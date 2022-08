Wohnen im Aargau: Das Tiny House im Garten der Tochter

Ungewöhnlich Wohnen «Modernes Stöckli»: So lebt Aarauer Stadträtin Cavegn Leitner in einem Tiny House im Garten ihrer Tochter Alex Spichale Früher gab es das Stöckli, heute das Tiny House: Angelica Cavegn Leitner und ihr Ehemann Daniel Leitner wohnen auf 44 Quadratmetern im Garten der Tochter. Wie es dazu gekommen ist und wie das Zusammenleben funktioniert, erzählt die Familie gegenüber der AZ. Gülpinar Günes 0 Kommentare 03.08.2022, 19.54 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«Wir dachten, sie machen Witze», sagt die Tochter. Kaum zwei Jahre später ziehen ihre Eltern in ein Tiny House in ihrem Garten ein und schliessen damit einen Kreis: Seit Februar 2022 wohnt die Familie der Aarauer Stadträtin Angelica Cavegn Leitner wieder vereint an der Dossenstrasse in Aarau, wo die beiden Töchter Aline und Benita aufgewachsen sind - die Jungen im ehemaligen Elternhaus, Cavegn Leitner und ihr Ehemann Daniel im Garten in einem «modernen Stöckli».

Seit Anfang 2022 wohnen Aarauer Stadträtin Angelica Cavegn Leitner und ihr Ehemann Daniel Leitner in einem Tiny House gleich neben ihrem ehemaligen Haus, das nun der Tochter gehört. Alex Spichale Das Tiny House bietet 44 Quadratmeter Wohnfläche und wird mit Strom und Wasser vom Haus der Tochter versorgt. Alex Spichale Fix-fertig ist das «moderne Stöckli» allerdings noch nicht - die Veranda muss noch überdacht werden und bis die Hecke hoch genug ist, dauert es auch noch eine Weile. Alex Spichale

Die bald zweijährige Enkeltochter Luna hat es sich bereits in der rund 44 Quadratmeter grossen Wohnung gemütlich gemacht und in den vielen Schubladenelementen im Wohnzimmer ihre wertvollsten Spielzeuge verstaut. Und in der Tat haben sich Angelica Cavegn und Daniel Leitner einiges überlegt beim Aufbau des Tiny Houses – sie waren Planer, Architekten, Handwerker und Innenausstatter zugleich.

Das wichtigste Gut in einem Tiny House: Stauraum

Stauraum gibt es überall dort, wo dies möglich war, etwa in der Eckbank oder hinter den vielen Schiebetüren, die sie eigenhändig in Schlaf- und Wohnzimmer eingebaut haben. Den Esstisch kann man bei Bedarf erweitern, das Sofa in ein Bett umwandeln. In der Küche sparen die beiden sogar mit abnehmbaren Pfannen-Griffen ordentlich Platz.

Den meisten Raum sparen die beiden allerdings bei der Technik: Wasser und Strom können sie direkt bei der Tochter Aline im Haupthaus anzapfen - somit reduziert sich ihr Technikraum auf die Grösse eines kleinen Wandschrankes im Badezimmer. Wie das aussieht, zeigt die 62-Jährige gleich selber in einem Rundgang:

Gülpinar Günes

Das Elternhaus als «Privileg»

Dennoch mussten die Leitners ihr Leben ordentlich reduzieren – einzig das Bett nahmen sie aus dem Haus nebenan mit ins Tiny House. Doch der Prozess des Loslassens begann viel früher, wie Angelica Cavegn Leitner sagt:

«Wir waren irgendwann so wenig zuhause, dass wir anfingen, uns Gedanken zu machen.»

Vor dem Tiny House lebten beide im östlichen Teil des Mehrfamilienhauses an der Dossenstrasse in Aarau. Im anderen Teil betrieben sie seit Jahren ein Bed & Breakfast. Doch sie sind kaum zuhause: Sie ist viel als Politikerin unterwegs, er kümmert sich oft um das Gästehaus in Aarau, das die beiden ebenfalls betreiben.

Die Töchter gehen derweil ihrem Familienleben in Rohr und in Reiden nach. Doch als die Eltern sie auf das Mehrfamilienhaus ansprechen, ist schnell klar: Sie wollen es übernehmen. Die 31-jährige Tochter Aline:

«Es ist ein Privileg, ein solches Haus in Aarau zu besitzen.»

Das Haus ist in zwei Wohneinheiten eingeteilt: Links wohnt die ältere Tochter Aline mit ihrem Ehemann und rechts, wo die beiden aufgewachsen sind, die jüngere Tochter Benita. Alex Spichale

2019 zieht Aline im westlichen Teil mit ihrer Familie ein, im Frühjahr 2020 folgt die jüngere Tochter und übernimmt den östlichen Teil. Und die Eltern? Sie packen ihre sieben Sachen und ziehen in das Gästehaus in Aarau, wo sie ein Zimmer gemietet haben. «Wir mussten schon dort reduzieren und haben angefangen zu leeren», erinnert sich Cavegn Leitner. Viele Möbel hätten sie der Notwohnung in Aarau überlassen oder über Tutti weitergegeben.

Doch das Gästehaus war nur eine vorübergehende Lösung, denn: Die Idee eines Tiny Houses im Garten stand schon damals im Raum und wurde bereits von den Töchtern abgesegnet.

Ein Tiny House ganz nach ihren Vorstellungen

Und dann ging die Planung los: Wie gross darf das Haus werden, wie strukturiert man den Wohnraum, wo kommen Steckdosen und Lichtschalter hin? «Einen Neubau zu planen, war eine Herausforderung», erinnert sich Cavegn Leitner. Zumal diese Arbeit normalerweise Architekten übernehmen. Aber, so ihr 64-jähriger Ehemann Daniel Leitner:

«Wir wollten die Arbeit selber machen.»

Im Gespräch mit der Bauverwaltung und mit den Nachbarn sei das schliesslich kein Problem gewesen. Im Gegenteil: Es sei ein produktiver Austausch gewesen, wo sie auch wertvolle Tipps etwa zur Begrünung des Hauses erhalten haben. Es sei auch nötig gewesen, beispielsweise um die Abwasserleitungen des Nachbarn nutzen zu können.

Ihre Wünsche setzte schlussendlich eine Tiny House Firma in Gams im Kanton St. Gallen um und lieferte das Haus per Schwertransport direkt in den Garten. Nachdem sie es zusammengeschraubt hatten, machte sich Familie Leitner an die Innenausstattung: Das Parkett, die Sanitäreinrichtungen, Küche und vieles mehr bauten sie in Eigenregie ein.

Die 44 Quadratmeter des Tiny Houses hat das Paar selber geplant und ausgestattet: Die Küche und den Parkettboden hat die Familie gleich selber eingebaut. Alex Spichale Auch die Schränke mit den Schiebetüren im Schlafzimmer sind eine Eigenleistung. Alex Spichale Im Wohnzimmer hat das Paar versucht, so viel Stauraum, wie möglich zu schaffen. Sitzelemente mit Schubladen schaffen viel Platz. Gleichzeitig lassen sich der weisse Schrank und das Sofa in ein Bett umwandeln. Alex Spichale Jeder Millimeter wurde effizient eingeplant, etwa auch diese Handtuchhalterung. Alex Spichale Das Badezimmer ist klein aber bietet auf dieser Fläche alles und mehr: So befindet sich auch die gesamte Technik hier versteckt. Wie? Alex Spichale Weil sie Strom und Wasser aus dem Haus der Tochter anzapfen, passt die Technik in einen kleinen Wandschrank im Badezimmer. Alex Spichale

«Aber es ist noch nicht ganz fertig», sagt der Vater zum Generationenprojekt. Die Veranda müsse noch überdacht und begrünt werden und der Regenwassertank neben dem Haus müsse auch zum Bewässern des Gartens genutzt werden können. «Das hätten Sie nicht fragen dürfen, jetzt hört er nicht mehr auf», wirft Cavegn Leitner lachend dazwischen.

Drei Generationen auf einem Grundstück

Unabhängig davon, zu welchem Grad das Tiny House fertiggestellt ist: Die Idee davon brachte die ganze Familie samt Nachwuchs wieder in Aarau zusammen, in wenige Meter Distanz zueinander. Ähnlich wie früher das Stöckli, wo die ältere Generation ihren Lebensabend verbrachte.

Das bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Die 29-jährige Tochter Benita aber zieht nach einem halben Jahr ein positives Fazit:

«Es funktioniert ausgezeichnet.»

Besonders mit der fast zweijährigen Tochter sei es «gäbig», wenn die Eltern und die ältere Schwester gleich um die Ecke seien. «Im Garten haben wir den Überblick und können Luna einfach laufen lassen - sie landet immer irgendwo in guten Händen.»

Auch als einmal die Grosseltern wegen einer Krankheit komplett ausfielen, hätten sie schnell einen Babysitter gefunden. «Irgendwer ist immer da zum Hüten.» Das sei früher so nicht möglich gewesen.

Kommunikation als Schlüssel zur Harmonie

Manchmal gäbe es allerdings sogar Wochen, in denen sie sich nie sehen. Und wenn man gemeinsam etwas unternehmen wolle, müsse man das auch wie alle anderen organisieren. «Die Wohnform bedingt gute Kommunikation untereinander - aber die pflegten wir schon immer», so Benita.

Die gesamte Familie ist wieder in Aarau vereint. Auf dem Foto v. l.: Daniel Leitner, Enkeltochter Luna, Benita Leitner, Angelica Cavegn Leitner, Aline Leitner und Hund Eyko. Alex Spichale

Neben gemeinsamer Zeit bedeute das auch, dass man klar kommuniziert, wenn man Ruhe braucht. «Uns war beispielsweise wichtig, dass jede Wohnpartei ihren eigenen Gartenplatz hat, wo sie sich zurückziehen kann», sagt Aline. Und wenn mal jemand nicht am Grillabend dabei sein möchte, sei niemand eingeschnappt.

Alle sind überzeugt, dass aufgrund der Wohnungsknappheit in den Städten das generationenübergreifende Wohnen zu einem Trend wird. «So macht man aus der Knappheit eine Tugend», sagt Aline und die Mutter ergänzt:

«Früher funktionierte diese Wohnform ja auch. Aber heute könnte sie am Individualismus der Gesellschaft scheiten.»

Wichtig sei aber, dass sich die Elterngeneration früh mit der Übergabe beschäftige - mit 75 Jahren sei es klar zu spät dafür. «Man muss sich für diesen Schritt bewusst entscheiden und damit klarkommen, dass man nur noch in diesem Raum lebt - das hat viel mit Loslassen zu tun», so Angelica Cavegn Leitner. Aber sie habe beim Auszug keine Wehmut oder Trauer verspürt – im Gegenteil: «Ich habe mich gefreut, dass ich das Haus in gute Hände übergeben konnte.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen