gibt es aber Wohneinheiten, die nachhaltig nur mit Schweizer Holz gebaut, hochwertig robust, detailliert durchdacht und je nach Ausstattung völlig selbstversorgend in Sachen Strom oder Abwasser sind. Es ist effektiv ein sozusagen echtes, komplettes Haus – einfach ein sehr kleines.

So könnte ein Tiny House von innen aussehen. Es ist nach links, rechts oder oben ausbaubar. Visualisierung: zvg

Man besinnt sich aufs Wesentliche, verzichtet aber auf nichts Wichtiges

Wer sich dazu entschliesst, in ein Tiny House zu ziehen, entscheidet sich aber natürlich schon auch für einen gewissen Verzicht. Das Leben in einem Tiny House ist eines, wo man sich auf das Wesentliche besinnt, frei von angesammeltem Gerümpel. Wobei: Die Tiny Houses der Kochgrubers sind so konzipiert, dass sie zwar ohne weiteres in einem Stück woanders hin transportiert werden könnten, dennoch aber auf festen Fundamenten stehen. Dies ermöglicht unter anderem auch einige Stauräume unter dem Boden des Hauses.

Visualisierung: zvg

In Unterentfelden erlaubt die Bauordnung an der Fläche gar zweistöckige Tiny Houses. Dies sei auf Wunsch möglich, wie Robert Kochgruber erklärt, so wie auch jedes einstöckige Tiny House links oder rechts vom Eingangsbereich mit Bad und Küche jeweils anders ausgestattet werden kann.

Die Häuser entstehen aus Holz und verfügen über eine kleine Veranda. Visualisierung: PD

Je nach Budget können die Häuser auch mit Solarpanels samt Batterien und digitalem Kontrollsystem errichtet werden. Selbst die Wasserversorgung könnte dank eigener biologischen Kläranlage teilweise gedeckt werden, jedenfalls für das Giessen der Pflanzen im Garten. Mit einer kompostierbaren Trenntoilette kann man gar seinen eigenen Bio-Dünger herstellen. Dank moderner Sparaufsätze an den Wasserhähnen wird der Frischwasserverbrauch weiter auf ein Minimum gehalten.

Geheizt wird mittels Infrarot, die Energie dafür stammt aus der Fotovoltaikanlage. Auch ein modernes Holzcheminée steht zur Verfügung. Dank ausgeklügelter Bauphysik und hochwertiger Materialien gäbe es im Haus drin Temperaturschwankungen von nur 1,5 Grad zwischen Tag und Nacht, wie die Kochgrubers erklären.

So könnte es im Tiny House drinnen aussehen. Visualisierung: zvg

Nachhaltig, modern und eher erschwinglich

Es war unter anderem diese ökologisch nachhaltige Lebensart, die Heinz und Iris Lüscher angesprochen hat, wie sie sagen. Dies und die Möglichkeit, das Land nur zu vermieten und so die Fläche ihren Kindern integral vererben zu können.

Im grossen Garten der Lüschers passen bis zu sechs solcher Tiny Houses, jeweils samt kleiner Gartenfläche. Zielgruppe sind über 40-jährige Einzelpersonen oder Paare, die sich entweder ein solches Leben mit minimalem Öko-Fussabdruck wünschen, oder sich kein übliches Einfamilienhaus leisten können, dafür aber ein solches, hochmodernes Tiny House.

So werden die Tiny Houses der Kochgrubers im Appenzell gebaut. Screenshot: zvg

Heinz und Iris Lüscher überlegen sich selbst, vielleicht mal in eines dieser Häuser zu ziehen und das grosse, alte Bauernhaus auf dem Grundstück zu vermieten oder ihren Nachkömmlingen zu überlassen.

Die Sitzbank, die Heinz Lüscher Ende letztes Jahr von der Gemeinde zum Abschied erhalten hat, steht heute in seinem Garten. Bild: Daniel Vizentini

