Autobahn Aarau-West: Lastwagen streifte Car und fuhr weiter

Am Montagmorgen ist es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich zu einer Streifkollision zwischen einem Car und einem Lastwagen mit Anhänger gekommen. Der Lastwagen verliess die Autobahn in unbekannte Richtung, die Kantonspolizei sucht Zeugen.

20.09.2022, 08.59 Uhr