Unterentfelden Noch keine Antwort zur Fusionsfrage: Der Gemeinderat arbeitet noch daran Am Wochenende wurden die Ergebnisse der Zukunftskonferenz der Gemeinde präsentiert. Begegnungsorte, Lebendigkeit, Verkehr, Energie oder Umwelt standen im Fokus. Betreffend einer möglichen Gemeindefusion mit Aarau oder Oberentfelden dürfte dieses Jahr eine Vorentscheidung fallen. Daniel Vizentini 14.03.2022, 18.30 Uhr

Das Gemeindehaus von Unterentfelden. Daniel Vizentini

Unterentfelden befasst sich weiter mit seiner Zukunft: Nach der ersten «Zukunftskonferenz» vom vergangenen September fand am Wochenende nun die «Ergebniskonferenz» statt. Sechs Arbeitsgruppen mit gemeinsam über 50 Personen befassten sich mit Themen der Gemeinde und stellten ihre Ergebnisse vor.

Nach einer schriftlichen Befragung in der Gemeinde sieht die Gruppe Begegnungsorte die Belebung des «Chreesegge», einen Büchertausch und einen Ausbau der Spielplatzangebote als Prioritäten. Die Gruppe Lebendiges Dorf will eine digitale Plattform aufbauen mit Informationen zu Vereinen und Aktivitäten. Eine neue Website der Gemeinde ist in Planung. Der Austausch zwischen Eltern mit Kleinkindern soll zudem gefördert und der Mittagstisch Esspunkt wiederbelebt werden.

Konkrete Massnahmen schlägt die Arbeitsgruppe Verkehr vor: Mehrzweckstreifen oder Ampeln zur besseren Querbarkeit der Hauptstrasse, keine Schwellen mehr an der Quellmatt- oder Roggenhauserstrasse – dafür aber Tempo 20 im Bereich der Schulanlagen und beim Migros-Parkplatz. Dazu Tempo 30 bei der Bauschule, um den Radweg sicherer zu machen. Bei mehreren Kreuzungen will die Gruppe zudem die Übersichtlichkeit verbessern.

Punkto Klima will eine Gruppe das Energiestadt-Label erreichen und das Ziel Netto-Null-Emissionen bis 2040 in der Gemeindeordnung festhalten. Das Team Energie will Solaranlagen schwerpunktmässig fördern. Mögliche Massnahmen für Biodiversität und gegen Littering wurden ebenfalls vorgestellt.

Bis Ende Monat werden nun Schlussberichte an den Gemeinderat verfasst, der die Themen aufnehmen und je nach Priorität in der nächsten Zeit umsetzen wird.

Gemeindefusion: Vorentscheidung wohl schon dieses Jahr

In Aussicht gestellt war für dieses Wochenende eine klare Positionierung des Gemeinderats betreffend möglicher Gemeindefusionen mit Aarau oder Oberentfelden. Doch der Gemeinderat ist noch nicht so weit, wie Ammann Alfred Stiner auf Anfrage erklärt. Am Wochenende stellte er die zehn Kriterien vor, nach denen für oder gegen eine Fusion entschieden werden soll. Darunter befinden sich Dinge wie Finanzen, Professionalität, Mitwirkung, Bürgernähe oder Identifikation mit der Gemeinde.

Eine erneute Klausursitzung zum Thema Fusion werde demnächst stattfinden. «Der Gemeinderat behandelt dieses Thema mit hoher Priorität», sagt Alfred Stiner. Und er verrät: «Gegebenenfalls werden wir in der Wintergemeindeversammlung einen Kreditantrag stellen.»