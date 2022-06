Unterentfelden: Interview mit Pfarrer Christian Bieri

Unterentfelden Pfarrer Christian Bieri vor seinem Abschiedsgottesdienst: «Das heutige Modell der Kirche ist nicht zukunftsfähig» Der 44-Jährige verlässt die reformierte Kirche Unterentfelden nach zehn Jahren mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Gewisse Dinge hätten ihm zuletzt Mühe bereitet, sagt er. Am Sonntag, 26. Juni, findet sein Abschiedsgottesdienst statt. Daniel Vizentini 23.06.2022, 05.00 Uhr

Christian Bieri, reformierter Pfarrer und Kirchenratsmitglied, wechselt von Unterentfelden nach Veltheim. Felix Wey/zvg

Über zehn Jahre lang hat Pfarrer Christian Bieri (44) die reformierte Kirche Unterentfelden angeführt. Zeit genug, um die Gemeinde und ihre Menschen vertieft kennen zu lernen. Ursprünglich aus Oftringen, waren Christian Bieri und seine Familie schnell sehr verankert im Dorf. Nach acht Jahren in Rheineck SG und nun zehn Jahren in Unterentfelden ist für sie nun aber die Zeit gekommen, zur nächsten Station zu wechseln.

Ab August wird Christian Bieri neuer Pfarrer der Kirchgemeinde Veltheim-Oberflachs. Dort fehlt schon seit rund zwei Jahren ein Pfarrer. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist sehr schwierig, wie er sagt. Pfarrpersonen sind hart umkämpfte Mangelware, die Suche brauche jeweils Geduld.

In Unterentfelden übernimmt ab 1. August der pensionierte Pfarrer Res Tanner aus Olten temporär die Stelle. Oberentfeldens neue Pfarrerin Noemi Heggli wird auch in Unterentfelden den Konfirmationsunterricht leiten, um die Vakanzzeit zu überbrücken.

Ein Wechsel jetzt oder nie

Christian Bieri verlässt Unterentfelden aus verschiedenen Gründen. Gewisse Dinge hätten ihm in letzter Zeit mehr Mühe gemacht, sagt er, ohne näher darauf einzugehen. Vor allem in den letzten beiden Pandemiejahren sei vieles nicht mehr möglich gewesen. Ein Tapetenwechsel täte nun gut, könnte neue Ideen und neue Inspiration bringen – für ihn und seine Familie wie auch für die Kirchgemeinde.

«Insgesamt war ich aber sehr gerne da», bekräftigt er. «Unsere Kinder waren noch klein, als wir hierher zogen. Es fiel uns sehr leicht, uns ins Dorf zu integrieren.» Unterentfelden habe eine gute Grösse, sei nicht zu klein und dennoch kenne man sich. «Die Kontakte haben wir immer sehr geschätzt, das hat Freude gemacht.» Veltheim, die nächste Destination, sei im Vergleich schon eindeutig kleiner und ländlich, wohl auch traditioneller eingestellt. «Es wird vieles anders.»

Der Zeitpunkt für den Wechsel sei jetzt auch passend wegen seiner Kinder: Die Zwillingstöchter kommen im Sommer in die Oberstufe, der jüngere Sohn im nächsten Jahr.

Hat die Kirche noch Zukunft?

Pfarrer Christian Bieri. Reformierte Kirchgemeinde Unterentfelden/zvg

Christian Bieri weiss, dass Schritte nach vorne wichtig sind. Als Mitglied des Kirchenrats seit eineinhalb Jahren macht er sich viele Gedanken darüber, wie man die Kirche für die Zukunft fit machen kann. Er sagt: Das heutige Modell sei in dieser Form nicht zukunftsfähig.

«Wir werden neue, ergänzende Modelle entwickeln. Zum Beispiel zielgruppenorientierte Gemeinschaften bilden – ähnlich wie in Vereinen – mit Menschen, die gleiche Interessen haben und ihren Glauben gemeinsam auf ähnliche Weise pflegen wollen.»

Kirchgemeinden werden immer kleiner, einige haben bereits fusioniert, weitere dürften folgen. Das Modell, bei dem jedes Dorf seine Kirche hat, werde es vielleicht nicht mehr geben, sagt er. «Wir sehen dies im Ansatz schon: Kirchgemeinden arbeiten zusammen, Angebote werden vereint, auch weil teilweise Personal fehlt.» Gemeinde- und konfessionsübergreifende Anlässe würden vermehrt die Norm.

Abschiedsgottesdienst diesen Sonntag

Was hingegen stets gleich bleiben wird, ist laut Christian Bieri der Glaube. «Für mich war es immer sehr schön zu sehen, wenn Menschen wesentliche Schritte in ihrem Glauben machen konnten. Wenn sie etwas gehört und verstanden haben, was ihnen wichtig war. Wenn sie innerlich gestärkt wurden.»

In Unterentfelden wird er dies noch bis Ende Juli als Pfarrer erleben dürfen. Der offizielle Abschiedsgottesdienst findet aber schon vor den Sommerferien statt: Diesen Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr, mit anschliessender «Teilete» in der Bächlihalle.