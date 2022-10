Unter- und Oberentfelden In der Industriezone läuft mehr als im alten Dorfzentrum: «Streetfood Aargau» bringt neues, urbanes Flair nach Entfelden Nach einer steilen Karriere in grossen Gastrostätten hat der 29-jährige Julian Gräbener sein eigenes Lokal eröffnet: In der Suhrenmatt gegenüber des grossen Coop eröffnete er das «Streetfood Aargau». Auf der Menukarte stehen hochwertige Burger und asiatische Gerichte. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julian Gräbener hat mit nur 29 Jahren bereits eine steile Karriere im Gastro- und Hotelleriebereich hinter sich. Mit dem «Streetfood Aargau» in Oberentfelden führt er nun erstmals ein gänzlich eigenes Lokal. Mathias Förster

Im Industriegebiet beim grossen Coop an der Grenze zwischen Unter- und Oberentfelden entsteht schrittweise ein neues, dynamisches Zentrum mit vielen Gewerbelokalen und Bars, bald auch mit dem neu gebauten Kantonslabor und der kantonalen Abteilung Informatik, die nebenan in das Gebäude der Bauschule einziehen wird. Neu wird nun auch der Charakter der Lokale zunehmend urban: In den letzten Monaten ist zum Beispiel das Lokal Streetfood Aargau entstanden. Dort, wo früher das Café Flamingo war und danach kurzzeitig «Weber's Steakhouse» und eine Filiale von «Jensen's Food Lab».

«Streetfood Aargau» aber macht allen Anschein, als sei das Lokal gekommen, um zu bleiben. Dies liegt zum einen am sichtbaren Engagement von Besitzer und Geschäftsführer Julian Gräbener. Mit nur 29 Jahren hat er eine steile Karriere hinter sich: Im deutschen Darmstadt aufgewachsen, studierte er Hotel- und Betriebswirtschaft in München, arbeitete sich in Fünfsternehotels in Österreich bis in die Geschäftsleitung hinauf, ehe er in die Schweiz kam, wo er im grossen McDonald's am Zürcher Bahnhofplatz mit rund 100 Angestellten ebenfalls in der Geschäftsleitung war.

Diese wertvolle Erfahrungen in grossen Unternehmen gaben ihm den nötigen Rucksack, um Grosses anzureissen. Zunächst arbeitete Julian Gräbener am Zürcher Flughafen und landete dann in Entfelden, wo er im April mit «Streetfood Aargau» startete. Es ist das erste Lokal, wo er nicht nur Chef, sondern auch Besitzer ist.

Im Vergleich zu den früheren Restaurants an der Adresse sorgte er für eine urbane Einrichtung mit schlichtem aber modernem Mobiliar, hängenden Bambuslampen und sehr vielen Pflanzen, einige in grossen Beeten aus Holzpaletten. Entlang der grossen Fenstervitrinen, aus denen viel Tageslicht in das Lokal eintritt, steht neu eine lange Sitzbank. Lange Tische wie auch getrennte Bereiche für kleinere Gruppen laden ein, entspannt hinzusitzen, ein Buch zu lesen, am Notebook zu arbeiten oder einfach nur mit Kollegen zu plaudern und die Pause zu geniessen.

Burger «Der Aargauer» und asiatische Gerichte ohne eine Unmenge Reis

Nebst dem innovativen Einsatz des Geschäftsführers trägt zum anderen auch das Speiseangebot zum soliden Fundament des neuen Lokals bei: Julian Gräbener hat eine Menükarte zusammengestellt, die nicht zu gross ist, sich dafür aber auf einzelne, qualitativ hochwertige Menus konzentriert. «Streetfood Aargau» bietet einerseits Hamburger und andererseits asiatisches Essen an.

Unter den acht Burgern auf der Karte mit den amüsanten Namen «Giuseppe», «Der Aargauer» oder «Alm Öhi» fallen Zutaten auf wie Raclettekäse oder Rucola. Am beliebtesten bisher sei der Burger «Amore» mit Karamellzwiebel und Bacon, wie Julian Gräbener offenbart. Alle Burger sind mit Rindfleisch oder auch vegan respektive vegetarisch zu haben.

Bei den asiatischen Gerichten gehören die klassischen Gerichte wie grünes Thai-Curry oder gebratene Ente zu den bisherigen Favoriten. Auch Momos werden oft bestellt. Julian Gräbener ist darauf bedacht, dass grosszügig viel Gemüse und Fleisch serviert wird. In anderen Lokalen erhalte man schlicht eine Unmenge an Reis und sonst wenig dazu.

«Bei uns ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut», sagt er, die Kundschaft schätze das Hochwertige. Bei «Streetfood Aargau» werde alles selber zubereitet, das Gemüse täglich frisch in der Region eingekauft und gleich verarbeitet.

Die vielen Pflanzen prägen das urban eingerichtete Lokal «Streetfood Aargau». Mathias Förster

Er bietet Angestellten mit Handicaps eine Chance

Julian Gräbener führt sein Geschäft auch mit einem sozialen Gedanken, wie er sagt: Im Service bietet er Menschen mit Handicaps oder sonstiger Benachteiligung eine Arbeitschance an. Sie werden vom Kanton vermittelt und erhalten nebst dem Lohn eine Struktur, arbeiten nur an Wochentagen. Samstags übernimmt der Chef, täglich ab 9 Uhr empfängt er die Gäste mit Kaffee und Gipfeli. Sonntags öffnet das Lokal für Brunch, aktuell aber nur auf Anfrage.

«Streetfood Aargau», das neue Lokal beim Coop im Entfelder Industriegebiet. Mathias Förster

Von Aarau her zu einem Essensausflug nach Entfelden?

«Streetfood Aargau» ist ansprechend eingerichtet, die Menus gut, die Preise in Ordnung. Läge es mitten in Aarau, wäre es bestimmt stets gut besucht. Doch es liegt in der Entfelder Industriezone, die sich zwar schrittweise zum neuen, viel lebendigeren Zentrum beider Schwestergemeinden mausert, aber eben noch abseits der grossen Personenströme liegt.

Julian Gräbener glaubt aber ans Wachstum seines Lokals. Mittags laufe es schon sehr gut, Angestellte der benachbarten Firmen wie die Studierenden der Bauschule seien voll des Lobes. Abends aber könnte es noch mehr Menschen anziehen.

Das Delivery-Geschäft hingegen läuft: Von Entfelden aus liefert «Streetfood Aargau» Essen auch weit ins Suhren- und Wynental aus, wie Julian Gräbener sagt. Es sei nun das Ziel, zur bekannten Adresse für gute Burger und asiatische Speisen zu werden, die auch viele Menschen aus Aarau zu einem Essensausflug nach Entfelden lockt. Wo hohe Qualität erschwinglich angeboten wird, da komme früher oder später auch die Kundschaft, ist er sich sicher.

Von aussen ist «Streetfood Aargau» völlig unscheinbar, oben sind sogar noch die Schriftzüge der früheren Lokale zu sehen. Mathias Förster

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen