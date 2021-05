Unterentfelden Sie führt zwei Woll-Geschäfte und ihr Sohn strickt für Lady Gaga Lalita Wild führt mit ihrer «Nadelwärkstatt» sowas wie die Stammbeiz der Strickerinnen. Nach Lebensstationen in Ecuador, Appenzell oder den USA versucht die charismatische, fünffache Mutter, trotz Coronaauflagen mit ihrem Laden in Unterentfelden über die Runden zu kommen. Daniel Vizentini 06.05.2021, 05.00 Uhr

Die "Nadelwärkstatt" wird von Lalita Wild betrieben. Britta Gut

Spannende Geschichten findet man oft dort, wo man sie nicht unbedingt erwartet. Zum Beispiel in einem Wolleladen: Lalita Wild, 49, übernahm letztes Jahr kurz vor dem ersten Lockdown die «Nadelwärkstatt» an der Alten Distelbergstrasse in Unterentfelden. Ein Lokal, das sich dank grossem Tisch und Kaffeemaschine auch mal in eine kleine Tricoteusen-Stammbeiz verwandelt, wo die Kundinnen, für ihre Strickprojekte Unterstützung erhalten und dabei ins Gespräch kommen. Sie erhalten von Lalita Wild nicht nur gekonnte Beratung, sondern schliessen oft auch näher Bekanntschaft mit ihr.

Die «Nadelwärkstatt» lebt denn auch sehr von der Persönlichkeit ihrer Gastgeberin. Charisma hat die tatkräftige Ostschweizerin respektive Ecuadorianerin mit Lebenserfahrung in Alabama denn auch viel zu bieten – doch dazu später mehr. Nur kurz nach Übernahme des Lokals in Unterentfelden – Lalita Wild arbeitete dort zuvor drei Jahre lang als Angestellte von Brigitta Schwarz, die heute in der Aarauer «Stoffzentrale» angestellt ist – musste sie es wegen Corona schliessen. Eher unfreiwillig hiess es ab dann vorerst, das Geschäft ins Internet zu verlagern. Gar nicht ihr Ding, wie sie sagt. Aber immerhin: Ihre Strickgruppen auf Facebook haben an die 3000 Teilnehmerinnen, ein erstaunlich grosses Netzwerk. Die Kundinnen fahren so auch von weit her nach Unterentfelden, wenn sie Unterstützung oder schlicht neue, gute Wolle brauchen.

Es sind tatsächlich praktisch immer Kundinnen, also: Frauen. Männer haben sich bisher nur sehr wenige in ihre beiden Läden begeben – Lalita Wild führt seit kurzem auch ein Geschäft in Olten. Dasjenige im kleinen Unterentfelden laufe aber besser. «Hier gibt es keine Laufkundschaft wie in Olten, dafür kommen die Kundinnen gezielt», sagt sie. Und anders, als man denken könnte, sind es zunehmend jüngere Damen. Stricken ist eindeutig wieder in der Mode.

Qualitätswolle, unter anderem aus Deutschland oder Japan, findet man in der «Nadelwärkstatt». Britta Gut

Die Kundinnen reisen aus allen Ecken des Landes an. Das qualitativ hochstehende Sortiment mit Marken wie die deutsche Lana Grossa oder speziell von Hand gefärbte Wolle aus der Schweiz, dazu gar Wolle aus Japan, wirken wie Publikumsmagnete. In Unterentfelden steht aktuell auch ein Schal aus Kaschmirwolle als Ausstellungsstück zum Verkauf. Dieser liegt so leicht in der Hand, dass es sich anfühlt, als würde man ein Stück Luft tragen.

Ihr Sohn strickt in Paris Kleider für Weltstars wie Lady Gaga

Stricktreffs kann Lalita Wild wegen den Coronaauflagen derzeit keine durchführen. Bis zu 17 Strickerinnen gleichzeitig konnte sie bereits bei Kursen oder Strickwerkstätten an ihrem grossen Tisch empfangen. «So viele, wie wir Stühle haben», sagt sie. Hie und da kommt auch ihr Sohn im Laden vorbei. «Eines meiner Kinder lismet tatsächlich.» Und zwar gleich auf Weltbühneniveau: Melvin Zöller, erst 29 Jahre alt, ist Modedesigner in Paris. Mit seinen Strickdesigns durfte er für das Label Germanier Weltberühmtheiten wie Lady Gaga einkleiden. Die Wolle dafür habe er auch schon in Unterentfelden im Laden seiner Mutter ergattert.

Am grossen Tisch in der «Nadelwärkstatt» – quasi der Stammbeiz der Strickerinnen – führt Lalita Wild auch Werkstätten und Kurse durch. Britta Gut

Lalita Wild hat noch vier weitere Kinder. Je mehr man mit ihr ins Gespräch kommt, desto mehr offenbart sie von ihrer bewegten Geschichte. Sie kam in Ecuador zur Welt, wie schon ihr Vater, Sohn von einem Auswandererehepaar aus dem Appenzell. Bei einer Weltreise lernte er in Thailand Lalitas Mutter kennen. Die Familie lebte in Ecuador, bis sie neun Jahre alt war. Mit ihren Eltern sprach sie Spanisch, die Eltern untereinander Englisch. Schweizerdeutsch lernte sie erst, als die Familie in die Schweiz zog. Heute spricht Lalita Wild in kennzeichnendem Ostschweizerdialekt.

Ecuador, Appenzell, USA, St. Gallen, Baselland und dann Unterentfelden

In der Schweizer Schule interessiert sie sich schon damals vor allem für das Fach Textiles Werken. Richtig zu stricken begann sie aber erst 2009 nach der Geburt ihrer Tochter. Dazwischen hatte sich Lalita Wild bereits wieder ein paarmal auf der Weltkugel bewegt: 1991 wanderte sie mit ihrem damaligen deutschen Ehemann in die USA aus, wo ihre ersten zwei Söhne auf die Welt kamen. Jahre später kam sie mit den beiden alleinerziehend in die Ostschweiz zurück, arbeitete als Kursleiterin für Deutsch und Informatik.

Die «Nadelwärkstatt» an der Alten Distelbergstrasse in Unterentfelden. Britta Gut

«Dann wollte ich weg aus der Ostschweiz», sagt sie. Es zog sie ins Baselbiet, bald ergab sich die Stelle in Unterentfelden. Heute führt sie in der Region zwei Läden. Zwei Lockdowns hat sie bereits überstanden, auch wenn die finanzielle Hilfe des Bundes, wie sie sagt, «nicht so grosszügig war, wie behauptet wird».

Lalita Wild feiert heute Donnerstag ihren 49. Geburtstag, «am gleichen Tag wie George Clooney», sagt sie, die weiterhin vor Tatendrang sprüht. Mal schauen, was in ihren beiden Lokalen noch alles entstehen wird. Vielleicht schaut Lady Gaga ja mal persönlich am Strickstammtisch vorbei.