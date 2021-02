Unterentfelden Ein Dorf kämpft für seine Beiz - Sammelaktion fürs "Pöstli" lanciert Um das coronagebeutelte Restaurant Post zu retten, haben Unterentfelder am Dienstag eine Sammelaktion gestartet. An Bord sind alle Lokalparteien und die Dorfvereine. Katja Schlegel 24.02.2021, 05.00 Uhr

Das Wirtepaar Eylem und Ahmed Sengül führt das "Pöstli" seit 2014. Solenthaler Photography

In Bern wird am Mittwoch ein wichtiger Entscheid für die Zukunft der Gastronomie gefällt – in Unterentfelden haben Einwohner das Schicksal ihrer Dorfbeiz bereits selber in die Hand genommen: Sie haben zur Unterstützung des Wirtepaars Ahmed und Eylem Sengül, welches das Restaurant Post seit 2014 führt, eine Sammelaktion gestartet.