Unterentfelden 53'170 Franken: Wirtepaar vom «Pöstli» ist von der Solidaritätswelle überwältigt Nach herzhaften Einsatz mehrerer Freiwilligen und einer Spendenaktion im Internet ist das letzte Restaurant des Dorfs gerettet. Die Schulden vom Lockdown sind beglichen, jetzt werden über 300 Dankesbriefe an alle Spendefreudigen verschickt. Daniel Vizentini 29.03.2021, 05.00 Uhr

Um die Schulden vom Lockdown zu zahlen, erhielt das Restaurant Post über ein Crowdfunding 53'170 Franken. Das Wirtepaar Eylem und Ahmet Sengül (im Bild) sind überglücklich. Daniel Vizentini

Scheu und bescheiden sträubte sich das Ehepaar Eylem und Ahmet Sengül lange, finanzielle Hilfe anzunehmen. «Wir wollten das selber stemmen», sagt Ahmet Sengül. Doch das Lokal, das sie führen, ist im Dorf nicht nur sehr beliebt, sondern auch von grosser Bedeutung: Das Restaurant Post, eher bekannt als das «Pöstli», gleich gegenüber der Haltestelle Oberdorf, ist nach der Schliessung des «Bären» das letzte richtige Restaurant, das es in Unterentfelden noch gibt.

Dessen bewusst versuchten Kinderheim-Leiterin Denise Widmer und Vizeammann Alfred Stiner immer wieder, die Sengüls davon zu überzeugen, eine Spendenaktion zu starten. Schliesslich lenkten sie ein, auch weil die zweite Coronawelle und der Lockdown doch länger dauerten, als sie erwartet hatten. Ahmet Sengül sagt:

«Wir haben immer Nein gesagt, bis wir merkten, dass es nicht mehr ging.»

Das Crowdfunding auf Lokalhelden.ch, der Spendenplattform der Raiffeisenbank, startete Denise Widmer am 23. Februar mit Daniel und Sabrina Solenthaler. Nach weniger als 24 Stunden war das erste Ziel von 18'000 Franken erreicht. Die Sammelaktion für das Unterentfelder «Pöstli» war eine der erfolgreichsten des Landes, lange waren sie auf der Website zuoberst aufgeführt. Diesen steilen Erfolg hätten sie sich nie erträumt. Ahmet Sengül sagt:

«Wir haben nichts gemacht, alles hat das Team rund um Denise und Alfred übernommen. Selbst jetzt am Schluss haben wir nur das Geld überwiesen bekommen und am selben Tag unsere Schulden damit bezahlt.»

Eylem und Ahmet Sengül (stehend) konnten auf eine breite Unterstützung im Dorf zählen. Sitzend v.l.: Elisabeth Scheibler, Denise Widmer, Nico Zobrist. Daniel Vizentini

53'170 Franken waren es insgesamt letzte Woche am Schluss der Aktion, gespendet von 336 Personen. Mit dem Geld wurden nun drei Monate Fixkosten getilgt – die ersten 18'000 Franken – und dazu 36'000 Franken Bundesdarlehen zurückbezahlt.

Über 300 Dankesbriefe werden nun verschickt

Am Samstagmorgen sassen nun Freiwillige im «Pöstli» zusammen, um über 300 Dankesbriefe zu verschicken, nebst Alfred Stiner und Denise Widmer auch Daniela Härdi, Maya Wirz, Elisabeth Scheibler und Widmers Sohn Nico Zobrist, der Ahmet Sengül derzeit beim Lernen für die Wirtepatentprüfung hilft.

Das Einsatzteam am Samstagmorgen (v.l.): Alfred Stiner, Eylem Sengül, Daniela Härdi, Maya Wirz, Elisabeth Scheibler, Denise Widmer, Nico Zobrist und Ahmet Sengül. Daniel Vizentini

Hinter der Aktion stand zwar praktisch die ganze Dorf-SP, unterstützt wurde das Restaurant aber breit von allen politischen Spektren. Für den grössten Teil der Spenden gibt es Belohnungen: Wenn das «Pöstli» wieder aufgehen darf, wird es je nach Spendenbeitrag von einem Freigetränk oder einer Pizza bis zu einem Drei-Gänge-Menü im Wert von 250 Franken geben.

Die Helfer der Sengüls dachten selbst an personalisierte Briefmarken für die Dankesbriefe. Daniel Vizentini

53 Personen haben sich für diese letzte Modalität entschieden. Die Sengüls planen vier Abende, an denen die Menus serviert werden. Nach dem Lockdown wird die solidarische Dorfbevölkerung im «Pöstli» also einige Male zusammenkommen.

In Unterentfelden fand die Familie endlich ihre Heimat

Eylem und Ahmet Sengül haben in Unterentfelden definitiv ihr Zuhause gefunden: In den 90er-Jahren aus der östlichen Türkei in die Region Solothurn gekommen – Ahmet damals als Flüchtling – lernten sich die beiden Kurden, die eigentlich aus derselben Region stammen, in der Schweiz kennen. Lange lebten sie in Obergösgen, vor sechs Jahren übernahmen sie das «Pöstli». Ahmet Sengül erinnert sich:

«Das Restaurant war praktisch Konkurs damals, wir mussten Schritt für Schritt einiges neu aufbauen. Es war schwierig, wir mussten wirklich viel kämpfen.»

Alfred Stiner (Vizeammann), Denise Widmer (leitete schon die Wahlkampagne von Regierungsrat Dieter Egli) und ihr Sohn, Jungpolitiker Nico Zobrist (v.l.). Daniel Vizentini

Unter den letzten Pächtern sind sie heute diejenigen, die das Lokal mit Abstand am längsten führen. Auch hier verdankt das Paar viel den treuen Stammgästen der Gemeinde, wie sie sagen. Sei es wegen der 15 verschiedenen Cordon-bleu-Sorten, der Pizzas mit dünnem Teig, aber ganzen 40 Zentimetern Durchmesser oder schlicht der freundlichen, bodenständigen Art der Sengüls: Den Geschmack der Unterentfelder haben sie getroffen und dank der herzlichen Aufnahme im Dorf fühlen sie sich mit ihren beiden Kindern heute klar als Teil davon. Der bereits berufstätige Sohn hilft oft im Restaurant mit, die Tochter macht eine Lehre auf der Gemeindeverwaltung. Eylem Sengül sagt:

«Wir sind zutiefst dankbar für die grosse Unterstützung. Sie macht uns Freude, gibt uns Motivation und Kraft, um weiterzumachen.»

Den Take-away führen sie in der Zwischenzeit weiter. «Wir merken, dass die Leute mehr bestellen, aus Solidarität», sagt Ahmet Sengül.