Unterentfelden Stiftung Schürmatt führt bald eine Kindergartenklasse in der Schule Entfelden Die Stiftung will in Unterentfelden ab August den vierten kooperativen Kindergarten der Region führen. Daniel Vizentini 29.04.2021, 05.00 Uhr

Das Primar- und Kindergartenschulhaus Feld in Unterentfelden. Bild: zvg

Es sind gute Nachrichten für die Schule Entfelden, die in den letzten Jahren meistens wegen Schulraumknappheit und neuer Provisorien Schlagzeilen machte: Im Unterentfelder Schulhaus Feld wird ab nächstem Schuljahr im Sommer erstmals eine kooperative Kindergartenklasse der Heilpädagogischen Schule (HPS) Aarau unterrichtet, geführt und finanziert von der Zetzwiler Stiftung Schürmatt. Nach Aarau Rohr, Holziken und Gontenschwil wird es erst der vierte solche Kindergarten in der Region sein. In Densbüren führt die Stiftung eine kooperative Unterstufenklasse.