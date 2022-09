Aarau poliert das Image auf - gemeinsam mit Schweiz Tourismus

Unentdeckte Schönheit Das schlechte Image muss weg – Aarau spannt mit Schweiz Tourismus zusammen Aarau hat sich in den letzten Jahren zu einer Schönheit gemausert – doch davon hat ein Grossteil der Schweiz bislang offenbar noch nichts mitbekommen. Das soll sich nun ändern. Und nicht nur das: Die Stadt will auch den ewigen Hotelbetten-Notstand beheben. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Der Rest des Landes soll von der Schönheit Aaraus erfahren. Bild: zvg/Aarau Info

Das Aarauer Selbstbewusstsein war lange ein zartes Pflänzchen. Doch diese Zeiten sind vorbei, Aarau hat sich in den letzten Jahren zu einer kleinen Schönheit gemausert; kein Vergleich mit Zeiten, in denen sich noch der gesamte Durchgangsverkehr durch die Gassen wälzte und Häuser und Menschen in graue Abgaswolken hüllte.

Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortförderung. Bild: Valentin Hehli

Das weiss natürlich, wer die Stadt kennt. Doch Aarau kämpft national nach wie vor mit grossen Vorurteilen. Das bekommt das Team des Tourismusbüros Aarau Info auch immer wieder zu hören: «Aaraus Image ist immer wieder Thema, auch in der Strategiearbeit», sagt Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortförderung. «Viele Besuchende erzählen uns, dass sie die Stadt positiv überrascht hätte.»

Aarau liege aufgrund alter Vorurteile schlichtweg nicht auf dem Radar der einheimischen Tagestouristen, so Turkier. Aus diesem Grund ist ein Imagewandel unter anderem Bestandteil der Tourismusstrategie von Aarau Standortförderung.

Regelmässige Kampagnen werden gebucht

Im Politikplan 2023–2027 wird unter dem Legislaturziel zum Thema Wirtschaft aufgeführt: «Umsetzung der Tourismusstrategie mit Fokus auf das Fördern von Übernachtungsmöglichkeiten und Eingehen einer Partnerschaft mit Schweiz Tourismus.»

Konkret heisst das: Die Stadt Aarau geht eine Partnerschaft mit Schweiz Tourismus ein, indem sie regelmässige nationale Kampagnen bucht. «Im Zuge dieser Kampagnen wird Aarau zum einen über die Website und das Magazin und zum andern über die sozialen Medien gesamtschweizerisch vermarktet», so Turkier. Ausserdem wurde Aarau mit einem neuen Angebot aus einem Wettbewerbsverfahren für eine «Outdoor-Wellnesserlebnis»-Kampagne mit schweizweit 50 Angeboten ausgesucht. Worum es sich handelt, verrät Turkier nicht. «Ohne Berge muss man sich eben etwas Kreatives einfallen lassen», sagt sie nur.

Stadt setzt auf Dominoeffekt

Aaraus Image aufzupolieren, soll natürlich einen viel grösseren Effekt haben als einen rein touristischen. «Ein gutes Image generiert Aufmerksamkeit, eine belebte Stadt ergibt ganz neue Qualitäten und Standortqualitäten wirken anziehend», sagt Turkier. Das gelte für Bewohnerinnen, Detailhändler, Gastronomen und Firmen; es würde also ein Dominoeffekt ausgelöst.

Für diese Bestrebungen und die Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus sind im Budget zum bisherigen städtischen Betrag für Tourismusausgaben von 300'000 Franken, zusätzlich rund 150'000 Franken aufgenommen worden. Weiter wird das Team von Aarau Standortförderung um 80 Stellenprozente aufgestockt, damit vermehrt touristische und Freizeit-Angebote entwickelt werden können.

Hotels: Aarau hinkt allen hinterher

Damit das alles aber gelingt, muss Aarau zwingend eine Baustelle anpacken, die Politik und Touristik seit Jahr und Tag umtreibt: den Mangel an klassischen Hotelbetten. Wie gravierend der ist, zeigen Vergleiche, die Turkier mit den Städten Baden, Olten und Solothurn angestellt hat. So zählt Aarau auf Stadtgebiet aktuell 133 Hotelzimmer mit total 226 Betten. Diese verteilen sich auf den «Aarauerhof», die «Kettenbrücke», den «Schützen» und den «Sternen» in Aarau Rohr. Olten zählt 279 Zimmer mit 492 Betten, Solothurn 293 Zimmer mit 553 Betten und Baden 553 Zimmer mit 967 Betten.

«Das Aarauer Manko ist offensichtlich», sagt Turkier, betont aber, dass die Zahlen aus Baden nur bedingt als Richtwert genutzt werden können: «In Baden ist die extrem hohe Zahl mit der Stadtgeschichte zu begründen; als Bäderstadt und als Standort verschiedener Grossunternehmen war Tourismus, privat wie geschäftlich, immer ein wichtiger Einnahmezweig.» Und selbst Baden sei vor ein paar Jahren an einem ähnlichen Punkt wie Aarau gestanden und habe dank erfolgreicher Massnahmen den Turnaround geschafft. Nicht berücksichtigt bei den genannten Zahlen sind die Angebote in den Sparten «Bed and Breakfast» oder Airbnb, hier sind die Zahlen in Aarau in den letzten Jahren stark gestiegen.

Schönreden lässt sich das Hotel-Problem nicht

Trotzdem: Schönreden lässt sich das Hotelbetten-Problem nicht. 133 Zimmer reichen nicht, um sich beispielsweise im Sektor Tagungen und Kongresse zu etablieren, wozu Aarau als zentral gelegene Stadt und mit entsprechenden Lokalitäten (KuK, Aeschbachhalle, Alte Reithalle) prädestiniert wäre. Und vor allem: Die Zahl von 133 Zimmern wird weiter schmelzen; die 75 Zimmer im «Aarauerhof» werden in absehbarer Zeit verschwinden, unter dem Strich blieben noch 58 Zimmer auf Aarauer Boden.

«Der Handlungsbedarf ist längst erkannt», sagt Turkier, «Und wir arbeiten unter Hochdruck daran, neue Hotels anzusiedeln. Alle Beteiligten sind sich einig, dass etwas passieren muss, und ziehen am gleichen Strick.» Was aber selbst der «Leitfaden zur Ansiedelung von Feriendörfern und Hotels» (herausgegeben von Organisationen der Bergkantone) bestätige, werde wohl auch in Aarau seine Gültigkeit haben: «Ohne öffentliche Hand gelingt das Ansiedeln neuer Hotels heute nicht mehr, es braucht die Investitionen in die Standortattraktivität und attraktive Hotelstandorte. Sie sind wichtige Erfolgsfaktoren und zentral für die langfristige Qualität einer Destination.»

