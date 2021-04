Unterentfelden Regierungsrat beantragt 11-Millionen-Kredit für Zusammenzug der Informatik Aargau Der Regierungsrat plant den Zusammenzug der Abteilung Informatik Aargau von heute vier Standorten an einen. Dadurch sollen Mietkosten eingespart werden. Die Umsetzung des Vorhabens wurde in der Anhörung grossmehrheitlich unterstützt. 01.04.2021, 11.55 Uhr

Im Bildungszentrum Unterentfelden soll künftig die Informatikabteilung des Kantons vereint werden.



Alex Spichale

(phh) In Unterentfelden soll ab Mitte 2022 die kantonale Abteilung Informatik zusammengezogen werden. Heute ist die Abteilung des Departements Finanzen und Ressourcen an vier verschiedenen Standorten in Aarau untergebracht. Wie der Kanton Aargau am Donnerstag mitteilt, hat der Regierungsrat nun für die Teilsanierung des Bildungszentrums Unterentfelden einen Verpflichtungskredit über rund 10,935 Millionen Franken beantragt.