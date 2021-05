Unfall Überwachungskamera zeigt, wie Mercedes Schmuckladen in Aarau rammt Ein Auto fuhr am Mittwochabend an der Ecke Vordere Vorstadt/Graben in die Hauswand einer Schmuckhandlung. Fünf Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden ist gross. Die Überwachungskamera des Ladens hat den Moment des Unfalls aufgezeichnet. Aktualisiert 20.05.2021, 09.10 Uhr

Der Geschäftsführer reagiert blitzschnell und bringt einen Kunden in Sicherheit. zvg

Bei starkem Regen war der junge Neulenker – ein 19-jähriger Afghane – vom Schachen her kommend in der Innenstadt von Aarau unterwegs. Mehreren Augenzeugen sei aufgefallen, dass der Mann in seinem Mercedes-Benz zu schnell den Ziegelrain hochfuhr, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Aus einer Seitenstrasse mündete gleichzeitig eine Autofahrerin in die steil ansteigende Strasse ein. Weil der 19-Jährige nicht mehr anhalten konnte, wich er nach links aus. Trotzdem streifte sein Mercedes den VW Golf der Frau. Am Ende des Ziegelrains überfuhr er dann die Kreuzung der Vorderen Vorstadt und prallte mit grosser Wucht gegen die Fassade der Schmuckhandlung Oberturm.

Ein Neulenker verlor in der Innenstadt von Aarau die Kontrolle über sein Auto. Kapo AG Er prallte in das Schmuckgeschäft Oberturm. Leserreporter Fünf Personen wurden leicht verletzt. Kapo AG Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Kapo AG

Im Mercedes sass auch ein 20-jähriger Beifahrer sowie zwei Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren. Die Insassen des Mercedes wie auch die 18-jährige Lenkerin des VW Golf wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Sachschaden in Höhe von über 100'000 Franken

Der Mercedes wurde beim Unfall stark beschädigt. Auch am Gebäude sowie am VW Golf entstand Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf über 100'000 Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Unfallverursacher wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Seinen Führerausweis auf Probe musste er abgeben. Zudem stellte die Polizei den Unfallwagen für weitere Abklärungen sicher.

Die Überwachungskamera im Laden hat aufgezeichnet, wie der Mercedes knapp neben der Eingangstüre in den Laden prallt. Der Geschäftsführer reagierte blitzschnell, packte einen Kunden am Arm und zog ihn in den hinteren Teil des Geschäfts.

Die aktuellen Polizeibilder: