Unterentfelden: Preisüberwacher sieht kein Grüngutgebühr-Problem

Unterentfelden Preisüberwacher sieht kein Problem betreffend Grüngutgebühr Das Unterentfelder Stimmvolk soll an der Gemeindeversammlung am 13. Juni über die Einführung von Grüngutvignetten befinden. Dafür würden die Abgaben für die Kehrichtabfuhr günstiger. Die Sanierung von Wasserleitungen sind ebenfalls ein Thema. Daniel Vizentini 02.06.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeindehaus von Unterentfelden. Daniel Vizentini

An der Gemeindeversammlung Ende November 2021 wollte der Gemeinderat eine Grüngutgebühr einführen, musste aber – wie auch Erlinsbach – das Geschäft zurückziehen, weil der Preisüberwacher nicht beigezogen worden war. Dieser hat die geplanten Tarife inzwischen geprüft und nichts beanstandet. An der Gmeind vom 13. Juni wird das Geschäft nun definitiv dem Stimmvolk vorgelegt.

Die Grüngutabfuhr, die heute über die Marken für den normalen Kehricht querfinanziert wird, soll künftig verursachergerecht über Jahresvignetten oder Einzelmarken abgedeckt werden. Für einen Container mit 140 Litern soll man in Unterentfelden künftig 125 Franken im Jahr zahlen. In Aarau kostet er 171 Franken, in Suhr 94 Franken.

In Suhr kosten die Vignetten für die Grüngutcontainer weniger. Daniel Vizentini

Dafür sinken die Preise für den normalen Kehricht: Ein 17-Liter-Sack würde neu 1.10 statt 1.80 Franken kosten, einer mit 35 Litern 2.10 statt 3.50. Die heutigen Klebe-Marken werden durch farbige Gemeindesäcke ersetzt.

630'000 Franken für Ersatz von Wasserleitungen

Entschieden wird an der Gmeind auch über einen Kredit für den Ersatz der Wasserleitungen am Ringweg, Gartenweg/Hauptstrasse und Bollweg für zusammen 630'000 Franken. Vorgelegt werden den Stimmberechtigten zudem Kreditabrechnungen. Beim Ausbau der Neufeldstrasse etwa wurde wegen Tempo 30 auf ein Trottoir verzichtet, die Sanierung der Strasse kostete so 422'000 statt 690'000 Franken.

Das Traktandum 7 (Sanierung der Sämisweidstrasse und des Höhenwegs) wurde gestrichen, wie die Gemeinde am 1. Juni mitteilte. Das Vorhaben wird neu samt Sanierung der Wasserleitung an der Wintergmeind vorgelegt.