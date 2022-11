Umfrage zum Bahnhofplatz Aarau

Umfrage zum Aarauer Bahnhofplatz An der Bahnhofswolke scheiden sich die Geister – aber mehr Grün würde allen gefallen In der – anonymen – Online-Umfrage der Stadt, die zur neuen Sitzgelegenheit «Seerose» durchgeführt wurde, wurden teils vernichtende Urteile zum Aarauer Bahnhofplatz abgegeben. Kritisiert wurden das soziale Milieu, die Aufenthaltsqualität und fehlendes Sicherheitsgefühl. Doch was sagen Passantinnen und Passanten vor Ort dazu? Und welche konkreten Verbesserungsmöglichkeiten sehen sie? Die AZ hat sich umgehört. Kim Wyttenbach Jetzt kommentieren 28.11.2022, 11.19 Uhr

Ruth Herren (70), Rentnerin, Aarau: «Der Bahnhofplatz hat in den letzten Jahren an Schwung gewonnen. Es ist ein freundlicher Ort mit einem Wolkendach, das ihm etwas Besonderes verleiht. Ausserdem herrscht an Sonntagen viel Betrieb am Bahnhof, da die Geschäfte und Restaurants geöffnet haben. Das macht den Platz lebendig. Ich halte mich eigentlich täglich am Bahnhof auf. Auch abends fühle ich mich sicher. Wird es aber sehr spät, dann holt mich mein Mann ab. Es ist sehr angenehm, dass der Bahnhof mitten in der Stadt liegt. Ich weiss, dass der Platz immer mal wieder kritisiert wird, aber ich habe nichts zu bemängeln.»

Corinne Suter (41), Pflegefachfrau, Küttigen: «Ich komme nicht oft an den Bahnhof. Der Bahnhofplatz gefällt mir nicht – er ist einfach nicht praktisch: Es hat zu wenig Sitzplätze und zu viele Randständige, die sich auf dem Platz aufhalten. Und die Wolke bietet keinen Schutz bei Regen – wenn man also auf den Bus warten muss, wird man nass. Abends fühle ich mich nicht sicher, trotz Polizeiüberwachung. So habe ich beispielsweise vor einem Monat meinen Partner gebeten, mich abzuholen, als ich spät nach Hause kam und eine halbe Stunde auf den Bus hätte warten müssen.»

Martin Pauli (63), Einkäufer, Zuchwil (SO): «Ich kann mich noch gut an den alten Bahnhofplatz erinnern und ich finde den heutigen Platz im Vergleich zum alten viel schöner. Die Wolke ist sehr originell – sie bestimmt das Erscheinungsbild des Bahnhofs. Dennoch könnten ein paar Verbesserungen vorgenommen werden: Zum einen sollten auf dem Platz mehr Sitzplätze angeboten werden, wo man nichts konsumieren muss, und zum anderen würden ein paar grüne Tupfer diesem Ort guttun. Mir ist bewusst, dass wegen der Parkgarage gleich unter dem Bahnhofplatz keine Bäume gepflanzt werden können, trotzdem könnte man mit Blumentöpfen dem Platz etwas Leben einhauchen.»

Silja Affoltern (25), Lehrerin, Suhr: «Ich pendle zwischen meinem Wohn- und Arbeitsort und laufe deshalb täglich über den Bahnhofplatz. Ich komme manchmal auch sonntags hierher, wenn ich was einkaufen muss. Der Platz ist kompakt, was von Vorteil ist. Auch die Seerosen gefallen mir als Sitzgelegenheit. Trotzdem ist der Bahnhofplatz kein Ort, an dem ich verweile. Die Wolke finde ich unpraktisch – sie bietet keinen Schutz, wenn es regnet. Ich bin zwischendurch auch mal abends auf dem Bahnhofplatz und verspüre keine Angst. Die Polizeipräsenz ist gross. Demgegenüber finde ich, dass der hintere Bahnhofbereich zu wenig überwacht wird.»

Katharina Buck (73), Rentnerin, Buchs: «Der Platz kommt etwas grau daher. Meiner Meinung nach würden Pflanzen den Bahnhofplatz schöner machen. Vor einiger Zeit war ich in Biel am Bahnhof und der Bahnhofplatz dort erschien mit den Bänken und Pflanzen viel einladender. Zudem gibt es Zeiten, an denen es einfach zu viele Randständige auf dem Platz hat. Dann bin ich gar nicht gerne hier. Ich hatte aber noch nie Probleme. Ansonsten gefällt mir der Bahnhofplatz ganz gut.»

Maya Buri (30), Sozialpädagogin, Fricktal: «Der Bahnhofplatz ist in meinen Augen fresh und dynamisch. Insbesondere die Wolke wirkt originell und witzig. Auch die Bahnhoffront bietet mit dem Ladenmix und den Restaurants ein gutes Angebot. Ausserdem ist der Bahnhofplatz gut beschildert. Der Platz könnte etwas Begrünung vertragen, aber Bahnhofplätze sollen ja praktisch sein und nicht unbedingt dazu einladen, lange zu verweilen. Meistens fühle ich mich wohl, trotzdem gibt es Momente, in denen es ungemütlich sein kann: Manchmal hat es einfach zu viele Randständige auf dem Platz. Nachts vermeide ich lange Wartezeiten. Obwohl man immer wieder Security und Polizei patrouillieren sieht.»

