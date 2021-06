Unterentfelden will sein Zentum verschönern

Unterentfelden Mehr als ein Durchfahrtsdorf: Wie die Gemeinde das Zentrum verschönern will Bessere Ausnützung der Hauptstrasse, viel Grün, ein neuer Zentrumsplatz beim Denner und ein neues, urbanes Kerngebiet bei der grossen Migros: Eine Studie verrät erste Ideen, wie sich das 4400-Einwohner-Dorf künftig präsentieren könnte. Daniel Vizentini 15.06.2021, 05.00 Uhr

Im Bereich der Kreuzung Hauptstrasse/Suhrenmattstrasse gibt es laut Planungsbericht Potenzial für die Schaffung eines klaren Dorfkerns. Metron AG / zvg

Unterentfelden hat unbestritten schöne Wohnquartiere. Man denke etwa an die Einfamilienhäuser in Waldnähe oder die atemberaubende Aussicht vom Distelberg aus in Richtung Suhrental, an schönen Tagen gar bis zu den Alpen. Doch: Unterentfelden ist auch ein verzetteltes Dorf ohne Kern und ausgerechnet das Aushängeschild der Gemeinde – die Hauptstrasse – ist wirklich keine Augenweide.

Der Gemeinderat will deshalb den Raum entlang der Hauptstrasse aufwerten. Ende 2018 genehmigte die Gemeindeversammlung einen Kredit über 75'000 Franken für eine Studie, beauftragt wurde das Brugger Planungsbüro Metron AG. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Der Bericht «Innenentwicklungsstrategie Hauptstrasse» sieht zwei Entwicklungsschwerpunkte vor: zum einen das sogenannte «öffentliche Zentrum» nahe beim Gemeindehaus, zum anderen die Gegend um das Migros-Einkaufszentrum. An diesen Stellen befände sich das grösste Potenzial für eine Aufwertung des Hauptstrassenraums und allgemein eine Weiterentwicklung der Gemeinde.

Durch die Bahn gehemmt, durch den Verkehr getrennt

Historisch als «typisches Strassendorf» entstanden, kommt es nicht von ungefähr, dass es Unterentfelden an einem klaren Dorfzentrum mangelt. Der frühere Kern lag an der Alten Gasse, wo heute noch ein altes Bauernhaus von dieser Zeit zeugt. Mit der Industrialisierung wurde Unterentfelden zum Versorgungsort der Aarauer Fabriken: Sei es als Wohnort der Arbeiter oder als Standort für kleine Handwerksbetriebe, die die Werke belieferten.

Den wörtlich grössten Einschnitt brachte 1901 die Bahn, die so nahe an den Gebäuden, wie sie errichtet wurde, Mitschuld haben dürfte an der gehemmten Weiterentwicklung der Hauptstrasse als belebte Einkaufs- oder Flaniermeile. Eine Verkehrsentlastung brachte immerhin der Bau der Suhrentalstrasse als Umfahrung und Autobahnzubringer. Die Hauptstrasse selbst wurde zuletzt Ende der 1970er-Jahren erneuert und mit Unterführungen und Lichtsignalen ergänzt. Die Wirkung als unattraktiver Trennungsgürtel durchs Dorf wurde sie aber nicht los.

Der Bereich beim Denner würde zum klaren Dorfzentrum

Unweit vom alten Dorfkern an der Alten Gasse soll nun aber das neue Dorfzentrum entstehen. Dafür prädestiniert ist die Kreuzung Hauptstrasse/Suhrermattstrasse, deren Umgebung bereits bedeutende öffentliche Einrichtungen wie das Gemeindehaus, die Kirche oder das Gesundheitszentrum beherbergt. Der Parkplatz beim Denner könnte zu einem neuen Zentrumsplatz umgestaltet, die Unterführung unter der Hauptstrasse aufgewertet und in den Platz integriert werden.

Gegenüber dem Gesundheitszentrum könnte ein neuer Zentrumsplatz entstehen. Daniel Vizentini

Statt als alleinstehendes Gebäude könnte der Denner in das Terrain von Kirche und Gemeindehaus integriert und das Dach als Grünfläche benützt werden. Der heutige Spielplatz zwischen Denner und Kirche würde allenfalls in den neuen Zentrumsplatz verschoben.

Statt als alleinstehendes Gebäude könnte der Denner ins Terrain von Kirche und Gemeindehaus integriert werden. Der Bereich vor dem Gesundheitszentrum würde zu einem Dorfplatz, die Strassenunterführung aufgewertet, die Büromöbelfabrik/NAB durch einen Neubau ersetzt. Metron AG / zvg

Soll die Gemeinde «aktive Bodenpolitik» betreiben?

Als «Schlüsselgrundstück» für die Aufwertung des Zentrums wird in der Studie die Büromöbelfabrik Paul Zimmerli genannt. Das Gebäude sei trotz prominenter Lage «unternutzt» – wie auch andere Grundstücke und Gebäude entlang der Hauptstrasse – und seine Fassade «wenig ansprechend». Geschrieben steht:

«Die Büromöbelfabrik kann langfristig durch einen Neubau ersetzt werden, der die wichtige Kreuzung der Haupt- und Feldstrasse städtebaulich besser fasst.»

Ein kleinerer Grundriss würde Platz gewähren für einen besseren Zugang zum Gebäude, zudem könnte ein neuer, womöglich höherer Bau einen neuen Akzent im Dorfzentrum setzen. Apotheke, Post und Bankomat hätten Platz im Untergeschoss und würden von der Strasse besser sichtbar.

Als mögliche Massnahme sieht die Studie vor, durch eine Teiländerung der Nutzungsplanung eine Gestaltungsplanpflicht für die bestehenden Nutzungsreserven einzuführen. Die Gemeinde solle mit dem Grundeigentümer das Gespräch suchen und eine «aktive Bodenpolitik» verfolgen.

Die Kreuzung Hauptstrasse/Suhrenmattstrasse ist der neuralgische Punkt der Zentrumsaufwertung. Das Gebäude der Büromöbelfabrik Paul Zimmerli gilt dabei als «Schlüsselgrundstück». Daniel Vizentini

Ein neues, urbanes Quartier bei der Migros

Das zweite Kerngebiet liegt in der Umgebung der Migros: Diese soll «zu einem attraktiven Quartier mit Mischnutzungen nachverdichtet» werden. «Mit einem urbanen Charakter soll ein bewusster Gegenpol zum öffentlichen Zentrum und zum Zentrum von Oberentfelden entstehen.»

Links heute, rechts vielleicht morgen: der Hauptstrassenabschnitt bei der Migros. Der südliche Bereich der Strasse gehört bereits zu Oberentfelden. Metron AG / zvg

Die heute oberirdischen Parkplätze könnten in einer Einstellgarage zu liegen kommen, wodurch Platz frei würde für weitere Gebäude. Zur Hauptstrasse hin könne neuer öffentlicher Freiraum entstehen. Der Langsamverkehr würde hinter dem Einkaufszentrum geführt, die Quellmattstrasse allenfalls bis zur Hauptstrasse hin verlängert. Neue Brücken über die Uerke und Suhre für Fussgänger und Velos seien denkbar.

Eine begrünte Achse für den Langsamverkehr über der Suhre (rechts) und der Uerke (Mitte) hinter dem Einkaufszentrum. Metron AG / zvg

Das Gebiet südlich der Migros gehört zu Oberentfelden. Dort ist eine Entflechtung der Bahnlinie vorgesehen: Die Haltestelle Uerkenbrücke wird auf 120 Meter verlängert und mit einem barrierefreien Zugang umgebaut. Auch Oberentfelden verfolgt eine dichtere Besiedlung der Grundstücke an der Hauptstrasse.

Grösserer Vorplatz und keine Baulücken mehr an der Hauptstrasse

Für eine qualitätsvolle Verbesserung sieht die Studie nebst Verdichtung vor allem viele Baumalleen, begrünte Mittel- und Seitenstreifen oder «Grüngleise» für die Bahn vor. Um die «zerschneidende Wirkung» der Strasse aufzulösen, sollen Niveauunterschiede ausgeglichen, Fussgängerstreifen und Unterführungen aufgewertet und vielleicht neue geschaffen werden, dazu auch punktuelle Verkehrsberuhigungen im Bereich der Migros. Eine Verbreiterung der Gebäudevorzonen sei wichtig, um Platz für Velos und Fussgänger zu schaffen. Geprüft würden aber auch Pflichtbaulinien, um Baulücken zu vermeiden und den Raum an der Hauptstrasse besser auszunützen.



Mögliche bessere Ausnutzung der Bauflächen im Bereich Hauptstrasse/Kirchweg. Metron AG / zvg

Die Unterentfelder Hauptstrasse könnte so attraktiv und klimagerecht gestaltet werden, wäre angenehmer zum Durchlaufen und würde nicht zuletzt auch endlich zu einer würdigen «Visitenkarte der Gemeinde».