Unterentfelden 11 Millionen Franken und rund ein Jahr Bauzeit – das Herzstück der Aargauer Informatik ist nun offiziell eingeweiht Bisher war die Informatikabteilung des Kantons auf vier Standorte in Aarau aufgeteilt. Nun wurden alle an einem neuen Standort in Unterentfelden zusammengezogen. Das soll Synergien schaffen und Kosten einsparen. Florian Wicki 19.10.2022, 20.21 Uhr

Fritz Zanzerl, Leiter Informatik Aargau, Regierungsrat Markus Dieth, Vorsteher DFR, und Urs Heimgartner, Leiter Immobilien Aargau, von links, an der Einweihung des neuen Bildungs- und Verwaltungszentrums (BVZ) in Unterentfelden. Severin Bigler / CH Media

Es sei ein kleiner Schritt für einen Menschen, doch ein grosser Schritt für den Kanton Aargau: Am gestrigen Mittwochabend wurde das neue Bildungs- und Verwaltungszentrum im ehemaligen Bildungszentrum Unterentfelden feierlich eröffnet.

Daran, dass es ein grosser Schritt sei, gebe es keinen Zweifel, erklärte Regierungsrat Markus Dieth in seiner Ansprache im Rahmen der Eröffnung. Für den Vorsteher des Departements Finanzen und Ressourcen, zu dem auch die Abteilung Informatik gehört, war denn auch klar: «Unsere Abteilung Informatik Aargau ist jetzt unter einem Dach vereint in modernen und zeitgerechten Büros.» Die Bauweise, so Dieth, unterstütze zeitgemässe Arbeitsformen und soll ein kreatives Umfeld schaffen. Und auch ein nachhaltiges, fügte er an: «Beim Umbau und der Nutzungsanpassung wurde grosser Wert auf eine wirtschaftliche und energiesparende Ausführung gelegt.» So seien etwa die Fensterrahmen des Gebäudes, aus den 70ern, aber noch völlig intakt, so belassen worden – man habe lediglich die Scheiben ersetzt.

Zur feierlichen Eröffnung des Gebäudes hatte Dieth natürlich einen Schlüssel dabei. Keinen echten, dafür einen gebackenen: Er konnte dem Leiter der Informatik Aargau, Fritz Zanzerl, einen symbolischen Schlüssel aus Zopfbrot überreichen. Zanzerl hatte den IT-Zusammenzug 2017 aufs Tapet gebracht. Deshalb erhielt er von Dieth ein weiteres Geschenk, das gut zum Thema vom Dieths Ansprache passte: ein Stück Land auf dem Mond, inklusive offizieller Besitzurkunde und einer Karte des Mondes, auf der ersichtlich ist, wo sich das Grundstück genau befindet. Er erklärte, Zanzerl habe damals wie Neil Armstrong den entscheidenden Schritt gewagt und werde nun mit seinem Team in Unterentfelden landen.

Bis anhin war die Abteilung an vier vom Kanton gemieteten Standorten in der Stadt Aarau aufgeteilt. Im Sinne der Immobilienstrategie des Kantons, die Eigentum gegenüber der Miete vorzieht, sei der Zusammenzug nun ebenfalls zu verstehen, so Dieth. Denn das lohne sich auch finanziell: «Durch die Konzentration der Organisationseinheiten an einem kantonseigenen Standort können jährlich Mietkosten von rund 670'000 Franken gespart werden.» Die rund 180 Mitarbeitenden der Informatikabteilung des Kantons werden nun nach und nach im neuen und rund 2600 Quadratmeter grossen Zentrum einziehen, einige sind bereits seit drei Wochen da.

Gekostet hat die Sanierung des Berufsbildungszentrums und der Zusammenzug der Informatikabteilungen nicht ganz 11 Millionen Franken. Dabei am meisten zu Buche geschlagen habe die Sanierung (insbesondere Erdbebensanierung) des Gebäudes. Der Zusammenzug selber habe, unter anderem weil so viel Material und Technik wie möglich aus den anderen Standorten nach Unterentfelden gezügelt wurde, ein paar Millionen Franken gekostet. Trotz einer coronabedingten Verlangsamung des Projekts und trotz einiger erschwerter Baubedingungen, die sich seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ergeben hätten, konnte der vom Grossen Rat des Kantons gesprochene Kreditrahmen von 10,935 Millionen Franken eingehalten werden, dieser wurde sogar nicht vollständig ausgeschöpft.