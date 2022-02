Unterentfelden «Es braucht etwa ein Jahr, bis man überall sattelfest ist»: Wie sich der neu gewählte Gemeinderat für die Zukunft aufstellt Mit den Wahlen wurde der Unterentfelder Gemeinderat komplett umgekrempelt: Drei Neue stiessen hinzu, die beiden Bisherigen übernahmen neue Ämter. Wie funktioniert die Gemeinde nun mit neuer Frische, aber verloren gegangener Erfahrung? Daniel Vizentini 04.02.2022, 05.00 Uhr

Der neue Gemeinderat von Unterentfelden (von links): Lilian Däster, Lucia Engeli, Marion Fischer, Alfred Stiner und Guido Scherer. Natasha Hähni (26.9.2021)

Drei neue Gemeinderäte auf einen Schlag und die beiden Bisherigen mit neuen Ämtern: Es ist eine durchaus spezielle Situation, mit welcher der Unterentfelder Gemeinderat seit Anfang Jahr konfrontiert ist. Alfred Stiner (SP), der neue Ammann, sieht es vor allem als Chance: «Die Neuen bringen Frische und Ideen. Das Team hat sich schon sehr gut eingespielt.» Es sei aber schon auch so, dass das Einarbeiten in die Dossiers und Abläufe viel Zeit beanspruche: «Bis man überall sattelfest ist, braucht es etwa ein Jahr.»

Er selbst hat dies vor wenigen Jahren erlebt: Von der Finanzkommission stiess er 2018 zum Gemeinderat, jetzt ist Alfred Stiner der erste neue Ammann seit langem. Die letzten 16 Jahren führte Heinz Lüscher die Gemeinde, zuvor war Paul Haas 23 Jahre im Amt.

Die Übergabe sei reibungslos erfolgt. Alfred Stiner übernahm unter anderem das Finanzressort, das ihm als Leiter Sektion Quellensteuer beim Kanton beruflich nahesteht. In diesem Bereich setzt er eines seiner persönlichen Ziele. «Für mich ist klar: Wir müssen eine nachhaltige Finanzpolitik führen, uns aber nicht zu Tode sparen», sagt er. In den letzten Jahren habe Unterentfelden trotz angespannter Finanzen 4 Millionen Franken Schulden abbauen können. «Ich persönlich sehe Licht am Horizont.»

Schuldabbau sei denn auch eines der Ziele der letzten Legislatur gewesen. Die Prioritäten für die nächsten vier Jahre werden demnächst definiert: Am 14. Februar wird der neue Gemeinderat an einer Klausursitzung gemeinsam die neuen Ziele festlegen.

Themen, mit denen sie sonst nichts zu tun hat

Alfred Stiner übergab im Rat die Ressorts Kultur oder Tiefbau. Letzteres führt nun die neu gewählte Gemeinderätin Lucia Engeli (SP). «Wir haben uns viel Zeit genommen für die Übergabe, waren auch einen ganzen Tag im Dorf unterwegs», erzählt er. Und auch sie bestätigt: «Ich habe Glück gehabt: Alfred werde ich im Rat jederzeit fragen können.»

Vom abgetretenen Gemeinderat Martin Löffel hat sie das Landwirtschaftsdossier übernommen, auch mit ihm sei sie zusammengesessen. «Die Einarbeitung braucht sicher noch Zeit», sagt sie. Tiefbau, Entsorgung oder Umwelt hätten mit ihrem Beruf als Ärztin oder zuvor Violinistin nichts zu tun, alles sei komplett neu. «Ich lerne gerade sehr viel, es fühlt sich aber nicht an wie eine Belastung, eher wie eine Herausforderung.»

Bei der Frage nach einer persönlichen Note, die sie gerne in ihrer Amtszeit einbringen wolle, hält sie sich wie alle Gemeinderäte zurück – man wolle die Ziele zuerst gemeinsam definieren. Doch wie die meisten lässt auch sie ein wenig durchblicken, was ihr in ihren Ressorts wichtig erscheint: So wie Aarau gerade eine Verlagerung vom Autoverkehr auf Velos und ÖV anstrebt, müsste sich auch Unterentfelden überlegen, wie die Strassen für den Langsamverkehr, vor allem zu Fuss, attraktiver gemacht werden könnte. Dass Begegnungsorte in der Gemeinde fehlen, höre man von der Bevölkerung auch immer wieder, sagt sie.

Neustart in der Schule mit neuer Gemeinderätin

Marion Fischer (GLP), ebenfalls neue Gemeinderätin, will auch, dass die Wünsche aus der Bevölkerung «wirklich aufgenommen» werden. «Die Zukunftskonferenz vom letzten September soll nicht einfach eine Alibiübung gewesen sein», sagt sie. In den ersten vier Gemeinderatssitzungen hätten konstruktive Diskussionen stattgefunden. Die Ratsmitglieder ergänzen sich gut, die Bisherigen seien sehr hilfsbereit.

Als neue Verantwortliche für das Ressort Schule – vom Budget her wohl das grösste der Gemeinde – erlebt sie aktuell den gefühlten Neustart der Kreisschule Entfelden mit den neuen Führungsstrukturen hautnah. Sie ist auch Mitglied im neuen Schulvorstand. «Ich finde, man könnte Unterentfelden noch attraktiver machen für Familien und Kinder.»

Erst ab Juni gibt es einen näheren Einblick in das Badi-Defizit

Während Lucia Engeli neu für den Tiefbau verantwortlich ist, übernahm der neu gewählte Guido Scherer (FDP) den Bereich Hochbau. Grosses Thema sei da die mögliche Neugestaltung des Dorfzentrums. Neu auch für das Ressort Energie verantwortlich, geht er davon aus, dass das Thema Fernwärme Unterentfelden bald erreichen werde. Er, der privat begeisterter Solarenergieproduzent ist, würde sich auch wünschen, dass Fotovoltaikanlagen bei Neubauten berücksichtigt werden.

Bei den Wahlen kündigte Guido Scherer an, Lösungen für das Badi-Defizit suchen zu wollen. In die Genossenschaft Badi Entfelden wird er aber erst ab Juni einsitzen können. Die Übergabe der anderen Ressorts habe schon im Dezember stattgefunden und sehr gut geklappt. «Wir haben gute Leute im neuen Gemeinderat, die Arbeit macht wirklich Spass.»

Lilian Däster als Erfahrungsstütze

In ihrer nun dritten Amtszeit die Erfahreneste im Rat ist die neue Frau Vizeammann Lilian Däster (FDP). Einarbeiten war bei ihr dieses Mal kein grosses Thema, sie ist aber diejenige, die den anderen beim Einstieg hilft: «Ich sehe mich als Unterstützung vom neuen Ammann und auch der neuen Ratsmitglieder. Sie sind sehr motiviert, ich gebe gerne meinen Erfahrungsschatz weiter.»